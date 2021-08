Prototipo de cargador inalámbrico permite cargar varios dispositivos a la vez

La mayoría de los teléfonos, tabletas y laptops siguen dependiendo de enchufes y tomas de corriente, mientras que la carga inalámbrica requiere que los dispositivos se mantengan en estrecho contacto con una placa de carga. La nueva tecnología desarrollada en la Universidad de Aalto, Finlandia, podría ser un paso clave hacia la verdadera carga inalámbrica de los aparatos electrónicos de consumo.

Aunque muchos investigadores trabajan en la “carga inalámbrica en posición libre” (que permitiría alejar los dispositivos de puntos de carga fijos), las soluciones más comunes implican complejas funciones de control y detección. Un transmisor debe detectar primero la presencia y posición de un dispositivo para poder cargarlo. Esto se suele conseguir con cámaras o sensores, lo que añade volumen y coste al dispositivo.

El nuevo dispositivo de carga inalámbrica adopta un enfoque totalmente distinto, creando canales de transferencia de energía en todas las direcciones a su alrededor y sintonizando automáticamente los canales cuando los dispositivos receptores están en movimiento. Varios dispositivos equipados con un receptor complementario pueden cargarse simultáneamente o alimentar directamente sus funciones sin necesidad de estar en contacto físico con el dispositivo ni de moverse a un plano concreto.

El efecto es posible gracias al diseño de las bobinas del transmisor. Al embobinar las mismas de una forma determinada, se crean dos campos electromagnéticos: uno que apunta hacia fuera y otro alrededor. Estos campos acoplan el receptor y el transmisor para la transferencia de energía.

“Lo que diferencia a este transmisor es que se autoajusta, lo que significa que no necesita una electrónica compleja para conectarse con receptores integrados en dispositivos. Como se autoajusta, también se puede mover el dispositivo libremente dentro de un amplio rango de carga”, explica el Dr. Prasad Jayathurathnage.

El transmisor tiene una eficiencia del 90% hasta una separación de 20 cm, pero sigue funcionando a distancias más largas con una eficiencia menor. El rango de eficiencia máxima podría ampliarse aún más a medida que se perfeccione la tecnología. Jayathurathnage explicó: “Por ahora, el alcance máximo con una eficiencia máxima depende del tamaño del transmisor y el receptor. Con la ingeniería adecuada, podríamos reducirlos”.

Lo siguiente será realizar pruebas de seguridad para confirmar que el campo electromagnético generado por el transmisor no es perjudicial para el ser humano. Una vez que se considere segura, llevar la tecnología al producto reduciría las molestias en un mundo cada vez más dependiente de los dispositivos electrónicos. “La verdadera carga inalámbrica significa más libertad personal. No tendrás que preocuparte de dónde has puesto el teléfono o de si te has acordado de enchufarlo”, afirma Jayathurathnage.