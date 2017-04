Los dispositivos móviles liderarán las compras digitales

Opinión: El uso del dispositivo móvil como herramienta de compras en línea crece de forma acelerada en medio del desconocimiento de parte de las empresas dedicadas al comercio electrónico, que aún no terminan de convencerse de la importancia de mejorar y segmentar las plataformas o canales de compra online para obtener mayores ventas y rentabilidad.

Las compras en línea cerraron un año espectacular, con un importante crecimiento en el uso de diversos dispositivos móviles para concretar las transacciones, una tendencia que está creciendo de forma acelerada y que sólo durante el año 2016 significó más del 30% del total de ventas online a nivel mundial.

¿Pero de qué se trata esto? El estudio de Criteo sobre el Estado del Comercio digital a través del uso de múltiples dispositivos (The State of Cross-Device Commerce), está brindando orientaciones acerca de cómo las empresas tienen que enfocar sus negocios de comercio electrónico, abriéndole paso al manejo y gestión de varias plataformas en línea (Web, móvil, App, etc), para atender a los usuarios que comienzan en un dispositivo una compra, tal vez un PC de escritorio y terminan cerrándola desde un Smartphone.

Durante el año pasado, las ventas online realizadas por los consumidores iniciando en un dispositivo y terminando en otro, demostraron que los hábitos de compra digital están cambiando, tanto así que en Japón y el Reino Unido, los compradores están utilizando más el dispositivo móvil que el equipo de escritorio para comprar online.

Y es que desde hace tiempo el patrón de compra del consumidor online viene cambiando, pasando de estar centrado en un solo dispositivo a centrarse en el usuario que usa varios equipos para culminar una transacción, algo que debería impulsar a las compañías de comercio digital a analizar y entender mejor a sus clientes y al tipo de plataforma que usan para finalizar una compra.

Para más detalles, el impacto positivo que está generando en varios países del mundo el consumo digital a través del uso de dispositivos cruzados. Por ejemplo, en Japón, el usuario está viendo 1,3 veces más comercios a través del uso de diversos dispositivos antes de hacer una compra que aquel usuario que sólo mira un solo dispositivo.

Lo mismo está pasando en Alemania, Australia y en otros países, donde el consumo y compra digital está migrando a plataformas móviles, aun cuando los comercios siguen creyendo que todas las transacciones se ejecutan en una misma plataforma, la Web. En Japón y Reino Unido, el consumo a través de dispositivos móviles ya es superior a las compras a través de equipos de escritorio.

Y no sólo allí. En Estados Unidos, dos de cada 5 compras en línea se hace desde los móviles, un aumento interanual de 20% y los teléfonos inteligentes representan una cuarta parte de todas las ventas minoristas en línea. Un crecimiento de 41% anual.

Para finalizar, es importante comentar que un 25% de todas las transacciones online finalizadas en un equipo de escritorio en EEUU el año pasado, se iniciaron en un Smartphone y un 35% de las que terminaron en un dispositivo móvil, arrancaron en un equipo de escritorio.

Por Alessander Firmino Director General de Criteo en América Latina