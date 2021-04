Los efectos del bloqueo del Canal de Suez y los retos de las cadenas de suministro

Durante las √ļltimas semanas mucho se discuti√≥ sobre el accidente del barco de containers Ever Given ocurrido el pasado 23 de marzo en un lugar cr√≠tico del Canal de Suez. El incidente caus√≥ alerta mundial durante esos d√≠as, dada las implicancias econ√≥micas que pod√≠a traer para distintos pa√≠ses, considerando que en este lugar ocurre aproximadamente el 12% del comercio global.

Algunos expertos habían sugerido que podría tardar más semanas antes de ser liberado. Sin embargo, finalmente, seis días después, se liberó y las autoridades del Canal están ahora activamente poniendo al día toda la circulación de barcos que esperaban transitar por esta ruta que es clave para el comercio mundial.

Los barcos de carga frecuentemente enfrentan problemas que demoran la llegada o bien, impactan en la carga. La mayoría de las veces se produce por inclemencias del tiempo, como ocurrió meses antes con un barco de carga operado por A.P. Moeller-Maersk A/S, que produjo la pérdida de 750 contenedores en el Pacífico Norte. Pero la situación poco afortunada del barco Ever Given fue muy diferente. Toda su carga siguió intacta, pero el barco encalló en una parte sumamente estrecha del Canal de Suez, que impidió que cualquier otro barco pudiese circular.

¬ŅEl problema posterior? Los importadores que esperan la llegada de productos en las pr√≥ximas 4 a 6 semanas, a trav√©s de las rutas alternativas o por la demora acumulada en el Canal de Suez, que retuvo a m√°s de 400 mil barcos, deber√°n reprogramar el planeamiento del inventario y los ciclos de reposici√≥n de los productos. Adem√°s, a√ļn queda por ver el impacto que tendr√°n en los puertos ya congestionados cuando todos los barcos lleguen en masa con toneladas de productos.

Ciertamente, una demora de entre tres a cinco d√≠as en los tiempos de entrega normalmente pueden acomodarse en el tiempo ‚Äúbuffer‚ÄĚ, que los equipos de log√≠stica en general consideran dentro de su planeamiento. Sin embargo, una demora de dos semanas o m√°s tiene implicancias muchos m√°s serias.

Esta realidad nos invita a reflexionar acerca de la importancia de la incorporaci√≥n de tecnolog√≠a en los diferentes procesos y etapas de un negocio. As√≠, por ejemplo, en el contexto de la gesti√≥n de la actividad de carga global con tecnolog√≠a espec√≠fica para la cadena de suministro, se puede saber el alcance de las √≥rdenes y de los productos en riesgo. La visibilidad de la cadena de suministro permite tener conocimiento respecto de las √≥rdenes y barcos que a√ļn no han dejado sus puertos, brindando la capacidad de cambiar la ruta o bien de planificar env√≠os de emergencia por otras v√≠as.

El impacto del cierre del canal se sentir√° en las pr√≥ximas semanas en los circuitos comerciales globales, aunque el peor escenario se pudo evitar. No obstante, hay que tener claro que las demoras y hasta desastres son temas que las organizaciones de log√≠stica globales deben enfrentar en forma regular. Una realidad a la que se suma el entorno vol√°til e incierto que acent√ļa el estr√©s de la cadena de suministro y las frustraciones en las operaciones.

Por ello, la incorporación de nueva tecnología y soluciones de software basada en la nube se convierten en un importante aliado. La visibilidad centrada en la operación que se puede lograr con tecnología significa que se puede ser sumamente proactivo al notificar a los clientes, tanto internos como externos, sobre potenciales demoras en las entregas y trabajar junto a ellos para evitar disrupciones y minimizar las pérdidas en las ventas.

Esta visibilidad concede mayor control sobre las operaciones, además de mejorar y potenciar el rendimiento de la cadena de suministro, haciendo que la información sea fácilmente accesible para todas las partes y también para que esté disponible en tiempo real, logrando una logística optimizada y eficiente.

Por Volker Lafrenz, Vicepresidente de Infor para Latinoamérica