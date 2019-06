Numerosos sitios de comercio electrónico manipulan y engañan a usuarios

Investigadores han detectado el uso sistemático de lo que denominan "patrones oscuros" en sitios web de comercio electrónico, que mediante su interfaz y diseño coaccionan, manipulan y engañan a los usuarios, forzándoles a tomar decisiones que beneficien al comerciante.

Estos “patrones oscuros” en el diseño web y de interfaces son cada vez más comunes y potencialmente más peligrosos. Algunos son incluso ilegales y su objetivo primordial es inducir a los usuarios a tomar decisiones que de otro modo no tomarían.

En un borrador titulado “Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites”, seis investigadores de la Universidad de Princeton y uno de la Universidad de Chicago escriben: “Los patrones oscuros son opciones de diseño de la interfaz de usuario que benefician a un servicio en línea al coaccionar, dirigir o engañar a los usuarios para que tomen decisiones no deseadas, que potencialmente le perjudican. En este estudio presentamos técnicas automatizadas que permiten a los expertos identificar patrones oscuros en un gran número de sitios web. Usando estas técnicas, estudiamos los sitios web de compras, que a menudo utilizan patrones oscuros para persuadir a los usuarios a hacer más compras o revelar más información de lo que lo harían de otra manera. Analizando las páginas de aproximadamente 53.000 productos, ofrecidos por aproximadamente 11.000 comercios online, descubrimos 1.841 instancias de patrones oscuros, que en conjunto representan 15 tipos y 7 categorías. Examinamos la influencia subyacente de estos patrones oscuros, documentando su daño potencial en la toma de decisiones de los usuarios. También examinamos estos patrones de prácticas engañosas, y encontramos 183 sitios web que se dedican a tales prácticas. Finalmente, descubrimos 22 entidades externas que ofrecen patrones oscuros como una solución llave en mano. Basándonos en nuestros hallazgos, hacemos recomendaciones a las partes interesadas, incluyendo investigadores y reguladores, para estudiar, mitigar y minimizar el uso de estos patrones”.

Los investigadores luego categorizaron los patrones oscuros potencialmente dañinos en siete tipos principales.

— Subrepticios: Intentan tergiversar las acciones del usuario, o retrasan información que, si es visible para el usuario, este probablemente desistiría de la compra.

— Urgencia: Imponen un plazo límite a una venta o transacción, acelerando así la toma de decisiones y las compras de los usuarios.

— Desorientación: El uso de imágenes, lenguaje o emociones para inducir o disuadir una decisión en particular.

— Prueba social: Influir en el comportamiento de los usuarios describiendo las experiencias y el comportamiento de otros usuarios.

— Escasez: Similar a la urgencia. Indican que es probable que un producto deje de estar disponible, aumentando así su atractivo para los usuarios.

— Obstrucción: Hacen que sea fácil para el usuario entrar en una situación pero difícil de salir de ella.

— Acción forzada: Obligan al usuario a una acción no prevista, como suscribirse a un newsletter, para poder completar su tarea.

Los investigadores encontraron que los sitios clasificados por Alexa eran más propensos a presentar patrones oscuros. “No todos los patrones oscuros son ilegales; sin embargo, son problemáticos porque tienen la intención de aprovecharse de nuestras limitaciones y debilidades cognitivas”, dijo el profesor de Princeton Arvind Narayanan, uno de los investigadores.

No obstante lo anterior, algunos de los patrones oscuros ciertamente son definitivamente ilegales. Los investigadores descubrieron 22 entidades tercerizadas, incluyendo Beeketing, Dynamic Yield, Yieldify y Fomo, que permiten la creación de patrones oscuros de pruebas sociales a través de plugins y complementos y que frecuentemente utilizan métodos subrepticios. “Algunas de estas entidades promueven abiertamente prácticas engañosas y proporcionan la infraestructura para que los minoristas utilicen estas prácticas con el fin de influir en el comportamiento de los consumidores para obtener beneficios. Estas prácticas son inequívocamente ilegales en Estados Unidos (bajo la Sección 5 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio y leyes estatales similares), la Unión Europea (bajo la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales y leyes similares de los estados miembros), y muchas otras jurisdicciones”, dice el documento.