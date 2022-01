Mejorar la educación y la alineación con los empleadores puede ayudar a reducir la brecha de habilidades

Aunque las ofertas de empleo bien remuneradas relacionadas con STEM siguen aumentando, no hay suficientes personas con las habilidades necesarias para ocupar esos roles.

Mucho puede haber cambiado desde que comenzó la pandemia, pero algunas tendencias a largo plazo han permanecido obstinadamente iguales o se han vuelto aún más serias. Por ejemplo, el número de ofertas de empleo bien remuneradas relacionadas con las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, (STEM, por sus siglas en inglés) sigue aumentando, pero no hay suficientes personas con las habilidades necesarias para ocupar esos roles. Las posibles consecuencias son graves: la disminución de la competitividad, las persistentes disparidades socioeconómicas, la reducción de la innovación y el potencial no desarrollado de las personas.

Una estrategia integral para abordar la brecha de habilidades es mejorar la alineación entre los sectores público, privado y sin ánimo de lucro. Con una mayor coordinación, estos sectores pueden cultivar mejor nuevas fuentes de talento STEM, como las mujeres y otras poblaciones poco representadas, para que estén preparados para aprovechar las oportunidades, desarrollar sus carreras y contribuir a los negocios.



Se busca ayuda

No hay tiempo que perder ya que había una escasez de habilidades antes de la pandemia. Según un estudio de IBM Institute for Business Value de septiembre de 2019, en los próximos tres años, puede que sea necesario reentrenar a 120 millones de trabajadores en las 12 economías más grandes del mundo para adaptarse a los nuevos tipos de empleos creados o modificados por la IA.

Parcialmente responsable del crecimiento de las posiciones disponibles está el avance y la prominencia de la tecnología en todas las industrias, profesiones y puestos laborales. Estos avances requieren nuevos planes de estudio para los futuros trabajadores, y suponen un reentrenamiento para los empleados actuales (y en última instancia, una cultura del aprendizaje permanente). El informe sobre el Futuro del Trabajo 2020 del Foro Económico Mundial sobre las tendencias de la fuerza laboral en 26 economías encontró que en los próximos años pueden surgir 97 millones de nuevos roles que se adapten mejor a las nuevas divisiones del trabajo.

Las personas están inquietas y saben que los empleos STEM ofrecen mejores oportunidades. Otro estudio del IBM Institute for Business Value encontró que 1 de cada 4 personas a principios de 2021 estaban considerando nuevas búsquedas de empleo y planeaban inscribirse en programas de capacitación, en su mayoría en línea y algunos sin costo, como IBM SkillsBuild. Esto se confirmó por el récord de personas que cambiaron de empleo a lo largo de 2021. En general, los trabajos STEM tienden a pagar sustancialmente más que aquellos que no lo son.

Alcanzar nuevas fuentes de talento

Es evidente que hay una oportunidad profesional amplia, pero sin explotar, ya que algunos grupos están sustancialmente subrepresentados en la nueva economía. Por ejemplo, Naciones Unidas encontró que las mujeres representan apenas el 3% de los estudiantes en todo el mundo que toman clases sobre tecnologías de la información y la comunicación, el 5% de matemáticas y cursos de estadística, y el 8% cursos de ingeniería, manufactura y construcción. Estas circunstancias sugieren que se pueden lograr grandes ganancias al fomentar las áreas STEM en el talento no desarrollado.

Una forma podría ser captando el interés de manera temprana, particularmente en la escuela secundaria. Estudios han demostrado que los objetivos de carrera cambian de manera drástica entre los 14 a 17 años aproximadamente, y es el momento más crítico para ganar el interés de los jóvenes en áreas STEM. Los estudiantes con competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas también tienen más probabilidades de seguir carreras relacionadas con STEM, y a tener más éxito en la resolución de problemas durante situaciones desconocidas.

