Mainframe de IBM encripta 12 mil millones de transacciones por día

Al encriptar datos 18 veces más rápido que la mayoría de las plataformas x86, a un 5% del costo, el mainframe IBM Z está diseñado para abordar lo que IBM denomina epidemia global de violación de datos. El sistema ayuda a automatizar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, regulaciones la Reserva Federal de EE.UU. y otras normativas emergentes.

IBM (NYSE: IBM) presentó el 17 de julio IBM Z, la próxima generación del sistema transaccional más potente del mundo, capaz de ejecutar más de 12 mil millones de transacciones encriptadas por día. El nuevo sistema también introduce un motor de cifrado revolucionario, que permite por primera vez encriptar todos los datos asociados con cualquier aplicación, servicio de nube o base de datos, en todo momento.

Las nuevas capacidades de cifrado de datos de IBM Z están diseñadas para abordar la epidemia global de violaciones de datos, un factor importante en el impacto que tendrá el cibercrimen en USD 8 trillones en la economía global hacia 2022. De los más de 9 mil millones de registros de datos robados o perdidos desde 2013, solo el 4% estaba cifrado, es decir que la gran mayoría de dichos datos eran vulnerables a las organizaciones cibercriminales y a actores internos y externos que buscan abusar del acceso a información sensible.

En el reposicionamiento más significativo de la tecnología mainframe en más de una década, cuando la plataforma adoptó Linux y el software de fuente abierta, ahora IBM Z expande sustancialmente el paraguas criptográfico protector de la tecnología de cifrado y protección de claves líder de IBM. La capacidad criptográfica avanzada del sistema ahora se extiende a toda la información, las redes, los dispositivos externos o aplicaciones enteras– como el servicio IBM Cloud Blockchain– sin cambios en el software y sin impacto en el desempeño general del sistema.

“Existe una epidemia global de robo de información. La gran mayoría de los datos robados o filtrados hoy se encuentran al descubierto y son fáciles de usar porque el cifrado ha sido algo muy difícil y costoso de implementar a escala,” comentó Ross Mauri, Gerente General de IBM Z. “Hemos creado un motor de protección de datos para la era de la nube que creemos que tendrá un impacto significativo e inmediato en la seguridad de información global.”

Tecnología revolucionaria: Primer cifrado omnipresente de la industria para la era de la nube

Un estudio reciente de IBM reveló que el uso amplio del cifrado es uno de los principales factores para reducir el costo de una violación de datos, lo cual genera una reducción de USD 16 en el costo por registro perdido o robado. Para ponerlo en contexto, el Índice de Inteligencia de Amenazas IBM X-Force informó que más de 4 mil millones de registros se filtraron en 2016 (un aumento del 556% comparado con 2015).

Sin embargo, el cifrado se encuentra mayormente ausente en los centros de cómputo corporativos y de nube porque las soluciones actuales para el cifrado de datos en el entorno x86 reducen sustancialmente el desempeño (y por lo tanto la experiencia del usuario), y son demasiado complejas y costosas de administrar para el cumplimiento regulatorio. Como consecuencia, solo el 2% de los datos corporativos hoy se encuentra encriptado, mientras que más del 80% de los datos de dispositivos móviles está encriptado.

El cifrado integral de IBM Z ,en lo que se refiere a la protección de datos, fue articulado por los ejecutivos de seguridad informática y expertos en seguridad de datos así como los más de 150 clientes de IBM del mundo que participaron y dieron su feedback para el diseño del sistema IBM Z durante tres años.

Como resultado de esta colaboración, IBM Z trae importantes avances en tecnología criptográfica, al aprovechar una plataforma de cifrado comprobada que asegura los sistemas de banca, salud, gobierno y minoristas del mundo. Las innovaciones del cifrado integral de IBM Z incluyen:

• Cifrado de todos los datos, todo el tiempo – IBM Z por primera vez hace posible que las organizaciones encripten todos los datos asociados con una aplicación, servicio de nube o base de datos completa en operación o en reposo, con un solo clic. La práctica estándar hoy es encriptar pequeñas porciones de datos por vez, e invertir un trabajo considerable para seleccionar y administrar campos individuales. Este cifrado a granel a escala de nube es posible gracias a un aumento masivo de 7 veces en el desempeño criptográfico comparado con la generación anterior, z13, impulsado por un aumento de 4 veces en silicio dedicado a algoritmos criptográficos. Esto es 18 veces más veloz que los sistemas x86 (que hoy solo se enfocan en secciones limitadas de datos) y a solo 5% del costo de las soluciones basadas en x86.

