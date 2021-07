La sucursal de uno y el nuevo borde de la empresa

La pandemia oblig贸 a las organizaciones de todo el mundo a encontrar soluciones r谩pidas a retos imprevistos. En particular, se les encomend贸, casi de la noche a la ma帽ana, la tarea de encontrar formas de apoyar a cientos o quiz谩s miles de trabajadores remotos, la llamada “sucursal de uno”. Esto requer铆a una arquitectura capaz de hacer llegar las redes de clase empresarial a los empleados remotos y m贸viles.

A principios de 2020 se hac铆a hincapi茅 en la continuidad del negocio, la prevenci贸n de desastres y, en la medida de lo posible, la optimizaci贸n de costes. Pero ahora se piensa m谩s bien en lo que ocurre en el presente y se mira hacia la “pr贸xima normalidad”. 驴C贸mo deber铆an ser las estrategias de adquisici贸n de TI a largo plazo? 驴Qu茅 tipo de inversiones espec铆ficas ser谩n necesarias para ayudar a las empresas a volver a crecer y a tener una especie de existencia como la de antes?

“La tecnolog铆a es algo que puede ayudar a las organizaciones a acelerar su transici贸n a trav茅s de este proceso”, afirma Brandon Butler, analista principal de investigaci贸n de redes empresariales de la consultora independiente IDC. “Y puede ayudar a las organizaciones a garantizar la resiliencia, permitir la agilidad y superar algunos de los retos de continuidad del negocio y optimizaci贸n de costes que tienen. Las organizaciones est谩n en un punto en el que buscan hacer inversiones espec铆ficas en tecnolog铆a para apoyar a los trabajadores remotos y una fuerza de trabajo h铆brida.”

Una parte integral de este debate es el futuro de la conectividad. 驴C贸mo funcionar谩n las redes del futuro para respaldar las ambiciones y aspiraciones post-pand茅micas?

“Ahora tenemos una variedad de endpoints que necesitan que los datos se muevan de un lugar a otro”, explica Butler. “Lo hacemos para permitir la continuidad y la fiabilidad del negocio, y para obtener informaci贸n en tiempo real que respalde las experiencias digitales omnipresentes. La red es un elemento central de toda esa conectividad. Si se piensa en la nube y en la habilitaci贸n de la movilidad y el uso de ML y AI, todo ello requiere una red escalable y eficiente. Sin embargo, las organizaciones se enfrentan a retos a la hora de soportar todos estos datos en movimiento. Hay m谩s usuarios y dispositivos que nunca en la red. Hay m谩s aplicaciones de gran ancho de banda, como el tr谩fico de v铆deo, y hay una expectativa de baja latencia. Es un reto. Y luego se a帽ade la pandemia del COVID y el apoyo a los trabajadores remotos, y por eso estamos viendo surgir las arquitecturas de sucursal de uno”.

La investigaci贸n de IDC sugiere que, antes de la pandemia, alrededor del 38% de los trabajadores ten铆an un acuerdo de trabajo flexible o h铆brido, o trabajaban a distancia a tiempo completo. En diciembre de 2020 esa cifra hab铆a aumentado a m谩s del 70% de los trabajadores que trabajaban a distancia. Para despu茅s de la pandemia, IDC espera que m谩s de la mitad de los empleados trabajen a distancia, ya sea a tiempo completo o parcial.

“El a帽o pasado vimos muchas soluciones improvisadas”, a帽ade Butler. “Pero ahora que empezamos a dar la bienvenida a la gente a la oficina, es el momento de pensar en qu茅 inversiones estrat茅gicas son necesarias. 驴C贸mo quiero realmente configurar mi red y mi organizaci贸n para asegurarme de que puedo dar soporte a los trabajadores remotos y a las personas que vuelven a la oficina?”

