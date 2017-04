Perspectiva de Dell EMC sobre cómo transformar la infraestructura en la periferia

Opinión: La transformación generada por el Internet de las cosas (IoT) solo puede compararse con la proliferación global de Internet y la rápida consumerización de teléfonos inteligentes.

No hay dudas sobre el rápido crecimiento de IoT: se prevé que su ecosistema contará con cerca de 30,000 millones de dispositivos autónomos conectados para 2020. La capacidad de conectar varios dispositivos entre sí, recopilar y analizar los datos crudos producidos por estos dispositivos, y transformar los datos en información útil hace que IoT sea el siguiente paso lógico hacia la creación de un mundo inteligente.

Para dar rienda suelta al verdadero poder de IoT, es necesario procesar, almacenar y analizar los datos más cerca del usuario final. Para lograrlo, las organizaciones necesitan llevar este poder a la periferia de la red o, en otras palabras, necesitan aprovechar soluciones de procesamiento en la periferia como el cerebro detrás de IoT.

El procesamiento en la periferia, en su forma más simple, acerca el procesamiento y el almacenamiento al usuario en la periferia de la red. Con las soluciones de periferia, ya no es necesario transferir grandes cantidades de datos por la red a un megacentro de datos ubicado muy lejos y después volver a transferirlos al usuario. Al contar con soluciones locales que pueden responder más rápido, el procesamiento en la periferia ofrece una experiencia de mejor calidad con tiempos de respuesta menores para los usuarios finales.

¿Cuál es la mejor manera de adoptar soluciones de periferia? Algunos intentan hacerlo por sí mismos: exploran una variedad de tecnologías y esperan poder combinarlas en una solución viable. Pero para habilitar el procesamiento en la periferia en varias ubicaciones de forma rápida y eficiente, se debe considerar la adopción de soluciones de periferia, como un microcentro de datos modular (MDC).

Centros de datos modulares

Los MDC existen desde ya algún tiempo. Probablemente son más conocidos por los grandes ambientes de escalamiento horizontal, donde los proveedores de nube compran grandes volúmenes de racks para sus centros de datos centralizados y los entregan de forma tal que se reduce su tiempo de comercialización: con refrigeración, alimentación y TI alojados dentro de una solución modular. Sin embargo, con la llegada de IoT, surge la necesidad de comprar módulos más chicos (micro MDC) y ubicarlos rápidamente donde se necesite capacidad de datos, y, a la vez, lograr los mismos objetivos en términos de tiempos de comercialización.

Como líder en infraestructura de centro de datos que analiza exhaustivamente el procesamiento en la periferia desde la perspectiva de la TI y de las instalaciones, Dell EMC determinó las seis principales características que los clientes deben tener en cuenta al elegir una solución de tipo micro MDC.

Las seis principales consideraciones

1. Garantizar la flexibilidad de la solución independientemente del ambiente: Dado que los ambientes de los clientes no son todos iguales, debe buscar soluciones que tengan la flexibilidad requerida. Adoptar un enfoque uniforme no siempre es adecuado. Por ejemplo, se debe considerar si la solución estará en un espacio cubierto o a la intemperie; si utilizará aire del exterior o tecnologías de enfriamiento mecánico; si los micro MDC se configurarán con todo el equipo de TI o con una combinación de TI y alimentación y enfriamiento, etc. Busque un proveedor que pueda satisfacer necesidades específicas en lugar de forzar una solución que no está optimizada para el ambiente.

2. Construir una infraestructura abierta y ágil: En el caso de la TI, busque soluciones que ofrezcan la escalabilidad, la agilidad y la capacidad de administración necesarias para distribuir más capacidad de procesamiento más cerca de la periferia. Si bien la era de IoT ofrece nuevas oportunidades, también puede ocasionar dolores de cabeza para los departamentos de TI, ya que los requisitos de cargas de trabajo varían considerablemente. Contar con la infraestructura subyacente requerida para escalar automáticamente a diferentes proporciones de recursos se vuelve aún más importante para alcanzar agilidad de servicio. Una forma de lograrlo es optar por una infraestructura que admita Redfish, un nuevo estándar de administración abierto que mejora la seguridad y permite administrar sistemas de proveedores heterogéneos.

3. Habilitar el análisis en la periferia: Una cosa es procesar datos en la periferia y otra es analizar los datos en la periferia. Los micro MDC deben tener la capacidad de realizar analítica localmente, cerca de los dispositivos y sensores, para generar datos que permitan obtener información vital para un crecimiento más rápido del negocio.

4. Acelerar el tiempo de respuesta que genera valor: Los micro MDC no solo deben diseñarse en función de requisitos específicos con la opción de configurarse con procesamiento, almacenamiento, redes, alimentación y enfriamiento e incluso gateways de IoT, sino que también deben entregarse como soluciones preintegradas. Esto garantizará su rápida instalación y un rápido tiempo de respuesta que genera valor.

5. Administrar desde un solo origen: Administrar soluciones de procesamiento a medida que se expande su uso no es una tarea fácil. Para hacerlo correctamente, los operadores necesitan soluciones que les brinden la capacidad de administrar varios MDC de todo el mundo, junto con los sensores de centros de datos y TI asociados, desde un solo punto de control.

6. Implementar con confianza: Por último, debe buscar una solución que se pueda implementar en todo el mundo con tranquilidad. Esto significa trabajar con un proveedor que pueda compilar y enviar un micro MDC, y proporcionar soporte para él, en prácticamente cualquier ubicación geográfica que se requiera. Tener opciones de inversión flexibles es otro elemento que se debe considerar para comenzar de inmediato y garantizar la mejor opción financiera.

Los expertos de Business Intelligence estiman que 5,600 millones de dispositivos de IoT utilizarán procesamiento en la periferia para recopilación y procesamiento de datos en 2020. Este es el momento de explorar cómo sacar el máximo provecho de los datos en el mundo altamente digital en el que vivimos.

Por Raymundo Peixoto, Vice President of Global Computing & Networking, Dell EMC Latin America