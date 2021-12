Las gerencias y los empleados discrepan significativamente sobre el futuro del trabajo

NTT, proveedor global de tecnolog铆a y soluciones empresariales, ha publicado la edici贸n 2021 del Reporte Global del Lugar de Trabajo, que ofrece una perspectiva fundamental del futuro del trabajo mientras las empresas de todo el mundo se preparan para una realidad post-pand茅mica. El informe concluye que los l铆deres empresariales est谩n significativamente m谩s satisfechos, en comparaci贸n con sus empleados, con la forma en que se han ajustado a las nuevas normas de trabajo, y se帽ala la necesidad de una visi贸n organizacional m谩s clara sobre c贸mo los empleados han reevaluado lo que necesitan de su lugar de trabajo.

Mediante la realizaci贸n de 1,146 entrevistas (251 en Am茅rica) en 23 pa铆ses, NTT descubri贸 un acuerdo casi universal de que el trabajo a distancia ha introducido dificultades, con un 84% de los encuestados diciendo que ha sido un reto tanto para el rendimiento de la organizaci贸n como para los empleados. Por su parte, 63% de los directores de recursos humanos (70% de las organizaciones en Am茅rica) afirman que el bienestar de los empleados se ha deteriorado en el transcurso de la pandemia.

Sin embargo, la amplia concientizaci贸n sobre el tema no siempre se traduce en una evaluaci贸n realista de la capacidad de la organizaci贸n. En comparaci贸n con el personal operativo, los directores ejecutivos tienen 20 puntos porcentuales m谩s propensos a creer que su organizaci贸n es muy eficaz en la gesti贸n de las horas de trabajo, 28 puntos m谩s de probabilidades de creer que son eficaces en la prevenci贸n del agotamiento, y 41 puntos m谩s de estar muy satisfechos con las capacidades de experiencia de los empleados (EX) de su organizaci贸n.

Esta brecha de concienciaci贸n refleja una grave falta de confianza de los empleados, ya que s贸lo 38% afirma que su empresa valora plenamente su salud y bienestar, y s贸lo el 23% dice estar muy contento de trabajar para su empresa.

La gran reevaluaci贸n de la vida laboral

El estudio revela que la brecha de satisfacci贸n entre empleadores y empleados se debe a un grado significativo de diversidad en las actitudes de los empleados con respecto a sus propias preferencias de trabajo en el futuro. Los datos de la Voz del Empleado (VoE 鈥 Voice of the Employee) muestran que, cuando se les ofrece la posibilidad de elegir entre el trabajo en casa, el h铆brido o el de la oficina, los empleados se dividen de forma relativamente uniforme entre los tres, con un 30%, un 30% y un 39%, respectivamente.

Este resultado contradice la creencia, compartida por 79% de las organizaciones, de que los empleados prefieren trabajar en la oficina, cuando en realidad los datos de VoE revelan que s贸lo el 39% de los empleados desean trabajar en la oficina de tiempo completo.

En la actualidad, todo gira en torno al trabajo a distancia, pero la realidad de las necesidades de los empleados es mucho m谩s complicada, y cualquier fallo a la hora de evaluar y responder a este hecho supone un grave riesgo para las organizaciones. No se trata de preferencias moderadas: descubrimos que el equilibrio entre la vida laboral y personal, y los tiempos de desplazamiento son ahora los dos factores m谩s importantes en los que se fija la gente a la hora de decidir d贸nde trabajar, por lo que tener un buen rendimiento en la estrategia de personal y lugar de trabajo ser谩 una verdadera ventaja competitiva.

La necesidad de predicar con el ejemplo

Actuar sobre la base de una visi贸n clara de las perspectivas de los empleados se dificulta por la falta de recopilaci贸n exhaustiva de datos y conocimientos. En cuanto a las prioridades de los datos, el 52% (55% en Am茅rica) de las empresas afirman que VoE es uno de los principales enfoques, s贸lo superado por (junto con) la anal铆tica del lugar de trabajo, con un 54% (55% en Am茅rica). Sin embargo, a pesar de esto, s贸lo el 39% (34% en Am茅rica) de las organizaciones han estructurado programas de VoE, y el 37% (41% en Am茅rica) emplean el an谩lisis de sentimientos en tiempo real, en comparaci贸n con el 54% (55% en Am茅rica) que utiliza encuestas a los empleados.

La investigaci贸n tambi茅n demostr贸 que la aplicaci贸n de este tipo de datos para mejorar la EX (Employee Experience) de una organizaci贸n debe ir mucho m谩s all谩 de las mejoras cotidianas de la calidad de vida; con un 40%. El prop贸sito y los valores de una empresa son ahora el tercer factor m谩s importante para elegir d贸nde trabajar. En este 谩mbito, los empleados y los directivos de las empresas est谩n en sinton铆a, ya que el 89% (90% en Am茅rica) est谩 de acuerdo en que los objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en ingl茅s) est谩n en el coraz贸n de la agenda de la organizaci贸n.

Yo ver铆a esto como un llamado para cambiar nuestra forma de pensar: en lugar de las acciones pensar en los resultados. Lo importante no es lo que hacemos para mejorar el lugar de trabajo, sino c贸mo beneficia realmente a los trabajadores, y una organizaci贸n no puede saberlo sin un enfoque maduro para medir el bienestar de los empleados. Sorprendentemente, dos tercios de los empleados afirman que todav铆a no est谩n equipados con todas las herramientas que necesitan para trabajar desde casa, y s贸lo el 55% (62% en Am茅rica) de las organizaciones dicen estar muy satisfechas de que los espacios de oficina est茅n preparados para el trabajo h铆brido. No obstante, el 82% (88% en Am茅rica) de las organizaciones se ha comprometido a remodelar su espacio de oficina en los pr贸ximos 12 meses para fomentar un entorno de innovaci贸n y conexi贸n social. Claramente, existe una conciencia a cierto nivel de que las estrategias inmaduras de la fuerza laboral conducir谩n al descontento de los empleados, y que el trabajo debe ser dirigido por lo que la gente realmente necesita.

Por Alex Bennett, Vicepresidente S茅nior Global de Soluciones GTM en NTT Ltd.

El informe 2021 Global Workplace Report est谩 disponible para descarga en el sitio de de NTT (requiere registro)