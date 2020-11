La nube híbrida es considerada “modelo ideal” por 86% de empresas encuestadas

Nutanix (NASDAQ: NTNX), l铆der en computaci贸n para la nube h铆brida y multinube, anunci贸 hoy los hallazgos de su tercer estudio e informe de investigaci贸n Enterprise Cloud Index global, que mide el progreso en la adopci贸n de nubes privados, h铆bridas y p煤blicas. Este a帽o, tambi茅n se pregunt贸 a los encuestados sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en las decisiones y estrategias de TI actuales y futuras.

Un hallazgo clave: la nube h铆brida sigue siendo pionera como modelo de infraestructura de TI ideal (el 86% de los encuestados eso cree), y es m谩s probable que los encuestados que ejecutan entornos h铆bridos planeen centrarse en los esfuerzos estrat茅gicos y generar un impacto comercial positivo.

La pandemia ha cambiado el enfoque de TI hacia el soporte a los trabajadores remotos y ha permitido implementaciones de infraestructura casi instant谩neas que llegan a las fuerzas laborales distribuidas geogr谩ficamente, lo que estimula un mayor progreso empresarial con la expansi贸n de la nube.

Adem谩s, un mayor n煤mero de encuestados que ejecutan entornos h铆bridos dijeron que, debido a la pandemia, probablemente ofrecer铆an configuraciones de trabajo m谩s flexibles, fortalecer铆an sus planes de continuidad comercial, simplificar铆an las operaciones y aumentar铆an el uso de conferencias digitales.

La mayor铆a de los encuestados (casi el 76%) inform贸 que la pandemia los hizo pensar de manera m谩s estrat茅gica sobre TI, y casi la mitad (46%) dijo que sus inversiones en la nube h铆brida han aumentado como resultado directo de la pandemia, incluidas las nubes p煤blicas y privadas.

Adem谩s, las empresas tambi茅n dependen cada vez m谩s de m煤ltiples nubes p煤blicas para satisfacer sus necesidades en comparaci贸n con a帽os anteriores. El informe mostr贸 que, entre los que usan nubes p煤blicas, el 63% de los encuestados usa dos o m谩s nubes p煤blicas, o multinube; y los encuestados tambi茅n esperan que este n煤mero aumente al 71% en los pr贸ximos 12 meses.

Otros hallazgos clave del informe de este a帽o incluyen:

鈥 Las empresas han dado pasos clave para alcanzar el modelo operativo de TI de su elecci贸n: los encuestados globales informan que tomaron los pasos clave iniciales para ejecutar con 茅xito un entorno h铆brido, incluida la adopci贸n de infraestructura hiperconvergente en sus centros de datos y el desmantelamiento de centros de datos no habilitados para la nube en favor de centros de datos privados y uso de la nube p煤blica. Los equipos de TI globales tambi茅n est谩n planificando cambios sustanciales en la infraestructura; prev茅n, en promedio, que las implementaciones de nube h铆brida aumentar谩n en m谩s de 37 puntos porcentuales durante los pr贸ximos cinco a帽os, con una ca铆da correspondiente de 15% en los centros de datos no habilitados para la nube. En particular, de las muchas categor铆as de infraestructura, los encuestados informaron que ejecutan un modelo mixto de nube privada, nube p煤blica y centro de datos tradicional con m谩s frecuencia que cualquier otro (casi el 26%), lo que probablemente sea un precursor de una implementaci贸n de nube h铆brida.

鈥 El trabajo remoto lleg贸 para quedarse, y las empresas est谩n planeando sobre ello: en la encuesta del a帽o pasado, alrededor del 27% de las empresas encuestadas no ten铆an trabajadores a domicilio a tiempo completo. Ese n煤mero cay贸 20 puntos porcentuales este a帽o a solo el 7%, como resultado de COVID-19. Para 2022, los encuestados predicen que un promedio del 13% de las empresas no tendr谩n empleados remotos de tiempo completo en ese momento, menos de la mitad que hace un a帽o en 2019, antes de que llegara el COVID. Por lo tanto, mejorar la infraestructura de TI (50%) y las capacidades de trabajo desde casa (47%) se han convertido en prioridades para los pr贸ximos 12 a 18 meses.

鈥 Los resultados comerciales estrat茅gicos, no la econom铆a, impulsan el cambio hoy: los encuestados dijeron que sus principales motivos para modificar sus infraestructuras de TI son obtener un mayor control de sus recursos de TI (58%), obtener la flexibilidad para cumplir con los requisitos comerciales din谩micos (55%) y mejorar el soporte a clientes y trabajadores remotos (46%). Por el contrario, solo el 27% mencion贸 la reducci贸n de costos como motor.

鈥 Los educadores enfrentan desaf铆os y necesidades 煤nicos relacionados con COVID-19: m谩s encuestados de la industria de la educaci贸n citaron 鈥済arantizar que los trabajadores remotos tengan el hardware adecuado鈥 como el principal desaf铆o. El 47% tambi茅n cit贸 la provisi贸n de 鈥渃anales de comunicaci贸n adecuados entre empleados, y clientes鈥 como un desaf铆o principal. El sector de la educaci贸n est谩 dando los pasos correctos hacia la transformaci贸n, ocupando un lugar destacado en las implementaciones de nube privada, y el 29% de los encuestados dice que solo ejecuta nubes privadas (sustancialmente m谩s que el 22% promedio global).

鈥淓n enero, para muchas empresas, la tecnolog铆a se consideraba una funci贸n b谩sica de las empresas, que permit铆a procesos organizacionales centrales鈥, dijo Wendy M. Pfeiffer, directora de informaci贸n de Nutanix. 鈥淗oy, la tecnolog铆a ha adquirido un significado completamente nuevo. Es una estrategia compleja y hace o deshace la viabilidad a largo plazo de una empresa. COVID-19 nos ha acelerado hacia una nueva era de TI estrat茅gica y elevando su perfil considerablemente, y los hallazgos del Enterprise Cloud Index de este a帽o reflejan esta nueva realidad. La nube h铆brida es pionera, y lo seguir谩 siendo a medida que naveguemos por nuestra combinaci贸n de entornos f铆sicos y virtuales y dejemos de hacer negocios de una sola manera鈥.

Por tercer a帽o consecutivo, Vanson Bourne realiz贸 una investigaci贸n en nombre de Nutanix, encuestando a 3.400 tomadores de decisiones de TI en todo el mundo sobre d贸nde ejecutan sus aplicaciones comerciales hoy, d贸nde planean ejecutarlas en el futuro, cu谩les son sus desaf铆os en la nube y c贸mo sus iniciativas en la nube se comparan con otros proyectos y prioridades de TI. La base de encuestados abarc贸 m煤ltiples industrias, tama帽os de negocios y las siguientes geograf铆as: las Am茅ricas; Europa, Oriente Medio y 脕frica; y la regi贸n de Asia-Pac铆fico y Jap贸n.