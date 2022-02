Las tendencias tecnológicas más importantes para 2022

Muchas organizaciones han pasado los dos últimos años luchando por adaptarse y sobrevivir en tiempos inciertos. Con el año 2022 en marcha, el énfasis se está desplazando hacia la recuperación, el crecimiento y la inversión en el tipo de tecnología transformadora que sustentará un futuro audaz, seguro y próspero. ¿Cuáles serán las tendencias más importantes de los próximos 12 meses? ¿Dónde nos llevará la tecnología?

Scott Raynovich, fundador y analista principal de la consultora independiente Futuriom, cree que muchos de los avances más significativos girarán en torno a la nube: “Como todo el mundo sabe, hay muchas cosas interesantes en la tecnología cloud”, afirma entusiasmado. “Espero que la nube múltiple y la híbrida sigan cobrando impulso este año. En la segunda mitad de 2021 se produjeron algunos fracasos importantes en la nube, por lo que la gente buscará diversificar sus proveedores de nube para tener un plan de respaldo. Vamos a ver muchas cosas en el borde, y con el despliegue de 5G, así como la colocación de la inteligencia en tiempo real más cerca del usuario. Todo el mundo habla de la transformación digital, y para muchos eso significa implementar aplicaciones ágiles que puedan ser entregadas con la nube.”

Demasiadas organizaciones, dice, están utilizando redes que no fueron concebidas originalmente para manejar múltiples nubes: “Vamos a ver más soluciones emergentes en redes multi-nube, así como redes como servicio”, añade. “La ciberseguridad también está siempre evolucionando y haciéndose más inteligente, tratando de seguir el ritmo de los delincuentes. Ahora estamos viendo modelos de seguridad unificada en la nube que incorporan inteligencia en las propias aplicaciones, de modo que podemos asegurarnos de que las personas que hablan con las aplicaciones son las personas o las cosas correctas.”

Raynovich también espera un área emergente que denomina nube confidencial: “¿Cómo se crea un enclave seguro en el lado de la nube para proteger no solo los datos en reposo y en movimiento, sino los datos en uso con seguridad de hardware? También hay tecnologías horizontales, como la IA, que permiten muchas aplicaciones diferentes.”

Raynovich también prevé un mayor movimiento hacia las soluciones y redes abiertas, tendencias muy demandadas por los usuarios finales con los que habla. Además, está captando un fuerte deseo de los usuarios finales de integrar sus centros de datos empresariales con las redes de los proveedores de la nube.

“Otra área que estamos observando es la innovación en IA en el borde”, continúa. “La IA es una tecnología horizontal, pero es especialmente importante en el borde porque parte del borde consiste en acercar la potencia de procesamiento al cliente, ya sea en fábricas automatizadas, o en coches que se conducen solos, o en el comercio minorista y la analítica empresarial. La nueva infraestructura va a crear todo tipo de oportunidades en el borde, especialmente en el borde remoto”.

Para saber más sobre lo que está ocurriendo en el borde y con las tendencias en IA, ciberprotección y redes multi-nube, Raynovich habló con una serie de expertos de todo el ecosistema tecnológico.

Shekar Ayyar es presidente y CEO de Arrcus, un especialista en soluciones de borde conectado. Señala los principales avances en el mundo de la nube: “Las gigantescas nubes hiperescalares están empezando a fragmentarse y a distribuirse”, observa. “También estamos empezando a ver cómo el entorno 5G choca con las nubes de computación. Habrá diferentes recursos informáticos que se unirán y serán accesibles a través de APIs para las aplicaciones. Y en tercer lugar, las redes de transporte, que históricamente han sido monolíticas, se están desagregando, fragmentando y distribuyendo. Si se juntan estas tres piezas, se define cómo es el universo de nuestra existencia híbrida multi-nube. El viejo mundo de las arquitecturas en silo único está fuera”.

Galeal Zino, fundador y CEO del proveedor de redes de confianza cero NetFoundry, coincide ampliamente con esta visión: “A medida que estas aplicaciones monolíticas se descomponen en contenedores, microservicios y funciones lambda, hay que hacer lo mismo con la red”, cree. “Esto significa que tienes la oportunidad de orquestar una red segura de la misma manera que orquestas el software. Y eso es realmente emocionante”.

Resolver los retos en áreas como la seguridad, la visibilidad, la capacidad de observación de las aplicaciones y los microservicios son algunos de los problemas más acuciantes de los CIOs en la actualidad, afirma Chris Wolf, Director de Investigación e Innovación del proveedor de virtualización VMware: “La red desempeña un papel clave aquí”, afirma. “Estamos realizando importantes inversiones también en torno a las tecnologías de borde distribuido y en el traslado de las plataformas de red y computación cerca del consumidor de las aplicaciones. La agilidad en este espacio va a ser importante cuando empecemos a avanzar. Ya estamos viendo buenos ejemplos de ello”.

