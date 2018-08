Nuevo dispositivo detecta amplia gama de skimmers

Académicos de la Universidad de Florida, Estados Unidos, han desarrollado un dispositivo capaz de detectar diferentes tipos de skimmers utilizados por delincuentes para recopilar datos de tarjetas de crédito y débito insertadas en cajeros automáticos u otros lectores de tarjetas.

El nombre del dispositivo es Skim Reaper, y fue desarrollado en cooperación con la policía de Nueva York (NYPD), cuyos agentes recolectaron durante todo un año numerosos dispositivos skimmer de toda Nueva York, para luego cederlos a los investigadores para su estudio.

El equipo desarmó y analizó los dispositivos instalados en cajeros automáticos o en puntos de pago de combustible. Los dispositivos corresponden a categorías denominadas skimmers superpuestos, skimmers de inserción profunda (en el interior de la ranura de cajeros), skimmers incrustados o internos (dentro del cajero automático) y skimmers conectados o de escucha telefónica. Con estos skimmers, confiscados por la policía, los investigadores académicos diseñaron Skim Reaper, un dispositivo universal que puede detectar todas las categorías de dispositivos de skimming mencionadas anteriormente.

Skim Reaper utiliza una “tarjeta de medición” que puede ser colocada en la ranura para tarjetas de un cajero automático o punto de pago de combustible.

Con la ayuda de un microcontrolador conectado, la tarjeta detecta el número de cabezales de lectura cuando la tarjeta ingresa al cajero automático o al lector de la bomba de combustible. Si detecta solo un cabezal, el cajero automático o el lector de la bomba de gas es clasificado como seguro. Si detecta dos, concluye que hay un skimmer.

Los investigadores dicen que su dispositivo Skim Reaper detecta todos los tipos de skimmers confiscados por NYPD en el último año, con una tasa de éxito del 100%.

El equipo de investigación informa que NYPD ha comenzado a utilizar Skim Reaper en sus patrullas. Según el grupo de académicos, los delincuentes que utilizan skimmers han concentrado sus esfuerzos en los lectores de tarjetas en bombas de combustible.

El equipo de investigación presentó la víspera su trabajo en el 27º Simposio de Seguridad Usenix, que se realizó en Baltimore, Estados Unidos. Su artículo titulado “Fear the Reaper: Characterization and Fast Detection of Card Skimmers” ganó el premio “Distinguished Paper Award” otorgado en el marco de la conferencia.

El white paper técnico completo está disponible para descargar desde este enlace (no requiere registro).