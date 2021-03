La mayoría de las copias de seguridad fallan, y algunos datos nunca son respaldados

Los retos relacionados con la protecci贸n de datos comprometen la capacidad de las empresas para ejecutar iniciativas de transformaci贸n digital en todo el mundo, tal y como indica el Informe 2021 de protecci贸n de datos de Veeam庐, que ha concluido que un 58 % de los backups fracasa y deja los datos sin protecci贸n. Veeam庐 Software, l铆der en soluciones de backup que hacen posible la gesti贸n de datos en cloud鈩, indica en su informe que un 40 % de directivos ha se帽alado la pandemia de la COVID-19 y la incertidumbre econ贸mica resultante como las principales amenazas a la transformaci贸n digital en la empresa durante los pr贸ximos doce meses. Veeam ha visto que una inadecuada protecci贸n de datos y los retos que la pandemia plantea a la continuidad de las operaciones obstaculizan las iniciativas de transformaci贸n de las empresas.

El Informe 2021 de protecci贸n de datos de Veeam llev贸 a cabo una encuesta realizada a m谩s de 3.000 responsables de la toma de decisiones TI en empresas internacionales para entender c贸mo se plantean la protecci贸n y gesti贸n de datos. Este estudio, el m谩s amplio hasta la fecha de este tipo, analiza el nivel de preparaci贸n que las empresas esperan tener ante los retos TI, c贸mo van a reaccionar ante los cambios en la demanda y las interrupciones de servicio, las situaciones que influyen en todo el mundo (como la COVID-19) y cu谩les son los objetivos ambiciosos que tienen para la modernizaci贸n TI y la transformaci贸n digital.

鈥En los 煤ltimos doce meses, directivos de todo el mundo se han enfrentado a una serie de retos nuevos que tienen que ver con c贸mo garantizar la protecci贸n de datos en un entorno de operaciones muy diverso鈥, afirma Danny Allan, director general de recursos tecnol贸gicos y vicepresidente s茅nior de estrategia de producto en Veeam. 鈥Debido a la pandemia, hemos visto empresas que han acelerado sus iniciativas de transformaci贸n digital adelant谩ndose meses y a帽os a los planes que ten铆an originalmente con tal de seguir operando. No obstante, el modo en el que gestionan y protegen los datos sigue perjudic谩ndoles. Los esfuerzos de las empresas se topan con sistemas TI tradicionales y funciones de protecci贸n de datos desfasadas que suponen un freno junto con todo el tiempo y el dinero que se est谩 destinando ahora a hacer frente a los retos m谩s urgentes que plantea la COVID-19. Hasta que no se resuelvan estas cuestiones, las empresas no podr谩n disfrutar de una aut茅ntica transformaci贸n鈥.

Se necesita una acci贸n urgente para proteger los datos

Los encuestados respondieron que las funciones de las que disponen para la protecci贸n de datos no son capaces de seguir el ritmo a lo que demanda la transformaci贸n digital de la empresa. Esto representa una amenaza a la continuidad de las operaciones que potencialmente puede acarrear consecuencias graves tanto para la reputaci贸n como para el rendimiento de la empresa. A pesar del papel clave que desempe帽a el backup en la protecci贸n de datos moderna, no se hace backup de un 14 % de la totalidad de datos y un 58 % de las recuperaciones fracasan, dejando los datos de las empresas sin protecci贸n y sin opciones de recuperaci贸n en caso de producirse una interrupci贸n del sistema por culpa de un ciberataque. Adem谩s, las interrupciones no planificadas suceden con cierta frecuencia, un 95 % de las empresas ha tenido una en los 煤ltimos doce meses. Uno de cada cuatro servidores ha sufrido al menos una interrupci贸n no planificada el a帽o pasado, lo que significa que las empresas tambi茅n conocen el impacto del tiempo de inactividad y de la p茅rdida de datos. Lo relevante es que las empresas son conscientes de c贸mo afecta esto a los resultados, m谩s de la mitad de los directivos respondi贸 que estas interrupciones pueden hacer que clientes, empleados y accionistas dejen de confiar en la empresa.

