Microsoft inicia evento global de diversidad e inclusión: Include 2021

Para abrir la conversaci贸n, Satya Nadella, CEO de Microsoft, fue acompa帽ado en el escenario virtual por Darren Walker, presidente de la Fundaci贸n Ford, para discutir c贸mo la diversidad y la inclusi贸n son esenciales para que las empresas globales tengan 茅xito, y eso es en especial cierto para Microsoft, pues est谩n entretejidas en todo lo que hacemos.

鈥淐uando hablamos de nuestro sentido de prop贸sito, de nuestra misi贸n, decimos que impulsamos a cada persona y organizaci贸n en el planeta para que consigan m谩s鈥, coment贸 Satya. 鈥淪i queremos impulsar a todas las personas en el mundo, m谩s vale que representemos al mundo interno. M谩s que eso, necesitamos incluir al mundo que representamos a nivel interior鈥.

Darren tambi茅n comparti贸 que este momento es de urgencia y que la diversidad y la inclusi贸n son 鈥渦n imperativo, no una opci贸n鈥.

鈥淓ste tema est谩 al frente y al centro: los CEOs y las juntas directivas hablan sobre este problema, le dan prioridad, y le agregan medidas y m茅tricas para la rendici贸n de cuentas鈥, mencion贸. 鈥淰emos una transformaci贸n genuina: un cambio de s贸lo ser un simbolismo a ser una transformaci贸n real.

Nick Parker, vicepresidente corporativo de soluciones de socios globales, y Fred Humphries, vicepresidente corporativo de asuntos de gobierno de Estados Unidos, junto con Lindsay-Rae McIntyre, directora de diversidad en Microsoft discutieron la neurociencia detr谩s de la inclusi贸n, compartieron ideas sobre c贸mo la diversidad impulsa la innovaci贸n y el crecimiento del negocio, y explorar el impacto global de la diversidad y la inclusi贸n en todos los sectores e industrias.

Microsoft no tiene todas las respuestas y reconoce que cuando se trata de diversidad e inclusi贸n, todav铆a queda un largo camino por recorrer. Esta es una oportunidad para impulsar el trabajo que ha hecho desde hace alg煤n tiempo. Durante el d铆a, en Include 2021, muchos oradores aportaron su experiencia en una variedad de temas, incluidas las alianzas, cobertura, interseccionalidad, identidad, privilegio, g茅nero, discapacidad, raza y etnicidad, edad, fe y salud mental. Incluyendo:

Una inmersi贸n a fondo sobre alianzas y c贸mo podemos activarlas dentro del lugar de trabajo con Dolly Chugh, profesora de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York.

Un panel que aporta una perspectiva global a las conversaciones sobre raza y etnicidad con Michael Eric Dyson, profesor de Estudios Afroamericanos, Estudios de la Di谩spora y 脡tica y Sociedad en la Universidad Vanderbilt; la doctora Adirenne Keene, creadora y autora del blog Native Appropriations; y el doctor Balmurli Natrajan, profesor de antropolog铆a en la Universidad William Paterson.

Una discusi贸n sobre salud mental y el estigma con el doctor Jeffrey Lieberman, profesor Lawrence C. Kolb y presidente del Departamento de Psiquiatr铆a de la Universidad de Columbia.

Una exploraci贸n de las conversaciones de fe en el lugar de trabajo con el reverendo Mark Fowler, CEO del Centro Tanenbaum para Comprensi贸n Interreligiosa, y Dalia Mogahed, directora de investigaci贸n en el Instituto para Pol铆ticas y Comprensi贸n Social.

Una exploraci贸n de c贸mo Brookings Institution utiliza investigaci贸n e informaci贸n de valor para informar su enfoque en la raza y la inequidad.

Una discusi贸n con Sesame Workshop sobre c贸mo el storytelling puede ayudar a los ni帽os de todo el mundo a crecer m谩s inteligentes, fuertes y amables, y c贸mo las historias nos permiten ense帽ar sobre temas como la raza.

Para finalizar, Darren Walker comparti贸: 鈥淓sta no es una labor f谩cil. Si lo fuera, se hubiera hecho hace mucho tiempo. No es f谩cil porque requiere intencionalidad para romper ciertas normas, pr谩cticas, estructuras鈥. Para Microsoft, la inclusi贸n es una elecci贸n que todos debemos tomar, tanto a nivel individual como organizacional. Sabemos que el progreso real no ocurre sin un trabajo real.Algunas de las grabaciones de las sesiones y los casos de estudios de los socios estar谩n disponibles bajo demanda m谩s adelante en el a帽o en el sitio Inclusion Journey. Este sitio incluye algunos recursos de aprendizaje, basados en neurociencias, sobre inclusi贸n, que todos pueden usar, historias de la comunidad, e informaci贸n de valor adicional de parte de expertos externos. Tambi茅n se a帽adir谩n m谩s casos de estudios de socios y clientes, informaci贸n de valor de expertos e historias de empleados en los pr贸ximos meses y a帽os.

Sitio web del evento.