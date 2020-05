NVIDIA anuncia el primer SmartNIC seguro de la industria optimizado para 25G

NVIDIA ha lanzado hoy el NVIDIA® Mellanox ConnectX®-6 Lx SmartNIC -un controlador de interfaz de red inteligente Ethernet (SmartNIC) de 25/50 gigabits por segundo (Gb/s) altamente seguro y eficiente- para hacer frente al fuerte crecimiento de las cargas de trabajo de las empresas y de la nube.

ConnectX-6 Lx, la undécima generación de productos de la familia ConnectX, está diseñado para satisfacer las necesidades de los centros de datos modernos, donde las conexiones de 25Gb/s se están convirtiendo en estándar para el manejo de flujos de trabajo rigurosos, como las aplicaciones empresariales, la IA y el análisis en tiempo real.

El nuevo SmartNIC expande la computación acelerada al aprovechar los motores, acelerados por hardware y definidos por software, para aliviar la seguridad y el procesamiento en red de las CPU.

“Los modernos centros de datos cloud y corporativos dependen de la aceleración de redes para afrontar sus retos de escalabilidad y computación”, afirma Amit Krig, Vicepresidente senior de software y productos de NIC en el negocio de redes Mellanox de NVIDIA. “ConnectX-6 Lx SmartNIC ofrece redes rentables, aceleradas y seguras para la nueva era de centros de datos desagregados y componibles”.

Seguridad avanzada

Las características de seguridad aceleradas como la criptografía en línea IPsec y Hardware Root of Trust, junto con una mejora del rendimiento 10x para el rastreo de conexiones, permiten la seguridad de Zero Trust en todo el centro de datos. La mejor RDMA sobre Ethernet convergente (RoCE), la virtualización avanzada y la contenedorización, al igual que las descargas de almacenamiento de NVMe over Fabrics proporcionan una red altamente escalable y de alto rendimiento.

“La industria de los servidores está pasando rápidamente de velocidades de red de 10GbE a 25GbE esperándose un crecimiento muy rápido. Con las crecientes exigencias que se imponen a la red, es necesario realizar más cargas en los SmartNIC”, dijo Scott Raynovich, fundador y jefe de tecnología de Futuriom, una empresa de investigación tecnológica. “Mellanox ConnectX-6 Lx de NVIDIA permite efectuar cargas en SmartNIC, incluidas la conmutación avanzada y la seguridad, en una solución rentable de 25/50GbE”.

Mellanox ConnectX-6 Lx

Características principales

El Mellanox ConnectX-6 Lx proporciona:

— Dos puertos de 25Gb/s, o un solo puerto de 50Gb/s, conectividad Ethernet con conectividad de host PCIe Gen 3.0/4.0 x8

— Características de seguridad, incluyendo Hardware Root of Trust, Rastreo de Conexión para cortafuegos L4 con estado, y aceleración de la criptografía IPSec en línea.

— Aceleración de GPUDirect® RDMA para aplicaciones de almacenamiento NVMe over Fabrics (NVMe-oF), computación acelerada a escala y transferencia de video de alta velocidad

— Zero Touch RoCE (ZTR) para RoCE escalable, fácil de implementar, el mejor de su clase sin configuración de switch

— Conmutación acelerada y procesamiento de paquetes (ASAP2), con descargas de hardware SR-IOV y VirtIO incorporadas para la virtualización y la contenedorización, para acelerar la red definida por software y el seguimiento de la conexión para los servicios de cortafuegos de próxima generación



ConnectX-6 Lx está disponible para demostraciones ahora, con disponibilidad general esperada en el tercer trimestre de 2020. Al igual que todos los productos de la familia ConnectX, es compatible con el software SmartNIC de Mellanox. Junto con los conmutadores Mellanox Spectrum® y la familia de cables y transceptores LinkX®, ConnectX SmartNIC permite la solución más completa de extremo a extremo para redes de alto rendimiento.

Amplio apoyo de la industria

Los SmartNICs y el software de Mellanox se utilizan en la nube, en centros de datos a hiperescala y corporativos, en computación de alto rendimiento, en ciberseguridad y en sistemas de servicios financieros en todo el mundo. Esto es lo que algunos de los socios tecnológicos de NVIDIA dicen sobre los SmartNICs:

Scott Tease, director general de Computación de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial en el Grupo de Centros de Datos de Lenovo, dijo: “Lenovo ofrece las mejores soluciones de su categoría, diseñadas, probadas y certificadas para cargas de trabajo de cloud computing, HPC, inteligencia artificial y computación a hiperescala. Los SmartNICs de Mellanox ConnectX permiten una conectividad segura, eficiente y de alta velocidad que acelera las redes y proporciona ventajas comerciales críticas para nuestros clientes”.

Rashid Khan, director de redes de Red Hat, dijo: “La seguridad es de vital importancia para cualquier centro de datos empresarial o despliegue de nubes. Trabajamos estrechamente con Mellanox para desarrollar Connection Tracking, que ayuda a impulsar las capacidades de redes seguras de subida y bajada. Connection Tracking permite que la red y la seguridad definidas por software bloqueen recursos y datos críticos; ofrece seguridad de estado en cada servidor, y puede ser vertida en Mellanox ConnectX SmartNICs, reduciendo los ciclos de la CPU para una utilización óptima del hardware”.

Michael McNerney, vicepresidente de Marketing y Seguridad de la Red de Supermicro, dijo: “Como líder en tecnología de sistemas de almacenamiento y servidores de alto rendimiento, Supermicro se esfuerza por proporcionar a los clientes un rendimiento superior, características y un TCO mejorado para maximizar el valor de su centro de datos. A medida que más y más empresas hacen la transición de 10GbE a 25GbE, ConnectX-6 Lx ofrece a nuestros clientes un SmartNIC de 25GbE repleto de funciones que puede acelerar su red y sus aplicaciones a un precio competitivo”.