Opinión | Un “nuevo sol” para los modelos de negocios

La pandemia global por COVID-19 ha estresado a industrias y empresas, oblig谩ndolas a modificar sus modelos de negocios, elevando la importancia de los datos digitales, su gesti贸n y administraci贸n, adem谩s de la infraestructura tecnol贸gica que los soporta, a un nuevo nivel de relevancia.



As铆 es como las compa帽铆as se han visto en la necesidad de acelerar sus procesos de Transformaci贸n Digital. Seg煤n un estudio realizado por IDC, cada 10 minutos se conectan m谩s de 1,5 millones de dispositivos en el mundo. En lo que respecta a los datos, este 2021 habr谩 m谩s de 44 zettabytes de informaci贸n disponible (un zettabyte equivale a 1.000 millones de terabytes), y 30 billones de dispositivos conectados.



Sin embargo, tan s贸lo para 5 a帽os m谩s, en 2025, IDC proyecta que en el planeta existir谩n 80 billones de dispositivos conectados, y que la cantidad de datos disponibles ser谩 de 180 zettabytes, m谩s de cuatro veces lo existente hoy.

En este escenario, hoy se plantea que los datos son el nuevo petr贸leo del Siglo XXI, aunque esta comparaci贸n se puede quedar corta. Cuando logramos refinar nuestros datos, utilizarlos para alcanzar un resultado, este dato resultante es de mucha mejor calidad y puede ser usado para generar un nuevo trabajo, m谩s eficiente y con nuevos alcances, as铆 que se transforman en una fuente inagotable de innovaci贸n. De esta forma, los datos se convierten en el 鈥淣uevo Sol鈥.

Por lo tanto, para obtener el mayor rendimiento de estos activos digitales, es necesario implementar una efectiva estrategia de datos, que tenga como objetivo desarrollar mejoras en los negocios. Se debe personalizar la experiencia de los clientes, acelerar los tiempos de respuesta en los servicios, mejorar las estrategias de compra de los consumidores y aumentar la productividad.



De esta forma, los datos se han transformado en la energ铆a que puede impulsar la innovaci贸n empresarial, determinando el futuro, y tambi茅n el 茅xito de las empresas.



驴C贸mo Hacer Rentables los Datos?



DataOps es un nuevo enfoque para la gesti贸n de datos, fuertemente impulsado en la industria por compa帽铆as como Hitachi Vantara. Es una metodolog铆a que re煤ne a todos los participantes que manejan los datos, ya sea desarrolladores, ingenieros de datos, cient铆ficos de datos, analistas y/o usuarios de negocios; todo para ayudar a que las empresas tomen decisiones basadas en los datos correctos, en el lugar correcto, y en el momento correcto.



Sin embargo, seg煤n una encuesta realizada a gerentes de tecnolog铆a de grandes empresas en Estados Unidos, respecto a cu谩n preparada creen que tienen su infraestructura para el futuro, un 43% dijo que no est谩n listos para los desaf铆os venideros.



Hoy hay que pensar en la infraestructura de una manera estrat茅gica para el negocio, como los cimientos que van a soportar todo el proceso de Transformaci贸n Digital, de lo contrario, no se obtendr谩 el resultado que se espera.



Dada la importancia de contar con una infraestructura adecuada a los actuales requerimientos tecnol贸gicos que impone la era de la digitalizaci贸n, es fundamental que 茅sta cumpla con ciertas caracter铆sticas fundamentales.



Primero, debe proveer soluciones de almacenamiento y tener disponibilidad permanente de toda la informaci贸n que guarda.



Segundo, ser escalable y permitir el crecimiento para cualquier tipo de iniciativa comercial. Tercero, debe ser flexible, y poder adaptarse a las necesidades de conexi贸n a diversas aplicaciones al mismo tiempo. La cuarta es performance y, por 煤ltimo, debe ser simple de administrar, con herramientas de Inteligencia Artificial que permitan hacer crecer el negocio al ritmo que se requiera.



Hay diferentes maneras de consumir la infraestructura. Como por ejemplo, una tendencia h铆brida muy fuerte en el mercado, con sistemas Cloud, de Data Center, o servicios tercerizados; y esto permite seguir avanzando y mantener din谩micas de crecimiento no disruptivo con los clientes.



Finalmente, aunque los datos sean considerados el 鈥淣uevo Sol鈥 en la era de la Transformaci贸n Digital, igual de importante es contar con una infraestructura tecnol贸gica que permita obtener de ellos el m谩ximo potencial productivo.



Por Daniel Scarafia, Gerente General Sudam茅rica Hispana, Hitachi Vantara

Aviso: Se requiere JavaScript para este contenido. Pol铆tica de privacidad | NVIDIA Brand Story