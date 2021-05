Olvídese del centro de datos que conocía

Si hace diez años usted entendía el sector de centros de datos, pero últimamente no ha puesto atención, puede olvidarse de casi todo lo que creía saber. El antiguo tipo de centro de datos de sus recuerdos ya no existe. Y aunque tal vez no haya muerto, sí se encuentra en un estado radical de revisión y reinvención.

En el antiguo modelo, el enorme centro de datos monolítico era el eje alrededor del cual giraba todo. Las cargas de trabajo estaban en un viaje continuo hacia o desde estas enormes instalaciones, y la latencia era un problema permanente. La infraestructura era algo inflexible y monolítico – el centro celeste alrededor del cual orbitaban cuerpos menores.

El énfasis se ha invertido. El nuevo centro del universo es la propia carga de trabajo, no la infraestructura estática. Lo que importa es garantizar el acceso más fácil, rápido y seguro posible a los datos y aplicaciones a quien o quienes lo necesiten. Como ha señalado la empresa de análisis independiente Gartner, la forma de gestionar la carga de trabajo en la actualidad no consiste simplemente en “trasladarse a la nube”, sino en crear una estrategia de infraestructura basada en las cargas de trabajo y no en los edificios físicos. Gartner predice que para 2025, el 85% de las estrategias de infraestructura integrarán opciones de entrega en las instalaciones, de colocación, en la nube y en el borde. Hoy ese modelo representa alrededor del 20% y va en aumento. Así lo afirma David Cappuccio, vicepresidente analista de Gartner, en su informe titulado “Your Data Center May Not Be Dead, but It’s Morphing”.

Hay otras tendencias en el ecosistema de los centros de datos que podrían interpretarse fácilmente como relacionadas con éste. Consideremos la perspectiva medioambiental. La empresa de análisis IDC proyecta un aumento anual del 61% en la generación de datos para 2025, lo que significa que la energía que consumen los centros de datos está destinada a aumentar. Tenemos que encontrar formas más ecológicas de hacer las cosas. La transición a una infraestructura más ecológica es inevitable. Descentralizar la dependencia de los grandes centros y extender la potencia de cálculo más cerca de los usuarios es, obviamente, una ayuda. Los grandes centros de datos tendrán que adoptar hardware que ahorre energía, y hay muchas pruebas de que lo están haciendo. También tienen que ser más inteligentes y contar con más automatización, mayor uso de la IA y mayor fiabilidad. Una vez más, esto está ocurriendo gracias a una nueva generación de capacidad de procesamiento. El 5G, y más adelante el 6G, también influirá, ayudando a localizar el poder de cómputo. No se puede tener a todos los dispositivos IoT enviando y recibiendo datos a cientos de kilómetros.

Los problemas de cumplimiento normativo y de seguridad de los datos son dignos de artículos separados, pero vale la pena mencionarlos aquí. Lo primero se está intensificando para ofrecer más de lo segundo. Por ejemplo, el Consejo Europeo de Protección de Datos está buscando que los sectores público y privado trabajen juntos para garantizar una vigilancia eficaz de los datos protegidos. Hay muchos datos sensibles por ahí, y más vale que cualquiera que esté en el juego de los centros de datos se espabile para protegerlos, o pagará el precio.

El sector de los centros de datos está cambiando, y este cambio continuará mientras la humanidad produzca y envíe datos en volúmenes cada vez mayores.