• Claves a prueba de intrusión. Una de las principales preocupaciones para las organizaciones es la protección de claves de cifrado. En grandes organizaciones, los hackers suelen hacer blanco en las claves de cifrado, que quedan expuestas rutinariamente en la memoria a medida que se usan. Solo IBM Z puede proteger millones de claves (así como el proceso de acceder, generar y reciclar las claves) en un hardware “con respuesta a manipulación” que hace que las claves se auto-destruyan ante cualquier signo de intrusión y luego se reconstituyan en forma segura. El sistema de administración de claves de IBM Z está diseñado para cumplir con los estándares Federal Information Processing Standards (FIPS) Nivel 4, mientras que la norma de alta seguridad en la industria es de Nivel 2. Esta capacidad de IBM Z puede extenderse más allá del mainframe a otros dispositivos, como sistemas de almacenamiento y servidores en la nube. Además, IBM Secure Service Container protege contra amenazas desde adentro estilo Snowden de contratistas y usuarios privilegiados, proporciona cifrado automático de datos y código en operación y en reposo, y resistencia a alteración durante instalación y tiempo de ejecución.

• Encriptación de APIs. Las tecnologías IBM z/OS Connect facilitan a los desarrolladores de nube descubrir e invocar cualquier aplicación o dato de IBM Z de un servicio de nube o a los desarrolladores de IBM Z invocar cualquier servicio de nube. IBM Z ahora permite a las organizaciones encriptar estas API – el pegamento digital que enlaza servicios, aplicaciones y sistemas – hasta 3 veces más rápido que cualquier alternativa basada en x86.

“El cifrado integral incorporado y diseñado para extenderse más allá del nuevo IBM Z realmente hace que este sea el primer sistema con una solución abarcadora para abordar las amenazas de seguridad y violaciones de datos que venimos viendo en los últimos 24 meses,” comentó Peter Rutten, analista del IDC Servers and Compute Platforms Group.

Diseñado para los nuevos y estrictos reglamentos de cumplimiento de seguridad de datos

IBM Z también está diseñado para ayudar a los clientes a elevar la confianza de los consumidores y cumplir con nuevas normas como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) que aumentará los requisitos de cumplimiento de datos para organizaciones que operan en Europa, a partir del año próximo. Este reglamento exigirá a las organizaciones informar las violaciones de datos dentro de las 72 horas o las someterá a multas de hasta el 4% de los ingresos anuales, a menos que puedan demostrar que los datos estaban cifrados y las claves estaban protegidas. Al nivel de la Reserva Federal de los EE.UU., el Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC), que incluye los cinco reguladores bancarios, proporciona directivas sobre el uso del cifrado en el sector de servicios financieros. Singapur y Hong Kong han publicado directivas similares. Más recientemente, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York publicó requisitos de cifrado en el documento Cybersecurity Requirements for Financial Services Companies.

IBM Z, profundamente integrado con software IBM Security, fue diseñado para automatizar y optimizar sustancialmente los procesos de seguridad y cumplimiento. Por ejemplo, se espera que los auditores hoy inspeccionen y validen manualmente la seguridad de bases de datos, aplicaciones y sistemas. Las organizaciones ahora pueden tomar datos y aplicaciones fuera del alcance de cumplimiento automatizando la verificación de que los datos se encuentran cifrados y que las claves son seguras. Esto reducirá sustancialmente la complejidad y el costo creciente de las actividades cumplimiento para los auditores. El sistema también proporciona una pista de auditoría que muestra si accedieron a los datos personas con los permisos internos y cuándo lo hicieron.

Creando el servicio Blockchain más seguro

En un ejemplo de IBM Z como motor de cifrado para servicios de nube, IBM anunció hoy la apertura de centros de cómputo IBM Cloud Blockchain en Nueva York, Londres, Frankfurt, San Pablo, Tokio y Toronto. Estos centros se encuentran asegurados utilizando la tecnología criptográfica líder de industria IBM Z, a medida que la compañía amplía la red de negocios de alta seguridad a las organizaciones de todo el mundo.

AngelHack, en alianza con IBM, lanzó hoy “Unchain the Frame,” un hackathon global virtual con más de USD50.000 USD en premios. Los desarrolladores de todo el mundo están invitados a mostrar sus habilidades y creatividad utilizando tecnologías como blockchain, aplicaciones nativas de fuente abierta, API de la industria financiera y aprendizaje de máquina.

Nuevo: Precios predecibles y transparentes de contenedores para microservicios

IBM también anunció tres modelos innovadores de nuevos precios de Contenedores para IBM Z, por lo cual los clientes acceden a precios de software muy simplificados que combinan una implementación flexible con economía competitiva versus nubes públicas y entornos x86 on-premises

• Nuevos microservicios y aplicaciones para el despliegue de nuevos microservicios y aplicaciones que permiten a los clientes maximizar el valor de los sistemas empresariales on-premises en forma segura y en tiempo real. Los clientes ahora pueden co-ubicar aplicaciones para optimizar calidades de servicio con precios competitivos en plataformas de nube pública y on-premises.

• Desarrollo y prueba de aplicaciones con la libertad de triplicar la capacidad de todos los entornos de desarrollo en z/OS para dar soporte a las últimas herramientas y procesos DevOps. Los clientes pueden triplicar la capacidad sin un aumento en el cargo de licencia mensual.

