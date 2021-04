Los desafíos que impone la IA en servicios financieros socavan su potencial

El reporte AI in Customer Experience for Financial Services se elaboró con base en encuestas a clientes y directivos. En abril y mayo de 2020, Capgemini encuestó a 5,300 clientes provenientes de 12 países y a 318 directivos de importantes instituciones de servicios financieros de diversos países y sectores, cuyos ingresos anuales ascendieron al menos a $1 mil millones de dólares en 2019. Además, se realizaron entrevistas con directivos del sector para analizar cómo ha evolucionado las experiencias de los clientes con AI en CX, qué están haciendo las instituciones para obtener más beneficios, dónde están implementando AI en CX, cuáles son los desafíos que enfrentan y cómo están garantizando la confianza entre los consumidores con respecto a sus sistemas de IA. La investigación cuantitativa se complementó con dos reuniones de grupos de discusión virtuales, con la participación de ocho a diez consumidores por grupo, en Alemania y Estados Unidos. La encuesta y los grupos de discusión se conformaron adecuadamente en términos demográficos, así como de usuarios y no usuarios de IA.