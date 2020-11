Opinión | El código abierto ayuda a aumentar la resilencia de las empresas ante lo imprevisible

No siempre pueden garantizar un acceso r谩pido y amplio a las aplicaciones y servicios necesarios en un momento determinado, especialmente a la luz de los constantes cambios que se est谩n produciendo en el mercado de tecnolog铆a punta y transformaci贸n digital.

Las organizaciones necesitan sistemas de TI que satisfagan sus necesidades, como la rapidez en la escalabilidad y la optimizaci贸n, al tiempo que mantienen la estabilidad operativa. Y el software corporativo, precisamente debido a su rigidez, no puede hacerlo. En cambio, el c贸digo abierto garantiza una mayor adaptabilidad a las condiciones cambiantes y puede convertirse en la soluci贸n adecuada para muchas empresas, que deben reaccionar r谩pidamente ante la crisis de la pandemia mundial y sus secuelas.

Flexibilidad como base para la supervivencia

Un escenario tan imprevisible como es la pandemia, que durante meses sigue siendo el problema n煤mero uno en todo el mundo, ha sorprendido a todos y ha obligado a la mayor铆a de las organizaciones a reorganizar su actividad. Como consecuencia de la amenaza epid茅mica, los empleados han tenido que adoptar el trabajo a distancia, aunque no todos estaban preparados para ello en t茅rminos t茅cnicos, organizativos y log铆sticos. El resultado ha sido, frente a la pandemia, que las organizaciones m谩s flexibles han sido las que mejor se han enfrentado a la crisis.

Hasta hace poco, a las empresas les llevaba algunos a帽os desplegar nuevas tecnolog铆as, todo ello tras realizar un profundo an谩lisis de mercado y una serie de pruebas y formaciones. Con la pandemia todo ha cambiado. Ha sido necesario actuar con rapidez para superar las dificultades del momento y mantener la rentabilidad. En situaciones de crisis, cuando la toma de decisiones est谩 condicionada por un gran riesgo, las empresas deben centrarse m谩s que nunca en sus necesidades espec铆ficas.

Las tecnolog铆as de c贸digo abierto pueden convertirse en la 煤nica oportunidad de aquellas empresas que no tengan las herramientas corporativas adecuadas o el personal de TI altamente cualificado que pueda reaccionar lo suficientemente r谩pido en situaciones de emergencia. El software de c贸digo abierto incluye sistemas desarrollados por profesionales con experiencia, que ofrecen una gama completa de soluciones a las necesidades de la empresa en un momento determinado.

Aprovechar el conocimiento de los expertos externos

Es probable que suframos las consecuencias de la pandemia durante un tiempo, tanto las relacionadas con la salud como las econ贸micas. Sin embargo, vale la pena se帽alar que hemos aprendido algunas lecciones valiosas. Nos ha abierto los ojos a los problemas habituales de las organizaciones de todo el mundo, como brechas en los sistemas de TI, falta de herramientas y seguridad adecuadas, o estrategias de desarrollo empresarial inadecuadas o inexistentes. Gracias a la capacidad de comunicarnos de manera r谩pida y fluida, as铆 como de compartir experiencias, hemos logrado abordar algunas de las consecuencias de la pandemia.

Ante la pandemia, los profesionales de TI han empezado a compartir sus conocimientos y experiencias entre ellos y, basados en los mismos principios del c贸digo abierto, han podido desarrollar conjuntamente soluciones y estrategias para combatir la COVID-19 y sus consecuencias. Independientemente de su ubicaci贸n geogr谩fica, juntos han podido crear aplicaciones, plataformas y sistemas para permitir a sus empresas operar ininterrumpidamente y estabilizar su rentabilidad.

La clave del 茅xito en un proceso de transformaci贸n digital no es solo contar con la tecnolog铆a adecuada, sino tambi茅n con las personas, es decir, los empleados que pueden pensar de manera innovadora, trabajar por encima de las divisiones y abordar los problemas de manera conjunta. El software de c贸digo abierto se basa en una comunidad de expertos que no s贸lo saben c贸mo expandir el sistema, sino que tambi茅n pueden aprovechar los marcos de trabajo predefinidos y las bibliotecas de c贸digo de la manera correcta. Es mucho m谩s f谩cil, simple y r谩pido actuar bas谩ndose en herramientas fiables que construy茅ndolas desde cero. Esto es particularmente importante cuando se usan tecnolog铆as sofisticadas como la inteligencia artificial (IA) o el machine learning, entre otras, que requieren un equipo de profesionales dedicado, no siempre disponible dentro de la organizaci贸n.

C贸digo abierto como complemento del software propietario

El potencial del c贸digo abierto ya era conocido mucho antes de la pandemia. Sin embargo, nadie podr铆a haber previsto lo 煤til que llegar铆a a ser a d铆a de hoy. En el informe Estado del Open Source Empresarial 2020, de Red Hat, el 95% de los encuestados dec铆a que el c贸digo abierto era importante para la estrategia general de su empresa. Aunque pon铆an sus esperanzas en el c贸digo abierto como impulso clave de la transformaci贸n digital, los expertos han notado que se usa cada vez m谩s en 谩reas que normalmente se han reservado para el software propietario, como el an谩lisis, la administraci贸n de la nube, la seguridad o el almacenamiento de datos.

Muchos emprendedores han confiado en soluciones de c贸digo abierto. Adem谩s de sus beneficios principales, como el precio, el c贸digo abierto tambi茅n ofrece soluciones mucho m谩s innovadoras y flexibles, que no tienen nada que envidiar al software propietario en t茅rminos de calidad. Por el contrario, aprovechar el c贸digo abierto puede servir como complemento a la rigidez de los sistemas corporativos, que no logran adaptarse a la realidad cambiante de una manera tan 谩gil. El software de c贸digo abierto se caracteriza principalmente por el dinamismo, que permitir谩 a las empresas desarrollarse m谩s r谩pidamente en la era de la transformaci贸n digital.

Por Werner Knoblich, vicepresidente senior y director general de Red Hat para Europa, Oriente Medio y 脕frica