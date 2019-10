Los trabajadores de TI remotos ganan más que los empleados de oficina

El número de puestos de trabajo remotos se duplica cada cuatro años, con un mayor atractivo salarial para los trabajadores.

El futuro del empleo parece estar en el trabajo a distancia, según una investigación realizada por la principal bolsa de trabajo independiente del Reino Unido, CV-Library. El estudio revela que el número de puestos de trabajo a distancia ofrecidos se ha más que duplicado (51,7%) en los últimos cuatro años, a medida que las empresas aceptan la necesidad de cambiar sus prácticas de trabajo.

En el estudio, donde se analizaron más de 175.000 vacantes publicadas en el sitio web de CV-Library, también se revela que, si bien las empresas están ampliando su base de talento anunciando puestos más remotos, su coste potencial podría ser mayor. El informe sostiene que las ganancias promedio de los profesionales de TI aumentan de aproximadamente US$56.600 a US$67.000 si se basan en el uso de sistemas remotos.

“El trabajo a distancia requiere un tipo específico de persona que se motive a sí misma mientras trabaja de forma independiente”, comentó Lee Biggins, fundador y CEO de CV-Library. Pero no es sólo la motivación. Trabajar desde casa también significa gastos extras que la oficina suele cubrir, como gastos adicionales de electricidad, calefacción o Internet, además de impuestos y otros servicios.

“Claramente, los tiempos han cambiado y ya no se puede asumir que los trabajadores remotos ganan menos. El trabajo a distancia es una forma legítima de trabajar y siempre y cuando se cuente con la tecnología y las instalaciones para realizar el trabajo, no importa en qué parte del mundo te encuentres. Por lo tanto, puede ser que descubras que puedes conseguir un salario más competitivo trabajando desde casa”, agregó el ejecutivo.

“Nuestros datos muestran que esta tendencia ha estado en auge ante nuestras narices, ya que cada vez son más las empresas que reconocen los beneficios del trabajo flexible. En particular, estamos notando un tema que está surgiendo en industrias clave, con roles remotos que se pagan significativamente más que los trabajos de oficina. El hecho es que el trabajo a distancia ya no se considera una conveniencia laboral, sino más bien una forma legítima de trabajar. Por lo tanto, si los empleadores quieren ampliar su base de talento, tendrán que satisfacer esa demanda. Si bien las finanzas pueden ser una preocupación, no olvide que usted estará reduciendo otros costos importantes si expande su fuerza laboral remota, ¡incluyendo equipo de oficina y servicios públicos!

Con más de la mitad de los británicos (55,8%) afirmando que el trabajo flexible es su incentivo más deseable en el lugar de trabajo, varias industrias están aprovechando este mercado candidato para anunciar sus vacantes remotas. A juicio de Biggins, el trabajo flexible está cambiando la forma en que operan las empresas, especialmente en la industria de la tecnología. “Por lo tanto, si desea convertirse en un empleador competitivo, puede que valga la pena considerar el trabajo a distancia para atraer a un mayor número de candidatos. No sólo sus empleados mejorarán su equilibrio entre el trabajo y la vida personal, sino que también se dará cuenta de que la productividad y las tasas generales de retención de empleados aumentan dentro de su empresa”.

En el informe también se afirma que el número de puestos de trabajo a distancia que se ofrecen se ha duplicado en los últimos cuatro años.

Ilustración (c) MonkeyBusiness vía Shutterstock