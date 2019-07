La inversión en tecnología genera oportunidades, pero también riesgos

El 69% de los CIOs señala que uno de cada cinco trabajos será realizado por robots pero que esto se compensará con la creación de nuevos puestos.

Casi dos tercios (63%) de las organizaciones permiten que la tecnología sea gestionada fuera del departamento de TI. Este cambio genera ventajas comerciales significativas, pero también aumenta los riesgos en materia de privacidad y seguridad, según surge de la edición 2019 de la encuesta Harvey Nash/KPMG CIOs. Cuando el gasto en TI no está sujeto al control directo de los CIOs, las compañías duplican las posibilidades de que las áreas de seguridad se vean expuestas y de convertirse en objeto de ciberataques.

La mayor encuesta global sobre liderazgo de TI, que analiza las respuestas de organizaciones con un gasto anual combinado en tecnología de hasta USD 250.000 millones, muestra que en aquellas organizaciones donde el equipo de TI participa formalmente en la toma de decisiones en materia de business-led IT, las ventajas incluyen mejoras en el tiempo de comercialización de nuevos productos (52% tiene más posibilidades de superar ampliamente a sus competidores) y en la experiencia de los empleados (38% tiene más posibilidades de superar ampliamente a su competidores).

Sin embargo, en cuatro de cada diez compañías (43%), el departamento de TI no participa formalmente en las decisiones en materia de business-led IT. Estas organizaciones presentan el doble de posibilidades de que sus áreas de seguridad estén expuestas en comparación con aquellas que consultan con el departamento de TI, tienen 23% menos posibilidades de ser “muy o extremadamente efectivas” para construir la confianza del cliente en la tecnología y han estado un 9% más expuestas a sufrir ciberataques en los últimos dos años. Estos riesgos se tornan evidentes en un contexto en que la ciberseguridad se ha vuelto una prioridad en la agenda de los Directorios (56%, comparado con el 49% registrado el año pasado).

La gran oportunidad de capitalizar el valor generado a partir del business-led IT y de administrar los riesgos asociados surge en un momento de cambios significativos en el negocio, los CIOs y el departamento de TI, tal como lo revela la muestra:

— Menor número de CIOs en el Directorio. Si bien la influencia de los CIOs permanece intacta (66% de los encuestados perciben que los CIOs están teniendo una mayor influencia, en comparación con el 65% registrado en 2018), sin embargo, el número de CIOs presente en el Directorio se ha reducido (de un 71% a un 58% en tan solo dos años).

— La inteligencia artificial (IA) y la automatización están impulsando un gran cambio. El Directorio encomienda al departamento de TI la tarea de recurrir a la IA/automatización para aumentar la eficiencia (este año, hasta un 17% de los encuestados la considera una prioridad para el Directorio). En consecuencia, los CIOs esperan que uno de cada cinco puestos de trabajo sean reemplazados por la IA/automatización dentro de 5 años. Probablemente, esto generará una reorganización de roles significativa en todo el negocio. Sin embargo, el 69% de los CIOs cree que se generarán nuevos puestos de trabajo que compensarán aquellos que fueron reemplazados por la IA/ automatización.

— Falta de conocimientos. Los líderes de tecnología se esfuerzan por encontrar los talentos adecuados y desde 2008 se enfrentan a una falta de conocimientos. Los tres más difíciles de encontrar incluyen conocimientos sobre big data/data analytics (44%), ciberseguridad (39%) e IA (39%).

“En una era en que cualquiera que tenga un Smartphone y una tarjeta de crédito puede configurar un sistema de TI, existen tanto oportunidades increíbles como riesgos significativos. Aquellas empresas que logren encontrar el equilibrio entre la innovación y el gobierno corporativo alcanzarán el éxito”, dijo Albert Ellis, CEO de Harvey Nash. “A su vez, los Directorios piden a los CIOs y al equipo de TI que den prioridad a la automatización del trabajo. Adaptarse a la automatización es cada vez más una prioridad, y muchas organizaciones aún no están preparadas”, agregó.

Por su parte, Steve Bates, Líder Global, CIOs de Advisory, Centro de Excelencia, KPMG International dijo: “No existe hoy una estrategia comercial y una estrategia tecnológica; se trata simplemente de una estrategia impulsada a partir de la tecnología. Esta encuesta muestra claramente que las organizaciones que ponen a la tecnología en manos de creadores de valor y que conectan las funciones de front, middle y back office se encuentran mejor posicionadas en el mercado. El futuro de TI se enfoca en una compañía conectada que se centra en el cliente y cuenta con un buen gobierno.”

Los líderes en el área digital tienen un mejor desempeño

Los líderes en el área digital, de organizaciones que se consideran a sí mismas como “muy efectivas” o “extremadamente efectivas” en el uso de tecnologías digitales para mejorar sus estrategias comerciales, obtuvieron un mejor desempeño que sus competidores en cada una de los aspectos sobre los que se consultó:

— Estos aspectos incluyen el tiempo de comercialización (53% vs. 34% correspondiente al resto de los encuestados), la experiencia del cliente (65% vs. 49%), aumento de ingresos (55% vs. 43%) y rentabilidad durante el último año (50% vs. 37%).

— Los líderes en el área digital son más proclives a incorporar “cambios significativos a los bienes y servicios” en los próximos tres años (55% vs. 39% correspondiente al resto de los encuestados) y se enfocan en generar ganancias: el 76% de los CEOs en organizaciones líderes en el área digital buscan que sus proyectos de tecnología les permitan generar dinero, antes que ahorrarlo, en comparación con el 58% de los restantes encuestados.

Las iniciativas de diversidad de género no resultan exitosas en las Big Tech

— El 74% de los líderes de tecnología creen que las iniciativas de diversidad e inclusión dentro de sus equipos han alcanzado un éxito moderado y que la participación de las mujeres en los equipos de TI ha mostrado un incremento mínimo (22% este año, comparado con el 21% registrado el año pasado; sin mostrar cambios en cuanto al porcentaje de líderes de tecnología mujeres, que se mantuvo en 12%).

Primeras señales de computación cuántica

— Si bien la computación cuántica se encuentra en una etapa incipiente, 4% (107 organizaciones globales) ha implementado, al menos hasta cierto punto, la computación cuántica. Las grandes compañías farmacéuticas, de servicios financieros y energía están apostando a esta área.

— Un quinto (22%) de las organizaciones que implementan la computación cuántica se encuentra en el Reino Unido, seguido por los Estados Unidos (19%) y Australia e Irlanda (7%).

Los líderes de tecnología señalan un aumento en el presupuesto, el más alto en 15 años

— Más líderes de tecnología señalaron un aumento en los presupuestos de TI bajo su control, que ha sido el más alto en los últimos 15 años.

— El salto en dichos aumentos (de 49% a 55%) es el más alto registrado, con excepción de de 2010 cuando las organizaciones se esforzaban por superar la recesión global.

— En aquellos proyectos de tecnología en que el CEO prefiere “ahorrar dinero”, casi la mitad (45%) de los encuestados señala un aumento en el presupuesto, comparado con el 38% registrado el año pasado, lo que indica que muchos CIOs realizan inversiones para generar ahorros, por ejemplo, a través de la automatización.

El informe comopleto está disponible en este enlace (requiere registro)