Los ejecutivos de nivel C están siendo blanco de ciberataques

La naturaleza ajetreada de su quehacer diario les hace vulnerables a ataques de phishing.

Los ejecutivos de nivel C no disponen de tiempo, lo que también afecta su capacidad de atención. Estos factores, combinados, los convierten en el objetivo principal de los ciberdelincuentes, según un nuevo informe de Verizon.

El informe dice que los ejecutivos, cuya autoridad no suele ser objetada dentro de una organización, a veces revisan rápidamente sus correos electrónicos y no prestan atención a lo que están descargando o ejecutando, sobre todo porque no tienen tiempo para ello. Los hackers son muy conscientes de este hecho, por lo que cada vez más se dirigen a los ejecutivos con cargos gerenciales con técnicas de phishing y otras de hackeo similares.

El informe dice que este año, en comparación con el año pasado, los ejecutivos de nivel C han sido blanco de ataques con una frecuencia 12 veces mayor. También es nueve veces más probable que sean objeto de brechas originadas en redes sociales, en comparación con el año pasado. Como de costumbre, los hackers son en su mayoría motivados por el dinero fácil.

Además de los ejecutivos, los hackers también apuntan a las soluciones basadas en la nube, porque es ahí donde la mayoría de las organizaciones están migrando hoy en día. En la mayoría de los casos, utilizan contraseñas robadas para acceder a la red cloud de una organización.

El director ejecutivo de servicios profesionales de seguridad de Verizon, Bryan Sartin, dice que en su mayoría, las empresas desconocen los nuevos riesgos de seguridad que conllevan las nuevas formas digitales de trabajar. “La seguridad debe ser vista como un activo estratégico flexible e inteligente que se entrega constantemente a las empresas y tiene un impacto en los resultados finales”, agregó.

En cambio, el personal de RRHH puede tomarse un respiro, ya que los ataques contra este equipo han disminuido seis veces, en comparación con el año pasado.

Ilustración (c) Dartist vía Shutterstock