Naturalmente, habr谩 que desplegar las herramientas adecuadas: “Los datos de nuestra encuesta muestran que las plataformas basadas en la nube para gestionar de forma centralizada las pol铆ticas de red de la empresa, tanto para los trabajadores presenciales como para los remotos, son importantes”, dice Butler. “Tambi茅n se necesita un acceso de seguridad b谩sico, como la VPN, para una arquitectura de sucursales. Disponer de plataformas de seguridad centralizadas tambi茅n es importante, adem谩s de contar con herramientas de visibilidad y an谩lisis para supervisar la aplicaci贸n y la experiencia del usuario.”

Tambi茅n es valioso, dice, considerar las diferentes caracter铆sticas de los trabajadores remotos y ver lo que necesitan: “Est谩 lo que llamamos trabajadores del conocimiento, que representan la mayor franja de trabajadores remotos. No todos ellos necesitan un dispositivo blindado, tal vez s贸lo una VPN ligera o una aplicaci贸n optimizada para garantizar la conectividad con una pasarela en la nube. Tal vez s贸lo necesiten una conectividad de banda ancha aumentada. Luego hay una categor铆a que incluye a los desarrolladores y a los trabajadores de los centros de llamadas. Necesitan una soluci贸n un poco m谩s firme para la sucursal de uno. Podr铆amos ver a las organizaciones desplegando un punto de acceso Wi-Fi o un router LTE para aumentar su conectividad. Luego est谩n los trabajadores remotos para los que los fallos de conectividad no son una opci贸n: los ejecutivos de los sectores financiero, jur铆dico y sanitario. No se quiere que la red se caiga durante las reuniones en l铆nea o durante otros trabajos cr铆ticos. Para ellos, veremos m谩s dispositivos de seguridad reforzados, como una pasarela SD WAN o un dispositivo de cortafuegos”.

Tambi茅n hay que tener en cuenta las aplicaciones de colaboraci贸n y el acceso a las aplicaciones basadas en la nube: “Eso necesita una plataforma de gesti贸n centralizada para gestionar el acceso a la red”.

Para ampliar la conversaci贸n sobre la inversi贸n en tecnolog铆a para la sucursal de uno, y el impacto de COVID en general, Butler se uni贸 a algunas figuras senior de la industria para compartir sus experiencias. Entre ellos se encontraba Samantha Davis, CIO Americas de Arkema Inc, una empresa qu铆mica global con sede en Francia y con una oficina en EE.UU. cerca de Filadelfia.

En primer lugar, habl贸 de c贸mo ha sido el 煤ltimo a帽o y medio para su organizaci贸n: “Como empresa qu铆mica tenemos instalaciones de I+D, por lo que era esencial que parte del personal estuviera en una oficina, pero la gran mayor铆a estaba en remoto”, se帽ala. “Tuvimos que analizar nuestra VPN y averiguar c贸mo ampliarla. 驴C贸mo garantizamos que la experiencia del usuario final sea esencialmente como si estuviera en la oficina? 驴C贸mo ampliamos la seguridad? Comenz贸 con un cambio de mentalidad, pasando de dise帽ar y desarrollar con la suposici贸n de que la gente est谩 en la oficina. Ahora se dise帽a y desarrolla asumiendo que est谩n a distancia”.

Cuenta c贸mo la empresa desarroll贸 el nuevo papel de instructor de uso pr谩ctico: “Su trabajo es ayudar a la gente a aprender a utilizar las herramientas de colaboraci贸n, y eso aument贸 la adopci贸n en general”, dice. “Vimos un crecimiento acelerado y un entendimiento de c贸mo usar las herramientas”.

Mark Parr es director global de tecnolog铆a de la informaci贸n en el bufete de abogados global HFW: “Al principio parec铆a que acab谩bamos de entrar en modo de continuidad del negocio o de recuperaci贸n de desastres”, recuerda. “Probablemente tardamos dos o tres meses en salir de esa mentalidad y darnos cuenta de que esto no iba a ser s贸lo un momento en el tiempo, sino que era un proceso duradero y algo que ten铆amos que considerar sobre esa base”.

