Motorola Solutions adquiere WatchGuard

Con la adquisición de WatchGuard, proveedor de soluciones de video móvil para la seguridad pública, se incorporan nuevas funcionalidades al portafolio de soluciones de video seguridad de Motorola Solutions.

Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) anunció hoy la adquisición de WatchGuard, Inc., líder en soluciones de video móvil en EE.UU. No se divulgaron los términos y condiciones de la transacción.





WatchGuard diseña y fabrica sistemas de video para vehículos, cámaras al cuerpo, sistemas y software de administración de evidencia. Sus soluciones permiten que los agentes de seguridad pública capturen, administren, almacenen y compartan evidencia registrada en videos de alta calidad. La compañía fabrica sus productos en Texas, donde queda ubicada su casa matriz.





“Una solución de video móvil puede mejorar la seguridad y eficiencia de los usuarios”, comentó John Kedzierski, Vicepresidente Senior, Soluciones de Video Vigilancia, Motorola Solutions. “WatchGuard ofrece características líderes en la industria, desde capturar un incidente desde más de una decena de puntos estratégicos hasta tecnología que permite recuperar y almacenar videos de eventos horas e incluso días después de que hayan ocurrido”.





La adquisición amplía el ecosistema de misión crítica de Motorola Solutions, incorporándose a su plataforma de soluciones de video-seguridad que incluye cámaras fijas con la función avanzada de análisis de Avigilon, cámaras y software de reconocimiento de placas de vehículos (LPR) de Vigilant Solutions.





“Nos entusiasma unirnos al equipo de Motorola Solutions”, dijo Robert Vanman, fundador, CEO y presidente del directorio de WatchGuard. “Esta adquisición nos permite continuar proporcionando soluciones de video móvil líderes del mercado a clientes actuales en tanto aprovechamos la presencia global de Motorola Solutions y hacemos crecer el portafolio de soluciones de video seguridad”.





Ilustración (c) Saklakova vía Shutterstock