鈥Existen dos razones principales por las que no funciona el backup y la restauraci贸n: Los backups dan error o se ejecutan de tal manera que rebasan la ventana asignada de backup y, en segundo lugar, las restauraciones fracasan a la hora de cumplir los contratos de nivel de servicio que se necesitan鈥, explica Allan. 鈥En resumidas cuentas, si falla el backup, los datos se quedan sin protecci贸n, lo que preocupa enormemente a las empresas dado el impacto que tienen la p茅rdida de datos y la duraci贸n del tiempo de inactividad no planificado. Esto puede ocasionar desde quejas de los clientes a una reducci贸n del precio de las acciones de la empresa. Lo que agrava a煤n m谩s la situaci贸n es el hecho de que el panorama de amenazas digitales est谩 evolucionando a un ritmo exponencial. El resultado es una brecha indiscutible entre la capacidad de protecci贸n de datos de las empresas y sus necesidades dentro de la transformaci贸n digital. Este d茅ficit debe subsanarse con urgencia dada la presi贸n que sufren las empresas para que aceleren el uso de tecnolog铆as basadas en cloud para as铆 prestar servicio a los clientes en la econom铆a digital鈥.

Estrategias TI afectadas por la COVID-19

Los directivos son conscientes de que es necesario adoptar un enfoque en el que cloud sea la prioridad y cambiar el modo en el que se presta servicio TI ante la aceleraci贸n digital provocada por la COVID-19. Muchos ya lo han hecho, un 91 % ha incrementado el uso de servicios cloud en los primeros meses de la pandemia y la mayor铆a seguir谩n en esta l铆nea. Un 60 % planea a帽adir m谩s servicios cloud a su estrategia TI. No obstante, aunque las empresas reconocen la necesidad de acelerar su transformaci贸n digital en los pr贸ximos doce meses, un 40 % es consciente de que la incertidumbre econ贸mica supone una amenaza para este tipo de iniciativas.

La transformaci贸n digital empieza con resiliencia digital

Ahora que las empresas adoptan servicios TI modernos cada vez m谩s r谩pido, no contar con la capacidad y los recursos adecuados para la protecci贸n de datos plantear谩 problemas a las iniciativas de transformaci贸n digital, incluso puede hacer que fracasen. Los directivos ya notan el impacto, un 30 % admite que sus iniciativas de transformaci贸n digital se han ralentizado o interrumpido durante los 煤ltimos doce meses. Los impedimentos a la transformaci贸n tocan diferentes aspectos, algunos son: el que los equipos TI se centren sobre todo en mantener las operaciones en marcha en plena pandemia (53 %), la dependencia de sistemas TI tradicionales (51 %) y la falta de personal con destrezas TI para implantar nuevas tecnolog铆as (49 %). En los pr贸ximos doce meses, los l铆deres TI intentar谩n reanudar la transformaci贸n digital, buscando soluciones inmediatas a los principales problemas de protecci贸n de datos y un tercio de estos l铆deres estar谩 interesado en llevar la protecci贸n de datos a cloud.

鈥Sin duda, uno de los mayores cambios que hemos experimentado en estos doce meses es el de la brecha digital entre los que ya contaban con un plan de transformaci贸n digital y los que estaban menos preparados. Los primeros han acelerado su capacidad de ejecuci贸n y los segundos han reducido la marcha鈥, concluye Allan. 鈥La resiliencia digital es el primer paso de la transformaci贸n. En general, las empresas est谩n adoptando cloud porque quieren modernizar la protecci贸n de datos de forma urgente. En 2023, un 77 % de las empresas en el mundo utilizar谩 backup en cloud, lo que aumentar谩 la fiabilidad del backup, cambiar谩 la gesti贸n de costes y liberar谩 recursos TI que podr谩n centrarse en proyectos de transformaci贸n digital para que la empresa pueda destacar en la econom铆a digital鈥.