En cuanto a la seguridad en la nube, Ayal Yogev, CEO y cofundador del proveedor de soluciones en la nube Anjuna Security, desarrollador de software confidencial en la nube, señala que los proveedores de servicios en la nube son a veces mejores expertos en seguridad que las empresas: “La nube es esencialmente alguien que gestiona tu infraestructura y, por definición, si alguien gestiona tu infraestructura, tiene acceso a todos tus datos”, observa. “Este es un gran problema para muchas organizaciones. Necesitamos un modelo de responsabilidad compartida, en el que el cliente esté a cargo y sea responsable de asegurar sus datos, pero el proveedor de servicios en la nube tiene que compartir esa responsabilidad.”

Pero a muchas organizaciones, especialmente a los bancos, no les interesa este modelo: “Dicen que son nuestros datos, que estamos regulados, que las nubes públicas no están reguladas y que no queremos que tengan acceso a nuestros datos”, añade Yogev. “Creo que 2021 fue un año de grandes cambios en el que los proveedores de la nube añadieron conceptos como la computación confidencial, que es esencialmente la privacidad en la nube, la capacidad de aislar completamente el acceso de la infraestructura, del acceso a los datos. Eso permite ahora a las nubes ir a sus clientes y decirles que no tenemos ningún acceso a sus datos encima de nuestra infraestructura, lo que a su vez permite a los clientes trasladar cargas de trabajo más sensibles a la nube.”

Hiro Rio Maeda es socio director de la casa de inversiones DNX Ventures, y ve nuevos retos relacionados con la seguridad en el horizonte: “Hay que construir una práctica DevSecOps rápidamente, pero hay que construirla de forma segura”, cree. “Esto es muy difícil porque donde antes la seguridad era algo que gestionaba un equipo de seguridad, ahora el presupuesto y la responsabilidad se está trasladando a la línea de negocio que está construyendo la aplicación. Es un gran cambio y se están inventando muchas herramientas de automatización para apoyarlo.”

“El mundo no será seguro a menos que podamos trasladar las redes y la seguridad al centro del ciclo de vida de la entrega del desarrollo”, coincide Zino, de NetFoundry. “Esa es una diferencia realmente importante en comparación con el mundo de hace 10 o 20 años, en el que la seguridad de las redes podía situarse en la periferia el segundo día. La seguridad del futuro se incorporará en lugar de atornillarse. Hablamos de la seguridad como código”.

En lo que respecta a los desarrollos en la periferia, mucha gente, señala Wolf, de VMware, se pregunta por qué las cosas avanzan tan lentamente, teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado a lo largo de los años: “¿Por qué no ha habido más modernización en el borde? En muchos casos, se trata de la disponibilidad de aplicaciones y servicios que crean valor empresarial. También es el coste. Estamos viendo que la tracción empieza a aumentar ahora. Anunciamos el Proyecto Santa Cruz en VMworld en octubre, que combinará un dispositivo SD-WAN con aplicaciones modernas como contenedores y servicios en la nube. Ahora está ahorrando costes a una organización y dándole una forma de modernizarse. Es este tipo de simplicidad lo que quieren las organizaciones”.

Ayyar, de Arrcus, quiere que se hable más de lo que está ocurriendo en el borde del 5G, especialmente en el ámbito del comercio minorista: “Está claro que se está produciendo una transformación en el sector minorista en términos de cómo la computación distribuida y la inteligencia artificial van a pesar en las redes y en la experiencia omnicanal. Si pensamos en el tejido de conectividad de los proveedores de servicios, se trata de llevar la computación y la conectividad al nivel de factores de forma más pequeños en el borde y hacer que sea una construcción útil para que las empresas la consuman.” Zino, de NetFoundry, considera que el borde es un nuevo e importante paradigma que, en el mejor de los casos, es un trabajo en curso: “Si consideramos la innovación en general, necesitamos una nueva frontera”, concluye. “Por otro lado, también se necesita un entorno en el que se pueda iterar y experimentar y, por tanto, se necesita cierta simplicidad. No estoy seguro de que hayamos llegado a ese punto en lo que respecta a la frontera, y no estoy seguro de que los desarrolladores convencionales estén preparados para jugar en la frontera. Los problemas de coste y complejidad no están del todo presentes. Pero creo que hemos avanzado mucho. Quizá este sea el año en el que empecemos a progresar lo suficiente como para que los desarrolladores puedan iterar y consigamos las aplicaciones asesinas. Hay un punto de inflexión en el que, como desarrollador, el borde es lo suficientemente simple y barato como para poder experimentar e innovar”.

Presidente analista: Scott Raynovich, fundador y analista principal de Futuriom

Ponentes:

Ayal Yogev, CEO y cofundador de Anjuna Security Inc.

Shekar Ayyar, Presidente y CEO, Arrcus

Hiro Rio Maeda, socio director, DNX Ventures

Galeal Zino, fundador y CEO, NetFoundry

Chris Wolf, Director de Investigación e Innovación, VMware

