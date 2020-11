Oracle y Salesforce podrían enfrentarse a una demanda multimillonaria por el GDPR

Seg煤n Computer Weekly, las empresas deber谩n presentar sus argumentos ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.

El d煤o fue demandado por la activista de privacidad y especialista en protecci贸n de datos Rebecca Rumbul, quien afirma que recopilaron “ilegalmente” datos de los usuarios y los utilizaron para “seguir” a las personas por Internet con anuncios.

Al mismo tiempo, se est谩 llevando a cabo una demanda paralela en los Pa铆ses Bajos, respaldada por la Fundaci贸n Colectiva de Privacidad. Dependiendo de los cargos de los que sean declaradas culpables las dos empresas, podr铆an ser sancionadas con una multa de entre 13.000 y 19.500 millones de d贸lares.

“Los datos que estas empresas est谩n recopilando sobre los ciudadanos comunes son aterradores. Con sus tecnolog铆as de rastreo en uso en los sitios web m谩s populares, es dif铆cil escapar de su recopilaci贸n de datos”, dijo Rumbul, y a帽adi贸 que “algunas personas est谩n ‘hartas’ de las pr谩cticas de rastreo de Oracle y Salesforce”.

Salesforce y Oracle se encogen de hombros

Salesforce, sin embargo, rest贸 importancia a la demanda. “La demanda se aplica al servicio de Salesforce Audience Studio y no se relaciona con ning煤n otro servicio de Salesforce”, dijo un portavoz. “Salesforce no est谩 de acuerdo con las acusaciones y pretende demostrar que no tienen fundamento”.

De momento, Oracle permanece relativamente silenciosa sobre la materia, aunque durante el verano boreal la compa帽铆a describi贸 la demanda como “una acci贸n sin m茅ritos basada en la tergiversaci贸n deliberada de los hechos”.