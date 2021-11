La innovación incrementó en US$ 678 mil millones los beneficios de las organizaciones

La innovaci贸n impulsa el futuro. Y el pasado nos demuestra que tenemos un gran futuro por delante. Seg煤n聽The Era of Hyper Innovation (documento PDF de 35 p谩ginas; descarga no requiere registro) el 煤ltimo estudio de聽Citrix Systems, Inc.聽(NASDAQ: CTXS), las inversiones en nuevas tecnolog铆as y modelos de trabajo flexibles que se realizaron el a帽o pasado lograron un alza de 678 mil millones de d贸lares en las ganancias de distintas industrias del mundo. Y las condiciones est谩n dadas para seguir creciendo.

鈥淟o que la pandemia nos demostr贸 es que la innovaci贸n se puede dar en todas partes鈥, dijo Tim Minahan, vicepresidente ejecutivo de Business Strategy, Citrix. 鈥淪i bien al comienzo se mostraron esc茅pticos, los ejecutivos reconocen los beneficios del trabajo h铆brido y se est谩n apresurando para adoptar el modelo, junto con las herramientas y los procesos que empoderan a los empleados para crear e innovar, donde sea que se encuentren鈥.

Innovaci贸n a toda potencia

Antes, la colaboraci贸n presencial era sin贸nimo de la innovaci贸n exitosa. Pero eso cambi贸 con la tecnolog铆a.

Cerca de nueve de cada diez ejecutivos que participaron en la encuesta The Era of Hyper Innovation dijeron que la adopci贸n y la puesta en funcionamiento de nuevas herramientas de trabajo impulsadas por la pandemia mejoraron much铆simo las interacciones de las personas y los equipos.

Adem谩s, el 80 por ciento espera que su organizaci贸n comience a hiperinnovar en los pr贸ximos 12 meses y, como resultado, desarrolle m谩s ideas que nunca.

Repensar la colaboraci贸n

A falta de la comunicaci贸n presencial, los empleados descubrieron nuevas formas de conectar que, seg煤n los encuestados en The Era of Hyper Innovation, mejoran much铆simo la colaboraci贸n entre las personas y los equipos e impulsan una mayor innovaci贸n.

El 93 por ciento de los encuestados cree que el aumento de la colaboraci贸n por medios digitales logr贸 que se escuchen m谩s voces de la organizaci贸n y se obtenga una mayor variedad de ideas.

Y el 80 por ciento dice que sus propias ideas fueron m谩s creativas durante la pandemia, dado que tuvo m谩s tiempo libre para pensar.

Impulsar el crecimiento

Los mecanismos tradicionales como la adquisici贸n de nuevos clientes, la expansi贸n a mercados nuevos y las actividades de marketing adicionales sol铆an ser los catalizadores principales. Pero ahora, las organizaciones encuestadas en The Era of Hyper Innovation atribuyen a la innovaci贸n casi la mitad de su crecimiento del 煤ltimo a帽o fiscal, y citaron espec铆ficamente los siguientes catalizadores:

路 Adopci贸n de nuevas tecnolog铆as: 16 por ciento

路 Productos o servicios nuevos: 14 por ciento

路 Nuevas formas de trabajo: 14 por ciento

路 Adquisici贸n de nuevos clientes: 12 por ciento

路 Expansi贸n o entrada a mercados nuevos: 12 por ciento

路 Actividades de marketing adicionales: 11 por ciento

路 Nuevas alianzas: 10 por ciento

路 Fusiones o adquisiciones: 4 por ciento

Para capitalizar esta tendencia, los ejecutivos se est谩n enfocando en productos y servicios nuevos. De los encuestados, el 69 por ciento dijo que invertir谩 m谩s en I&D en los pr贸ximos 12 meses y el 28 por ciento dijo que mantendr谩 las inversiones actuales, mientras que solo el tres por ciento planea reducirlas.

鈥淟a innovaci贸n no se logra por casualidad鈥, dijo Minahan. 鈥淟as compa帽铆as que empoderan a los empleados a hacer su mejor trabajo, con la tecnolog铆a y los modelos de trabajo adecuados, pueden lograrlo y obtener los beneficios demostrados en nuestro estudio鈥.