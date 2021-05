Las empresas de todos los tamaños, en el punto de mira de los ciberdelincuentes

La imperiosa necesidad de digitalizaci√≥n en el √°mbito laboral debido a la actual pandemia ha hecho incrementar la atenci√≥n sobre la ciberseguridad en todo el mundo, y Espa√Īa no es una excepci√≥n.

Sin cifras todav√≠a oficiales, todos los expertos en ciberseguridad coinciden en situar al a√Īo 2020 como un a√Īo en el que se batieron todos los r√©cords en ciberataques tanto en n√ļmero como en incidencia. ESET, la mayor empresa de ciberseguridad de la Uni√≥n Europea, destacaba el pasado mes de febrero que entre el primer y el cuarto trimestre del 2020 aumentaron en un 768 % los ataques de escritorio remoto, es decir, los ciberdelincuentes aprovecharon el aumento del teletrabajo y la falta de medidas de seguridad por parte de las empresas para conseguir el mayor n√ļmero de v√≠ctimas posible sin importar el tama√Īo de las empresas. El a√Īo 2021 sigue con la misma tendencia, dejando claro que la ciberdelincuencia se ha adaptado en tiempo r√©cord a la nueva situaci√≥n y que est√° intentando sacar el mayor beneficio posible de ello utilizando ciberataques cada vez m√°s sofisticados y avanzados.

Las empresas, por tanto, necesitan contar con soluciones de ciberseguridad que sean capaces de hacer frente a los ciberataques más avanzados sin que interfieran en el ritmo diario de trabajo. Un simple antivirus ya no es suficiente: en la actualidad, las empresas necesitan identificar, detener y solucionar las brechas de seguridad. También tener una mayor visibilidad sobre lo que ocurre en sus equipos para garantizar que las amenazas emergentes, los comportamientos de los empleados que pueden implicar un cierto riesgo y las aplicaciones no deseadas no pongan los beneficios de la empresa y su reputación en riesgo.

Las pymes, principal objetivo de los ciberdelicuentes

A la opini√≥n p√ļblica han trascendido especialmente los ataques a grandes compa√Ī√≠as y a la administraci√≥n p√ļblica, como el ciberataque a la base de datos del Ayuntamiento de Castell√≥n de la Plana el pasado mes de abril, en el que quedaron al descubierto para los atacantes datos de v√≠ctimas de maltrato, atestados policiales y contrase√Īas; o el ciberataque a la empresa Phone House, en el que se han visto comprometidos los datos de tres millones de clientes. Sin embargo, son las pymes las principales afectadas por ciberataques en nuestro pa√≠s, concretamente la Guardia Civil advert√≠a el pasado a√Īo que el 70 % de las peque√Īas y medianas empresas en Espa√Īa son objetivo de la ciberdelincuencia.

Objetivo: reforzar la ciberseguridad

La Uni√≥n Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas (UIT) realiza el Global Cybersecurity Index, un estudio que clasifica a todos los pa√≠ses del mundo seg√ļn su capacidad de protecci√≥n de la ciberseguridad. En su √ļltimo estudio (2018) nuestro pa√≠s ocupaba la posici√≥n n√ļmero 7, un lugar destacado si tenemos en cuenta que en 2017 est√°bamos en el puesto 21 y en 2014 en el 28. Aunque, si atendemos a datos m√°s recientes, un estudio de Comparitech realizado en 2020 sit√ļa a Espa√Īa en la posici√≥n n√ļmero 22. Hacer frente a los ciberataques y reforzar, por tanto, la ciberseguridad, es un objetivo importante en el panorama actual.

Pedro S√°nchez, presidente del Gobierno de Espa√Īa, avanzaba a finales del 2020 que se va a reforzar la capacidad espa√Īola en ciberseguridad. Y el pasado mes de marzo la Comisi√≥n de Interior apoyaba una proposici√≥n no de ley por la que se llama al Gobierno a impulsar la aprobaci√≥n de un Plan Director de Ciberseguridad. Adem√°s, dentro del Plan de Digitalizaci√≥n de pymes 2021-2025 presentado por el Gobierno en enero y financiado por los fondos del Plan de Recuperaci√≥n, Transformaci√≥n y Resiliencia, se contemplan ayudas para la ciberseguridad.

La ciberdelincuencia es una estafa muy rentable que no discrimina tipos de empresas y que utiliza ataques cada vez más sofisticados. Félix Gómez Mármol, experto en ciberseguridad e investigador en la Universidad de Murcia, aseguraba este mes de mayo que la ciberdelincuencia mueve ya más dinero que el tráfico de drogas. Este panorama refuerza la necesidad de proteger a las empresas con soluciones de ciberseguridad capaces de responder ante las nuevas ciberamenazas.