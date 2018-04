México | Salesforce presenta el status de la digitalización de los negocios

Salesforce, (NYSE: CRM), proveedor global especializado en CRM, en conjunto con IDC, empresa especializada en inteligencia de mercado y consultoría en las industrias de tecnología de la información, telecomunicaciones y mercados de consumo masivo de tecnología, crearon el iDX Business Digitalization - México, un benchmark de digitalización de los negocios en México, para medir el avance en la Transformación Digital que las empresas están aplicando a los recursos que interactúan con sus clientes, en el área de Ventas, Marketing y Atención al cliente.

En una escala que varía de 0 a 100 puntos, el índice general de digitalización de los negocios alcanzó 64.6. En cuanto a los pilares que compusieron el estudio, Velocidad y Productividad obtuvo 81.5, Movilidad obtuvo 75.5, seguido por Inteligencia con 49.3 para finalizar con Conectividad e Integración con 37.2. El estudio completo está disponible en el internet así como una herramienta para autoevaluación para que las empresas sepan en qué nivel de digitalización han alcanzado.

“Esta investigación exploró el conocimiento y el posicionamiento de gestores de ventas, marketing y atención a clientes con poder de decidir o influenciar las definiciones sobre la digitalización de los procesos de negocio en esas organizaciones dentro de las cuatro dimensiones del benchmark.” comentó Luciano Ramos, gerente de investigación y consultoría de IDC.

El estudio evaluó 4 pilares:

– Movilidad – Evalúa la relación de la fuerza de trabajo con los recursos de movilidad y su para aprovechar la productividad y la eficiencia.

– Movilidad es la segunda iniciativa en términos de importancia estratégica para las empresas en México [1], sea en el aspecto de las aplicaciones, sea en el aspecto de la gestión de dispositivos. Así, no es de extrañar que la movilidad haya puntuado bien como elemento para la transformación de la fuerza de trabajo.

– Por lo que este estudio demuestra, la movilidad ha traído ganancia en la agilidad y productividad de los colaboradores.

– El foco de las empresas, sin embargo, debería ser redireccionado. Hoy el énfasis ha sido más en el suministro del dispositivo y el acceso (plan de datos) que realmente en la disponibilidad de aplicaciones de negocio, que llevan más valor al cliente. Así, con la dirección adecuada, la ganancia con la movilidad será no sólo en la productividad personal, sino también en la relación y atención al cliente.

– Inteligencia – Explora las capacidades analíticas presentes en los procesos de negocio, asi como las oportunidades de transformación de información transaccional en valor para la compañía y sus clientes.

– Las herramientas analíticas tienen una utilización cada vez más intensa en el mercado mexicano [2]. Sin embargo, la introducción de soluciones analíticas avanzadas, como Inteligencia Artificial, está siendo postergada por los administradores de tecnología, como demostró esta investigación.

– Otros estudios muestran que la mayor facilidad en demostrar el retorno sobre la inversión (ROI) en la aplicación de las soluciones analíticas sobre problemas existentes hace acelerar la adopción hacia sistemas más “reactivos”, como, por ejemplo, la reducción de pérdidas comerciales en los sectores de Energía, Telecomunicaciones y Utilities.

– En general, los procesos más críticos de cada vertical de la industria son el foco para la implantación de esa inteligencia de negocios.

– Conectividad e integración – Se busca comprender la etapa de la conectividad e integración de los procesos de negocios en las organizaciones, su relación y dependencias con legados.

– La dimensión de integración y conectividad fue la que recibió la peor puntuación.

– La importancia de la integración de los procesos de marketing, ventas, equipos de atención o de campo, está bastante clara dentro de las organizaciones. La baja prioridad dada al tema es lo que hace que no se lleve a cabo la implementación de soluciones que traigan ganancias de productividad y escalabilidad para las organizaciones, que están postergando acciones en ese sentido.

– Otros elementos de integración y conectividad tampoco están en el radar de los administradores. Por ejemplo, sólo poco menos de un tercio de las empresas tienen alguna solución de Internet de las Cosas implantada y más de la mitad de ellas no tienen planes de implementar. En cuanto a Cloud, la madurez es mucho mayor y sólo el 10 por ciento de las empresas no la tienen en sus planes.

– Velocidad y productividad – Se busca entender el ritmo del proceso de negocios, la digitalización y los niveles de velocidad y productividad alcanzados a través de esa transformación.

– Hay un cierto optimismo en las empresas en cuanto a su progreso en la jornada de Transformación Digital, pero nada demuestra que ese optimismo tenga un fundamento o base.

– La mayoría de las organizaciones está en los inicios de esa transformación y sólo el 3% de las empresas se clasifican como “disruptores digitales”[3].

– Sin embargo, aún al comienzo de la jornada, al menos el 15% de las empresas dice ver mejoras muy significativas tanto en los procesos internos como en los procesos relacionados con el cliente.

– Claramente, falta a muchas organizaciones hacer benchmark frente a otras empresas del mismo segmento o de otros segmentos.

“La velocidad y productividad son los dos pilares más importantes según el estudio realizado en México. Por esta razón, es muy importante entender el nivel de avance y el ritmo de los procesos de negocios dentro del contexto de la Transformación Digital de la organización”, comenta Enrique Ortegón, director general de Salesforce para Latinoamérica.

“Por el hecho de estar al inicio de los procesos de Transformación Digital, muchas veces el área de TI se plantea como prioridad para implementación de novedades para que pueda ganar conocimiento y fluencia en el tema”, comentó Ramos, de IDC.

El benchmark apuntó varias oportunidades de mejora para las organizaciones. A continuación, enumeramos algunas recomendaciones para que las empresas busquen alinearse o incluso superar el comportamiento del mercado para los procesos de Transformación Digital.

– Haga las preguntas necesario para montar su estrategia de Transformación Digital

– Encuentra la cadencia adecuada para su nivel de madurez.

– Comparte con la organización la información necesaria.

– Adopta una plataforma completa que puede expandir junto con la empresa.

La generación del benchmark englobó una encuesta con 100 empresas, con más de 500 empleados, realizada por medio de entrevistas conducidas por IDC. La investigación exploró el conocimiento y el posicionamiento de administradores de ventas, marketing y atención a clientes, con poder de decidir o influenciar las definiciones sobre la digitalización de los procesos de negocio de esas organizaciones dentro de las cuatro dimensiones del benchmark. Adicionalmente, se utilizaron informaciones existentes de IDC México y de IDC global, además de información de mercado sobre el tema para soportar y construir la base cualitativa del proyecto.

El resultado del benchmark es una ponderación matemática de los temas de las cuatro dimensiones evaluadas en la encuesta con las 100 empresas.

[1] Fuente: IDC Latin America IT Investment Trends 2017

[2] Fuente: IDC Latin America IT Investment Trends 2017

[3] Fuente: IDC Latin America IT Investment Trends 2017

Fotografía (c) Sergey Nivens vía Shutterstock