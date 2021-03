Opinión | Cuatro tendencias del open source empresarial

Red Hat ha llevado a cabo por tercer a帽o consecutivo el estudio sobre 鈥淓l estado del open source empresarial鈥 en el cual se analiza el uso del open source y las actitudes que se adoptan en torno al mismo. Este a帽o se han entrevistado a 1.250 l铆deres de TI de todo el mundo y para evitar respuestas sesgadas o condicionados, se ha realizado entre organizaciones que no necesariamente eran clientes de Red Hat y no se ha comunicado qui茅n patrocinaba el estudio. Para conocer la evoluci贸n de las tendencias, se han vuelto a hacer las mismas preguntas que en a帽os anteriores, pero tambi茅n se han a帽adido algunas nuevas y hemos tenido unos resultados que no esper谩bamos.

Entre las principales conclusiones del estudio, destacamos los siguientes puntos:

鈼 El open source se usa principalmente en los procesos de transformaci贸n digital

鈼 El open source empresarial es un motor de innovaci贸n

鈼 La seguridad del open source empresarial es una ventaja relevante

鈼 La participaci贸n de los proveedores en las comunidades de c贸digo abierto importa

La transformaci贸n digital sigue ganando importancia

La mayor铆a (53%) dice que usa el c贸digo abierto empresarial en sus procesos de 鈥渢ransformaci贸n digital鈥, una cifra que ha aumentado en 11 puntos en los 煤ltimos dos a帽os. Su uso en el 鈥渄esarrollo de aplicaciones鈥 tiene una valoraci贸n similar.

En general, es un momento de gran actividad para las iniciativas de transformaci贸n digital. El estudio聽Red Hat Global Tech Outlook 2021聽tambi茅n se centr贸 en la transformaci贸n digital, mostrando que se trataba de la principal prioridad de financiaci贸n de TI no t茅cnica para los l铆deres de TI y que el 21% estaba acelerando sus planes de transformaci贸n digital, posiblemente como una reacci贸n al Covid-19.

La 鈥渕odernizaci贸n de la infraestructura鈥 sigue siendo el principal uso que se le da al open source empresarial en la mayor铆a de las geograf铆as, aunque en EMEA se est谩 usando m谩s en transformaci贸n digital. Como las ra铆ces del c贸digo abierto suelen estar en la 鈥渕odernizaci贸n de la infraestructura鈥, es un dato que no nos sorprende. En cambio, que el open source empresarial este teniendo un mayor impulso en categor铆as m谩s asociadas con iniciativas empresariales importantes (como la transformaci贸n digital) puede haber sido m谩s dif铆cil de prever.

El acceso a las 煤ltimas innovaciones es una ventaja clave

Si la modernizaci贸n de la infraestructura sigue siendo una de las aplicaciones fundamentales del open source empresarial, la ventaja hist贸ricamente asociada a un menor coste total de propiedad est谩 ahora muy abajo en la lista, ocupando la sexta posici贸n. En su lugar, el open source empresarial sigue avanzando, pasando de ser una alternativa menos costosa y lo suficientemente buena frente al software propietario, a ser algo realmente mejor.

驴Mejor en qu茅 sentido?

Por un lado, los entrevistados dicen que es de calidad superior. Esa es la principal ventaja que perciben en el open source empresarial. Su capacidad para aprovechar de manera segura las tecnolog铆as de c贸digo abierto ocupa el cuarto lugar.

Esto encaja perfectamente con la segunda ventaja, que es acceso a la innovaci贸n. En conjunto, estos beneficios citados por los l铆deres de TI en el estudio indican que ven al open source empresarial como una forma de obtener software de vanguardia que tambi茅n pueden desplegar responsablemente en sus negocios.

Por encima de la calidad est谩 la seguridad

La seguridad es, en cierto modo, una forma de calidad. Pero esta tercera ventaja citada por nuestros entrevistados merece tener una entidad propia por un par de razones. Por un lado, la seguridad es un tema candente. Por otro, el impacto en la seguridad de la disponibilidad del c贸digo fuente basado en analog铆as con los sistemas de seguridad f铆sica, sol铆a ser objeto de debate (y a veces lo sigue siendo).

Pero la opini贸n de que el c贸digo abierto conlleva riesgos est谩 disminuyendo. De hecho, adem谩s del 30% que considera que la seguridad es una de las tres principales ventajas, el 87% considera que el open source empresarial es “m谩s seguro” o “tan seguro” como el software propietario.

Tambi茅n analizamos las actitudes de forma m谩s amplia. El 84% indica que el open source empresarial “es una parte clave de la estrategia de seguridad de mi organizaci贸n”. El 75% dice que conf铆a en el open source empresarial porque se somete a “[…] un riguroso proceso de investigaci贸n y pruebas comerciales para garantizar la calidad del c贸digo”.

De d贸nde viene la innovaci贸n

Las comunidades de software open source son los lugares donde se produce gran parte de la mencionada innovaci贸n en la actual industria del software. Si echamos un vistazo a todos los proyectos de c贸digo abierto en las 谩reas de cloud native o machine learning muestran esta realidad y los datos de este estudio as铆 lo confirman. El open source empresarial marca el camino para que las empresas puedan hacer uso de toda esa innovaci贸n de forma segura.

Para que un proveedor pueda ofrecer open source empresarial a sus clientes de la forma m谩s eficaz, debe participar de manera activa en los proyectos de desarrollo open source. Esa es la forma en que desarrollamos los conocimientos t茅cnicos necesarios para brindar el mejor soporte a nuestros productos. Es lo que nos sit煤a en la mejor posici贸n para poder influir en el rumbo de los proyectos en beneficio de nuestros clientes. Pero, a los l铆deres de TI, 驴les importa esto? 驴Ven alguna diferencia entre los proveedores que utilizan proyectos open source de manera pasiva y los que participan activamente para impulsarlos?

Cuando decidimos a帽adir esta pregunta, pensamos que probablemente a unos pocos les importar铆a, pero est谩bamos equivocados. Creo que no est谩bamos dando suficiente cr茅dito a los l铆deres de TI que participaron en el estudio. Un 38% “tiene m谩s probabilidades” de elegir a un proveedor que contribuye y un 45% es “algo m谩s propenso” a hacerlo.

Resumen de los resultados

Nuestros tres a帽os de estudios sobre el open source empresarial cuentan una historia clara. Los l铆deres de TI consideran en general que el software de open source empresarial es una forma superior de software con mayor calidad, m谩s innovaci贸n y hasta con mejor seguridad que las alternativas

Adem谩s, tambi茅n aprecian ampliamente que todo el valor del open source empresarial lo proporcionan los proveedores que participan activamente en el modelo de desarrollo del c贸digo abierto, en lugar de limitarse a reempaquetar el c贸digo abierto. En conjunto, es un reconocimiento de que el open source empresarial es cada vez m谩s el futuro del software.

El estudio completo del 鈥淓l estado del open source empresarial en 2021鈥 est谩 disponible en este enlace (la lectura/descarga no requiere registro).

Por Gordon Haff, Senior Principal Product Marketing Manager de Red Hat