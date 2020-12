Microsoft, Citrix y McAfee presiden alianza anti-ransomware

Ransomware Task Force (RTF), anunciado el lunes por el Institute of Security and Technology (IST), tiene como objetivo proporcionar a las empresas y organizaciones recomendaciones precisas sobre las medidas, preventivas y correctivas, que pueden tomar para mitigar la amenaza del ransomware que infecta sus sistemas inform√°ticos.

El IST observa que el ransomware es una de las formas m√°s comunes de malware. Es utilizado por los ciberatacantes para impedir que las personas accedan a sus propios sistemas inform√°ticos y datos, con el fin de extorsionar un pago que les permita recuperar el acceso a sus documentos y archivos.

Esta forma de ciberdelincuencia es peligrosa, ya que impide a las personas acceder a las redes de hospitales, escuelas y gobiernos.

Un reciente informe de ESET indica que el ransomware continuar√° aumentando el pr√≥ximo a√Īo, mientras que Check Point informa que los ataques ransomware aumentaron en un 50% en el tercer trimestre de 2020 comparado con el mismo per√≠odo hace un a√Īo.

El descaro con que operan los ciberdelincuentes tambi√©n va en aumento. Seg√ļn Emsisoft, estos ahora incluso contratan los servicios de call centers para intimidar a sus v√≠ctimas, advirti√©ndoles que de nada sirve instalar software de seguridad o copias de respaldo.

Enfrentadas a esta situaci√≥n, muchas empresas y organizaciones simplemente optan por pagar el rescate, confiando en la “buena fe” de los atacantes, en el sentido que no conservar√°n el dinero sin entregar a cambio las claves de recuperaci√≥n, o repetir el ataque. Quienes no optan por pagar a sus atacantes suelen recurrir a los expertos en seguridad para obtener ayuda, pero IST dice que a menudo ofrecen consejos y soluciones muy diferentes, muchas de las cuales resultan ineficaces.

“Los miembros fundadores del RTF entienden que el ransomware es una amenaza demasiado grande como para que una sola entidad la aborde, y se han unido para ofrecer recomendaciones concretas para la adopci√≥n de medidas tanto p√ļblicas como privadas que reduzcan significativamente la amenaza que supone esta forma de delincuencia”, dijo IST en un comunicado.

La entidad encargar√° documentos a expertos sobre el tema, involucrar√° a las partes interesadas de todos los sectores, identificar√° las lagunas en las soluciones actuales y luego trabajar√° para crear una hoja de ruta com√ļn que aborde todas las cuestiones planteadas por sus miembros.

Con el tiempo, espera llegar a un marco normalizado para hacer frente a los ataques de rescate en todos los sectores, basado en el consenso de la industria. El RTF tiene como objetivo que su sitio web, que incluirá todos los detalles de los miembros y las funciones de liderazgo, esté listo y funcionando en enero.

Los socios fundadores son:

Aspen Digital

Citrix

The Cyber Threat Alliance

Cybereason

The CyberPeace Institute

The Cybersecurity Coalition

The Global Cyber Alliance

McAfee

Microsoft

Rapid7

Resilience

SecurityScorecard

Shadowserver Foundation

Stratigos Security

Team Cymru

Third Way

UT Austin Stauss Center

Venable LLP

Fotografía: Philipp Katzenberger via Unsplash