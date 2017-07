Microsoft distingue a AlfaPeople Chile como Partner of the Year con trabajo para el Gobierno de Chile

Los atributos del software desarrollado in house por la empresa le permiten proyectar su introducción en otros mercados de la región, entre ellos Colombia y Costa Rica.

AlfaPeople fue galardonada por Microsoft con el premio Partner of the Year en la categoría Enterprise Resource Planning (ERP) Award para la región de Latinoamérica y el Caribe, por segundo año consecutivo.

El galardón brinda un reconocimiento a los resultados, esfuerzo y trabajo en equipo -junto a Microsoft-, para adaptar para el Gobierno de Chile el producto Dynamics 365, el único ERP que viene con vertical para implementarse en “Public Services” (Gobierno). Junto a lo anterior, AlfaPeople ha sido la primera empresa en Latinoamérica en adaptar dicha vertical a nuestra realidad “los que nos convierte en claros actores de la agenda digital chilena, aportando soluciones innovadoras que permite tener instituciones más eficientes”, dice el CEO de AlfaPeople Chile, Felipe De Vidts.

La adaptada plataforma ya está siendo utilizada por el Ministerio de Educación, y cubre las necesidades de manejo de presupuesto, Recursos Humanos, contabilidad fiscal, manejo de activo fijos, entre otras funciones.



ERP escalable a nivel nacional

Pese a que el upgrade fue realizado por un requerimiento específico de la autoridad educativa chilena, los numerosos atributos del software desarrollado in house por AlfaPeople Chile permiten a la empresa proyectar su introducción en otros mercados de la región, entre ellos Colombia y Costa Rica.

“Se presentó una línea de innovación de largo plazo para generar un producto que agrega mucho valor. El fruto es una ERP que tiene el potencial necesario para tener una presencia regional; poseemos una excelente base sobre la cual podemos estandarizar, de manera que es un sistema perfectamente adaptable a las necesidades de distintos clientes”, agrega Felipe De Vidts.

Todos estos argumentos fueron ponderados por Microsoft al momento de evaluar las decenas de proyectos que presentaron numerosos desarrolladores de toda América Latina al premio Partner of the Year, muchos de ellos provenientes de potencias regionales como Brasil y México. Una competencia ardua que, sin embargo, no ha impedido a AlfaPeople Chile hacerse nuevamente presente en las premiaciones de Microsoft.

“No es la primera vez que recibimos un galardón, lo que tiene doble mérito porque ganar este tipo de reconocimientos desde Chile es algo fuera de lo común”, resalta el ejecutivo. De esta forma, junto a Microsoft, -agrega- se establecen lineamientos estratégicos y de inversión clave que les permitirán ser aliados de las instituciones de la región, y en particular de entes de gobierno en su difícil proceso de mejora en la integración y eficiencia.

El premio Partner of the Year será entregado el martes 11 de julio durante una ceremonia que se realizará en Washington DC y que reunirá a los ganadores de las distintas categorías con ejecutivos de Microsoft. Inmediatamente después, tendrá lugar la ya tradicional Celebración Regional junto a todos los Socios vinculados a Microsoft Inspire.

AlfaPeople Chile tiene más de 15 años de experiencia en la implementación de proyectos de Microsoft Dynamics locales e internacionales, y soluciones en la Nube como Microsoft Azure, Office 365 y todos los productos cloud, vía CSP.

Fotografía: CEO de AlfaPeople Chile, Felipe De Vidts.