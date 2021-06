Paradigma de los nuevos negocios: la tecnología como servicio de consumo

Los tiempos que vivimos son decisivos. Las consecuencias de la pandemia hicieron expl铆cita la necesidad de invertir y consumir tecnolog铆a, incluso entre quienes m谩s resistencia ten铆an a su adopci贸n. De esta forma, se ha ido priorizando el desarrollo de los negocios con nuevas propuestas de valor, modelos de negocio, de gesti贸n y de servicio. Y no solo eso, la relaci贸n de las empresas con sus clientes cambi贸 para siempre.

La evoluci贸n es diaria. Sostener relaciones de confianza con los clientes en la econom铆a digital que vivimos ya no es opcional, sino un factor de negocio fundamental para la rentabilidad. Las necesidades y consumos cambiaron. Lo digital viene mostrando sus ventajas y ganando terreno al modo presencial tradicional. Y lejos de ser circunstancial, esta situaci贸n continuar谩 en su r谩pida evoluci贸n post pandemia.

Dentro de los grandes cambios que estamos observando es que hoy, el principal modelo de consumo de la tecnolog铆a es como servicio. Ya no compramos una radio para escuchar m煤sica, contratamos Spotify. No vamos al cine, usamos Netflix. No compramos un servidor sino que contratamos una imagen en la nube. No compramos una licencia sino que pagamos una suscripci贸n por uso. Estas cosas, hoy comunes, pasan a toda escala con la tecnolog铆a aplicada en las empresas y sus negocios y servicios.

La tecnolog铆a permiti贸 sostener negocios, consolidando el trabajo remoto sin perder productividad y eficiencia. Adem谩s, transform贸 los modelos de gesti贸n y planificaci贸n de las compa帽铆as: hoy se paga por demanda y uso. Un ejemplo claro es la masificaci贸n del cloud. La pandemia de Covid-19 provoc贸 una avalancha de procesos y servicios alojados en esta valiosa tecnolog铆a, empujando el desarrollo de los mega data centers para poder soportar la mayor demanda.

Frente a una demanda variable de tecnolog铆a, que se mueve por el consumo que le imprime el mercado, es cada vez m谩s complejo hacer una estimaci贸n de presupuestos y capacidades, tanto para quienes consumen como para quienes prestan los servicios de tecnolog铆a.

Los desaf铆os son grandes, y demandan una gran capacidad de adaptaci贸n, innovaci贸n, flexibilidad y orientaci贸n hacia mejores servicios. Incluso, el cambio de modelo de consumo 鈥渃omo servicio鈥, trae retos financieros en los modelos de capex, pues cada vez m谩s todo se vuelve opex. En ese sentido, ser谩 relevante comprender este cambio de paradigma, y alinearse a las necesidades de los clientes, asegurando calidad, confiabilidad y seguridad.

Cambi贸 la forma de cobrar, financiar y costear. En este escenario, hay dos formas de prestar servicio: servicios profesionales para acompa帽ar cambios y transformaciones, y servicios recurrentes en el tiempo acompa帽ando las operaciones de d铆a a d铆a.

Es fundamental, para cualquier tipo de necesidad de los clientes, emplear servicios gestionados con modelos profesionales que contemplen competencias y herramientas esenciales para los requerimientos de hoy. Hay clientes que requieren transformaciones de base; mientras que otros solo contemplan mantenimientos o asesoramientos espec铆ficos.

Con sinergia, eficiencia y experiencia las necesidades tecnol贸gicas prometen seguir transformando el mundo como lo conocemos. Los servicios se consumen a demanda, como servicio. Eso es una realidad y hay que trabajar desde all铆.聽

Por Roberto Carrillo, director de Operaciones y Servicios Gestionados Digitales de CoasinLogicalis