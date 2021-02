Opinión | Digitalizar el entorno financiero de las Pymes proporciona una visión 360º del negocio

La digitalizaci贸n de las pymes ha sido clave durante los 煤ltimos meses. De hecho, han sido aquellas organizaciones que han mostrado un nivel de digitalizaci贸n m谩s alto las que han conseguido mantener sus estructuras a flote durante los 煤ltimos meses. Adem谩s, las empresas con 谩reas financieras m谩s digitalizadas han resistido mejor en un escenario marcado por la incertidumbre y el cambio continuo.



Las pymes m谩s digitales han podido proporcionar, a trav茅s de su direcci贸n financiera, una visi贸n 360潞 del negocio. Esto ha aportado grandes dosis de elasticidad para estirarse y contraerse en funci贸n de las circunstancias de cada momento.

Adem谩s de la agilidad, la mejor predisposici贸n para la toma de decisiones y la gran versatilidad que aporta la digitalizaci贸n del ecosistema pyme, la COVID-19 ha puesto en evidencia el impacto de la transformaci贸n digital en el 谩rea financiera. Esta digitalizaci贸n ha permitido, no solo, la continuidad de los procesos de negocios en un entorno cambiante, sino que ha puesto en valor el protagonismo de los departamentos financieros.



De hecho, gracias a la informaci贸n financiera que proporciona la tecnolog铆a, en concreto, los sistemas ERP, muchas pymes han podido tomar decisiones, en tiempo real, sobre aspectos cr铆ticos relacionados con sus finanzas. Gesti贸n de cobros y pagos, optimizaci贸n de gastos o tesorer铆a adecuada, han sido algunos de los aspectos sobre los que la digitalizaci贸n de las 谩reas financieras ha impactado en positivo durante la crisis.



La pandemia ha puesto en evidencia que existe un cliente digital al que las organizaciones han tenido que adaptarse, actualizando, entre otras cosas, sus canales de venta y relaci贸n con ellos.



Est谩 claro que la digitalizaci贸n supone un cambio de paradigma, de cultura corporativa, de visi贸n de negocio para orientar, tanto la operativa como la estrategia a la eficiencia, a la velocidad y a la rentabilidad. Trasladado este principio al entorno financiero, es importante destacar c贸mo los escenarios inestables e inciertos hacen que la organizaci贸n precise de an谩lisis financieros detallados y 100% fiables sobre el estado de situaci贸n de cada una de las 谩reas que conforman el negocio. Estos informes proporcionan una visi贸n integral y actualizada de la compa帽铆a y facilitan, por tanto, la toma de decisiones.



Por otro lado, dadas las circunstancias, estudiar adecuadamente los costes y la rentabilidad se ha convertido en un must have para las empresas, con independencia de su tama帽o, sector o actividad. Las pymes que han contado en sus entornos financieros con la ayuda de un ERP han podido repensar con m谩s velocidad y acierto el destino de sus recursos. Y, en este sentido, la reestructuraci贸n de los negocios o, simplemente, de determinados procesos, conforme a los datos obtenidos y una gesti贸n m谩s unificada de la informaci贸n ha sido clave para seguir siendo, operativos en algunos casos y competitivos en otros.



El 谩rea financiera debe liderarse de forma transversal y en coordinaci贸n directa con el resto de los departamentos por lo que la cultura financiera y la gesti贸n detallada del dato que ofrecen las soluciones de BI han sido claves durante la crisis y seguir谩n siendo relevantes en el futuro.



En todo caso, la digitalizaci贸n de las pymes deber谩 poner en el centro a tres elementos cr铆ticos: tecnolog铆a, personas y procesos. Y buscar la eficiencia, la flexibilidad y la seguridad en la implantaci贸n de cualquier soluci贸n de gesti贸n financiera. Pero, ese ser谩 solo el punto de partida. M谩s all谩 de eso, la tecnolog铆a deber谩 permitir que las empresas planifiquen con antelaci贸n, que puedan adaptarse a situaciones extremas e imprevistas, y facilitar la tomar decisiones -basadas en datos veraces y actualizados- de forma r谩pida y en tiempo real.



Por lo tanto, teniendo en cuenta que muchas organizaciones han operado bajo una digitalizaci贸n 鈥渄e urgencia鈥, ahora toca analizar qu茅 procesos han mejorado con la tecnolog铆a y qu茅 otros son susceptibles de hacerlo. Habr谩 que ver tambi茅n si la tecnolog铆a implementada es la adecuada o si tiene o no margen de mejora. Eso s铆, como explican desde Datisa, poniendo siempre el foco en que cualquier inversi贸n tecnol贸gica que se haga en este momento deber谩 estar sometida al imperativo de la rentabilidad y el ROI.



Por Pablo Couso, director comercial de Datisa

Aviso: Se requiere JavaScript para este contenido. Pol铆tica de privacidad | NVIDIA Brand Story