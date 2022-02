Microsoft lanza Cloud for Retail para minoristas de todo el mundo

Microsoft anunci贸 el 31 de enero su soluci贸n Microsoft Cloud for Retail, que ofrece al sector minorista la tecnolog铆a para “ayudarlos a conectar con sus clientes, su gente y sus datos de manera flexible e inteligente, desplegando un conjunto completo de capacidades especializadas para el punto de venta”.

鈥La creaci贸n de capacidad digital es la nueva moneda que impulsa la resiliencia y el crecimiento de cada minorista; no solo para esta pandemia, sino para eventos futuros y los a帽os venideros. Es por eso que la co-innovaci贸n digital es un enfoque masivo para Microsoft, queremos que nuestros clientes construyan su propia capacidad digital y se vuelvan independientes con nosotros, no dependientes de nosotros. Por eso Microsoft Cloud for Retail ayuda a ampliar las capacidades de los negocios con soluciones adicionales que abordan sus desaf铆os m谩s apremiantes“, dijo Shelley Bransten, vicepresidente Corporativa de WW Retail & Consumer Goods Industry para Microsoft.

Microsoft Cloud for Retail estar谩 disponible a partir del 1掳 de febrero. Seg煤n la empresa, permitir谩:

Maximizar el valor de los datos al unificar fuentes de informaci贸n dispares a lo largo del ciclo de compra y de esta forma, encontrar informaci贸n que permita desarrollar mejores experiencias para los consumidores. El comercio minorista genera aproximadamente 40 petabytes de datos cada hora, sin embargo, en la mayor铆a de los casos los sistemas y los datos est谩n aislados y desconectados, por lo que una configuraci贸n centralizada permitir铆a a las empresas aprovechar la informaci贸n que produce, almacena y transmite.

Microsoft Cloud for Retail usa modelos de datos que homologan m煤ltiples sistemas y aplicaciones al unificar fuentes de datos dispares para establecer un perfil singular y detallado de cada comprador. Las capacidades aqu铆 incluyen perfil de cliente unificado, an谩lisis operativo y de compradores, protecci贸n inteligente contra fraudes y medios minoristas.

Elevar la experiencia de compra a trav茅s del an谩lisis de datos y la nueva tecnolog铆a para incentivar la fidelidad de los clientes a largo plazo, ofreciendo experiencias de valor al poner la personalizaci贸n como un factor clave. Seg煤n McKinsey, mientras que el 95% de los CEO麓s minoristas dicen que priorizan estrat茅gicamente la personalizaci贸n, solo el 23% de los consumidores piensan que est谩n haciendo un buen trabajo.

Con la personalizaci贸n en el coraz贸n de las experiencias de compra satisfactorias, Microsoft Cloud for Retail impulsar la conversi贸n al permitir recomendaciones y resultados de b煤squeda a la medida. Las capacidades aqu铆 incluyen personalizaci贸n en tiempo real, tiendas inteligentes, comercio unificado, soluciones de publicidad digital y un servicio al cliente sin problemas.

Construir una cadena de suministro sostenible en tiempo real al conectar datos en todo el ecosistema, permitiendo identificar problemas y optimizar el rendimiento de los negocios. En muchos sentidos, 2021 fue el a帽o de la cadena de suministro o “dolor de suministro”, como se conoci贸, ya que cifras de McKinsey se帽alan que, durante el oto帽o de 2021, m谩s del 60% de los consumidores se enfrentaron a la falta de existencias y solo el 13% de ellos esper贸 a que el art铆culo volviera a estar en stock, lo que significa que muchos minoristas no solo est谩n perdiendo ventas, sino que se enfrentan a una lealtad reducida de los clientes.

La transformaci贸n de la cadena de suministro debe comenzar con el reconocimiento de que los datos de un minorista son activos de valor. A pesar de que los minoristas cuentan con un tesoro oculto de datos de toda su cadena de suministro, muchos no pueden aprovecharlo al m谩ximo. Con Microsoft Cloud for Retail, los comercios pueden predecir mejor la demanda a trav茅s de la utilizaci贸n de IA para optimizar el inventario y optimizar la gesti贸n de pedidos para ofrecer a los clientes opciones en todos los canales. Adem谩s, Microsoft ayuda a los minoristas a registrar, informar y reducir cosas como las emisiones de carbono en su esfuerzo por ser m谩s sustentables, incluyendo visibilidad de la cadena de suministro, planificaci贸n y optimizaci贸n de la demanda y cumplimiento flexible.

Empoderar al asociado de la tienda. Equipar a los colaboradores de la tienda con soluciones que permitan las comunicaciones de la tienda en tiempo real, la gesti贸n de la fuerza laboral y su automatizaci贸n. El comercio minorista siempre ha sido y siempre ser谩 un negocio de personas, con muchos empleados en la primera l铆nea que, actualmente, son m谩s importantes que nunca. Los resultados de la encuesta del reciente 脥ndice de Tendencias Laborales de Microsoft muestran que el 60% de los trabajadores de primera l铆nea est谩n entusiasmados con las nuevas oportunidades que las herramientas digitales brindan al comercio minorista, pero el 34% siente que todav铆a no tienen la tecnolog铆a adecuada.

Por ejemplo, las soluciones espec铆ficas de la industria, como Microsoft Cloud for Retail, pueden mostrar datos de stock y de la cadena de suministro en dispositivos m贸viles para que un colaborador pueda ver r谩pidamente la disponibilidad de un producto agotado y organizar su env铆o al cliente, aprovechando las capacidades de comunicaci贸n y colaboraci贸n para amplificar la satisfacci贸n del cliente.

Apalancando innovaciones de an谩lisis de datos y automatizaci贸n, Microsoft Cloud for Retail ofrece una v铆a de digitalizaci贸n inteligente para puntos de venta y la cadena de suministro en general, integr谩ndose de forma fluida con la operaci贸n diaria de este sector.