Dice que el primer paso fue ser agresivos con la implantaci贸n de la tecnolog铆a: “Necesit谩bamos herramientas de colaboraci贸n, as铆 que incorporamos Microsoft Teams antes de lo previsto para asegurarnos de que todo el mundo tuviera acceso a una herramienta que les proporcionara colaboraci贸n y videoconferencia y que pudieran utilizar desde casa. Descubrimos que ser agresivos con ese despliegue nos llev贸 a adquirir competencia y confianza en esas herramientas, lo que a su vez nos permiti贸 pensar en c贸mo podr铆amos desplegar futuras tecnolog铆as.”

Gaurav Anand es miembro del Consejo de Administraci贸n de Tata Communications America, conocida sobre todo por facilitar el ecosistema digital de las empresas multinacionales. Recuerda c贸mo la empresa pas贸 del 5% de “trabajo desde casa” al 95% en el transcurso de lo que 茅l llama “un par de d铆as malos”: “Era importante darse cuenta de que no s贸lo nos est谩bamos atendiendo a nosotros mismos, sino que, por la naturaleza del negocio en el que nos movemos, est谩bamos ah铆 para apoyar a nuestros clientes”, dice. “Nos pusimos a abordar las limitaciones de cu谩ntas personas pod铆an acceder a lo que necesitaban. Luego, evidentemente, hab铆a problemas de seguridad y calidad. El hecho de que la gente se volviera remota no disminu铆a sus expectativas de lo que deb铆a ser su experiencia”.

Recuerda haber investigado las soluciones de acceso a la red de Zero Trust, buscando una forma de sustituir el acceso a la VPN: “Tambi茅n hubo una explosi贸n de plataformas de colaboraci贸n”, a帽ade.

Ian Wood es Director de Tecnolog铆a para el Reino Unido e Irlanda en la organizaci贸n global de software Veritas Technologies. Apunta las marcadas diferencias entre las organizaciones del 谩mbito tecnol贸gico, acostumbradas a trabajar desde casa y a la conectividad remota, y otros tipos de organizaciones: “Piensa en una empresa comercial, donde son muy tradicionales con una mentalidad 100% de “flujo de trabajo desde la oficina” antes de COVID”, dice. “Una de las grandes cosas que se vislumbran en el horizonte, al volver a la normalidad, es el trabajo que hay que hacer para estandarizar los conjuntos de herramientas. Hemos visto la adopci贸n de muchas herramientas, ya sea la adopci贸n en la nube, el despliegue de la multi-nube, la elecci贸n del ajuste correcto de la nube. Estas empresas no est谩n estandarizando los conjuntos de herramientas de gesti贸n o seguridad de datos, por lo que cada nube que se ha desplegado trae consigo su propia complejidad”.

Davis, de Arkema, cree que una prioridad futura deber铆a ser la formaci贸n tecnol贸gica de los miembros del equipo para que entiendan todo lo que pueden hacer las herramientas en las que la empresa ha invertido: “Eso lleva tiempo”, dice. “Hay que tener el aprendizaje mientras se realiza la implementaci贸n, y darles tiempo para que se comprometan. Tienen que ver c贸mo otras personas utilizan las herramientas. Entonces pueden avanzar y utilizarlas realmente de la mejor manera posible”. Operamos en 55 pa铆ses. Desde el punto de vista de las TI, nuestras principales oficinas est谩n en Asia, Europa y Estados Unidos. Y es diferente en todas partes”.

Ponentes

Analyst Chair: Brandon Butler, Senior Research Analyst, Enterprise Networks IDC

Samantha Davis, CIO Americas, Arkema Inc.

Mark Parr, Global Director of Information Technology, HFW

Gaurav Anand, Board Member, Tata Communications America, Inc.

Ian Wood, Head of Technology UK & Ireland at Veritas Technologies

Fotograf铆as: NetEvents