• Precios para sistemas de pagos según el volumen de pagos que un banco está procesando, no la capacidad disponible. Esto da a los clientes una flexibilidad mucho mayor para innovar en forma accesible en un entorno competitivo, particularmente en el segmento de Pago Instantáneo de rápido crecimiento.

Estas opciones de Precios de Container que sientan precedente están diseñadas para dar a los clientes la previsibilidad que requieren para sus negocios. Los modelos de precios son escalables tanto dentro como entre particiones lógicas (LPAR), y ofrecen capacidades de medición, limitación y facturación muy mejoradas. Se planea que el Precio de Container para IBM Z esté disponible a fin de 2017 y habilitado en z/OS V2.2 y z/OS V2.3.

El sistema transaccional más potente para la era de la nube

IBM Z se construye sobre las capacidades del motor transaccional más potente del mundo en el centro del comercio global hoy, con soporte:

• 87% de todas las transacciones de tarjetas de crédito, y pagos por casi USD 8 billones por año.

• 4 mil millones de vuelos de pasajeros por año.

• Más de 30 mil millones de transacciones por día, más que el número de búsquedas de Google diarias.

• 68% de las cargas de trabajo de producción del mundo, a solo el 6% del costo total de TI.

Los bancos y otras entidades del sector financiero procesan miles de transacciones por segundo para mantener los sistemas financieros del mundo en funcionamiento. El mainframe es más crítico que nunca para el manejo confiable de altos volúmenes de datos transaccionales.

En la actualidad, 92 de los 100 bancos principales del mundo confían en el mainframe de IBM por su capacidad inigualable de procesar en forma eficiente grandes volúmenes de transacciones. Para ayudar a las organizaciones de servicios financieros a competir más eficazmente en la era de la nube, ahora es posible proteger del fraude y el cibercrimen enormes cantidades de datos sensibles originados en transacciones, analizarlos y monetizarlos utilizando IBM Z, sin interrumpir las operaciones diarias ni aumentar los costos. Para los bancos, esto significa cifrado en un clic, incluso mientras las aplicaciones están ejecutándose, y la capacidad de migrar los datos del estado no encriptado al estado encriptado, sin impactar el desempeño.

IBM Z, la catorceava generación de la tecnología mainframe líder de IBM, tiene el microprocesador más veloz, corriendo a 5.2 GHz y una nueva estructura de sistema escalable que entrega un aumento de capacidad del 35% para cargas de trabajo tradicionales y un aumento de capacidad del 35% para cargas de trabajo Linux en comparación con la generación anterior de IBM z13. El sistema puede dar soporte a:

• Más de 12 mil millones de transacciones encriptadas por día en un único sistema

• La instancia de MongoDB más grande del mundo con 2,5 veces más velocidad de desempeño NodeJS que las plataformas x86

• 2 millones de Docker Containers

• 1000 bases de datos NoSQL concurrentes

Otras nuevas capacidades anunciadas hoy incluyen:

• Tres veces más memoria que el sistema z13 para ofrecer tiempos de respuesta más rápidos, mayor productividad y desempeño acelerado de analítica. Con 32 TB de memoria, IBM Z ofrece una de las huellas de memoria más grandes de la industria.

• El triple de velocidad I/O, y procesamiento acelerado de transacciones comparado con el z13 para un mayor crecimiento en datos, mayor productividad de transacciones y menor tiempo de respuesta.

• La capacidad de ejecutar cargas de trabajo de Java 50% más rápido que las alternativas x86.

• Tiempo de respuesta líder en Storage Area Network, con zHyperLink, lo cual redunda en una latencia 10 veces menor, comparada con el z13 y una reducción del tiempo de respuesta de aplicaciones a la mitad, lo cual permite a las empresas hacer mucho más trabajo como analítica en tiempo real o interactuar con dispositivos Internet of Things (IoT) y aplicaciones de nube dentro de la misma transacción, sin cambiar ni una línea de código de aplicación.

Como parte del anuncio de hoy, IBM también anticipó nuevo software z/OS que proporciona capacidades fundacionales para entrega de servicio de nube privada, permitiendo una transformación de un centro de costo de TI a un proveedor de servicio generador de valor. Cuando estén disponibles, estas capacidades incluirán el apoyo de extensiones de flujo de trabajo para IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS y soporte de infraestructura analítica SMF.

IBM Global Financing puede ayudar a clientes con calificación crediticia a adquirir el nuevo IBM Z, reducir su costo total de propiedad y acelerar el retorno sobre la inversión. Las ofertas de IBM Global Financing para soluciones mainframe de IBM están disponibles a través de IBM y sus Asociados de Negocio, con términos y condiciones flexibles que pueden adaptarse para alinear los costos con los beneficios de los proyectos u otras necesidades de los clientes.