Otros puntos destacados del Informe 2021 de protecci贸n de datos de Veeam son:

TI h铆brida en entorno f铆sico, virtual y cloud: En los pr贸ximos dos a帽os la mayor铆a de las empresas espera reducir de manera gradual y continua el n煤mero de servidores f铆sicos, manteniendo y reforzando la infraestructura virtualizada y adoptando estrategias centradas en cloud o 鈥渃loud-first鈥. Esto supondr谩 que la mitad de las cargas de trabajo de producci贸n se alojar谩 en cloud en 2023, por lo que las empresas tendr谩n que replantearse la estrategia de protecci贸n de datos para estos nuevos entornos de producci贸n.

En los pr贸ximos dos a帽os la mayor铆a de las empresas espera reducir de manera gradual y continua el n煤mero de servidores f铆sicos, manteniendo y reforzando la infraestructura virtualizada y adoptando estrategias centradas en cloud o 鈥渃loud-first鈥. Esto supondr谩 que la mitad de las cargas de trabajo de producci贸n se alojar谩 en cloud en 2023, por lo que las empresas tendr谩n que replantearse la estrategia de protecci贸n de datos para estos nuevos entornos de producci贸n. Crecimiento r谩pido del backup en cloud : El backup est谩 cambiando, pasando de estar on-premises a soluciones basadas en cloud y gestionadas por un proveedor de servicios. Esto queda claro al observar su trayectoria, que registr贸 un 29 % en 2020 y que se espera alcance un 46 % para 2023.

: El backup est谩 cambiando, pasando de estar on-premises a soluciones basadas en cloud y gestionadas por un proveedor de servicios. Esto queda claro al observar su trayectoria, que registr贸 un 29 % en 2020 y que se espera alcance un 46 % para 2023. La importancia de la fiabilidad: 芦Para mejorar la fiabilidad禄 fue el principal motivo que ha impulsado a las empresas en todo el mundo a cambiar su soluci贸n primaria de backup, tal y como indic贸 un 31 % de los encuestados.

芦Para mejorar la fiabilidad禄 fue el principal motivo que ha impulsado a las empresas en todo el mundo a cambiar su soluci贸n primaria de backup, tal y como indic贸 un 31 % de los encuestados. Mejora del rendimiento de la inversi贸n: Un 22 % afirm贸 que la raz贸n m谩s importante que ha estimulado el cambio ha sido la mejora del aspecto econ贸mico de la soluci贸n, incluyendo un mejor ratio ROI/TCO (rendimiento de la inversi贸n/coste total de propiedad) y una reducci贸n de costes.

Un 22 % afirm贸 que la raz贸n m谩s importante que ha estimulado el cambio ha sido la mejora del aspecto econ贸mico de la soluci贸n, incluyendo un mejor ratio ROI/TCO (rendimiento de la inversi贸n/coste total de propiedad) y una reducci贸n de costes. Brecha de disponibilidad: Un 80 % de las empresas se encuentra con una 鈥渂recha de disponibilidad鈥 entre lo r谩pido que pueden recuperar las aplicaciones y lo r谩pido que necesitan hacerlo.聽

Un 80 % de las empresas se encuentra con una 鈥渂recha de disponibilidad鈥 entre lo r谩pido que pueden recuperar las aplicaciones y lo r谩pido que necesitan hacerlo.聽 Brecha de realidad: Un 76 % presenta una 鈥渂recha de protecci贸n鈥 entre la frecuencia con la que se hace backup de los datos frente a la cantidad de datos que se puede permitir perder en caso de interrupci贸n del sistema.

Un 76 % presenta una 鈥渂recha de protecci贸n鈥 entre la frecuencia con la que se hace backup de los datos frente a la cantidad de datos que se puede permitir perder en caso de interrupci贸n del sistema. Protecci贸n de datos moderna: Un 46 % de las empresas en todo el mundo trabajar谩 con un proveedor de backup como servicio (BaaS) antes de 2023 y un 51 % planea adoptar la recuperaci贸n en caso de desastre como servicio (DRaaS) en ese mismo periodo de tiempo.

Fotograf铆a: Sami Chaffin v铆a Unsplash