Para apoyar las carreras y la educación técnica, existe una creciente disponibilidad de planes de estudio complementarios gratuitos, como los ofrecidos por IBM SkillsBuild for Students, que introduce a los adolescentes en las habilidades para el lugar de trabajo y las competencias tecnológicas necesarias para los empleos modernos, incluso para aquellos que no están considerando un camino de educación formal.

Alinear la educación superior con el sector privado y atraer estudiantes más diversos

Los graduados de enseñanza media que luego eligen la universidad como su próximo destino necesitan una exposición continua a los temas STEM. Idealmente, sus clases podrían combinar múltiples disciplinas, enseñando habilidades específicas que se alinean con vacantes de trabajo reales. IBM también está contribuyendo con programas que brindan soporte a los estudiantes en esta etapa, para que puedan tener acceso a contenidos y expertos que mejoren su experiencia.

Asimismo, el sector privado necesita hacer un mejor trabajo de alineación continua del camino que las personas en búsqueda de empleo puedan seguir. Eso significa asegurarse de que la capacitación está diseñada para cumplir con los estándares de la industria y que las habilidades coinciden con los requisitos laborales. Las ofertas de trabajo deben redactarse de manera que las personas que han obtenido insignias y credenciales puedan aplicar y ser seleccionadas para entrevistas en función de su formación y las certificaciones que obtuvieron.

La educación superior también necesita repensar cómo posicionar los estudios en STEM con grupos que podrían no haber considerado esta disciplina de otra manera. En resumen, con un poco de imaginación, podemos hacer que los cursos STEM sean más inclusivos para inspirar a futuros profesionales de diversos orígenes e identidades.



Búsqueda y preparación para carreras 2.0: aprendizaje práctico y mejores opciones de credenciales Para los jóvenes profesionales o aspirantes de empleo que están considerando un cambio hacia áreas STEM, tenemos que proporcionar no sólo los cursos en línea para adquirir nuevas habilidades, sino también los recursos que mejoren la experiencia de búsqueda de empleo. Debe existir coordinación entre múltiples organizaciones para brindar oportunidades a las personas en búsqueda de trabajo para obtener credenciales, asistir a ferias de empleo, beneficiarse de mentores, realizar proyectos que les ayuden a construir su portafolio para roles específicos y adquirir una comprensión más amplia de las tendencias laborales locales. También programas gratuitos como IBM SkillsBuild for Job Seekers, que reúnen a los sectores privado y sin ánimo de lucro ayudando a proporcionar estas capacidades para que las personas estén listas para el trabajo.



Entonces, a medida que los estudiantes se convierten en solicitantes de empleo activos, las empresas necesitan ser más flexibles y de mente abierta cuando se trata de las credenciales que se consideran apropiadas y adecuadas para las aplicaciones, particularmente para puestos de entrada o nivel medio. Por ejemplo, cerca del 50% de las ofertas de trabajo de IBM no requieren títulos universitarios de cuatro años.

A medida que difundamos el alcance de las iniciativas disponibles y aprovechemos las nuevas colaboraciones, podremos construir un ecosistema más sólido que apoye a un número más amplio de estudiantes y proporcione una experiencia laboral real que beneficie a todos.



Hay mucho que ganar

Si tenemos éxito en crear iniciativas STEM y preparación de carrera más inclusivas, multidisciplinarias, creativas y accesibles, entonces tendremos una mejor oportunidad de adaptarnos a los grandes cambios provocados por el crecimiento de la tecnología en prácticamente todos los puestos de trabajo. En este momento, hay una escasez significativa de talento que ha dado lugar a muchas posiciones sin cubrir. Pero si cerramos la brecha de habilidades, el PIB mundial podría aumentar en USD $11,5 billones para 2028, según el Foro Económico Mundial.



Más allá del éxito económico, un enfoque repensado de las habilidades y la preparación profesional probablemente dará lugar a empleados satisfechos, motivados y talentosos de orígenes más diversos que se dan cuenta de todo su potencial, mientras construyen un mundo mejor.

Por Flávia Roberta Freitas, Líder de Responsabilidad Social Corporativa para IBM Latinoamérica