La implantación de tecnología RPA genera retornos de la inversión de hasta un 1000%

En 2025 una cuarta parte de los empleos estarán automatizados; en 20 años el porcentaje alcanzará una tasa del 40%. La reducción de costes, unida al gran aumento de la productividad permitirá alcanzar retornos de la inversión de 600% al 1000%.

Durante la próxima década, la robótica pasará a ser una pieza esencial para la mejora de la eficiencia de los backoffice, extendiéndose a todos aquellos sectores que permitan automatizar las tareas administrativas de reducido valor. De hecho, los datos hablan por sí solos: en el año 2025 una cuarta parte de los empleos estarán automatizados, mientras que dentro de 20 años el porcentaje alcanzará una tasa del 40%.

La empresa Vector ITC Group define la tecnología RPA (Robotic Process Automation) como una fuerza de trabajo virtual flexible basada en un software que, siguiendo rule-based business processes e interactuando con los sistemas como lo hace un usuario, permite a los desarrolladores adaptar automatizaciones a los procesos de una empresa con el fin de configurar cualquier tarea reiterativa (mantenimiento de registros, cálculos, transacciones, etc.). Además, el RPA puede automatizar cualquier aplicación sin importar que sea propia o de terceros (Citrix, .NET, HTML, Java y Office), y también es compatible con los sistemas Mainframe Terminals, SAP, Oracle, y muchos más. La empresa trabaja desde años con la tecnología RPA.

Aplicaciones del RPA

La tecnología RPA ofrece una gran variedad de aplicaciones, ya que en ámbitos de trabajo relacionado con las tareas de back-office en finanzas, compras o contabilidad acelerará la entrada de datos, gestión de facturación o información sobre la venta de productos. Por otra parte, la gestión remota de infraestructuras de TI se ve potenciada gracias al RPA, que puede mejorar operaciones de mesa de servicio y el control de los dispositivos de red.

“La implantación de la tecnología RPA (Robotic Process Automation)- destaca José Miguel Cortina, socio director de Vector Management Consulting – es una pieza clave para impulsar la transformación digital de una empresa. La reducción de la tasa de errores, de los tiempos de espera y del time to market, unido al gran aumento de la productividad y la calidad genera un incremento de la eficiencia que puede alcanzar retornos de la inversión de 600 al 1000%”, añade.

Beneficios de utilizar RPA

RPA ayuda a transformar digitalmente a las empresas así como aumentar su generación de valor. Entre sus principales ventajas Vector ITC Group destaca:

• Servicios de calidad: mayor exactitud y mejor servicio a clientes. La capacidad de atención de los robots es ilimitada y no cometen errores en sus cálculos, eliminando de esta forma el fallo humano.

• Seguridad: alineación con las políticas de seguridad de red existentes y derechos de acceso de las aplicaciones.

• Reducción de costes: la utilización de RPA permite conseguir grandes ahorros de forma directa e indirecta.

• Especialización de los trabajadores: los empleados que realizaban aquellas tareas asignadas al RPA pueden tener ahora una ocupación más compleja, aportando más valor a la empresa.

• Incremento de ventas: como resultado de la eficacia y rapidez de los robots, el servicio ofrecido a los clientes reales resulta prácticamente inmediato, aumentando la satisfacción de los mismos.

• Aumento de la rentabilidad: la eficiencia del proceso se multiplica por 9

“El RPA no requiere cambios en la infraestructura de TI, no existe ningún requisito de integración y por tanto no genera costes de integración, se puede implantar con mayor flexibilidad, mayor velocidad y con un coste menor”, concluye José Miguel Cortina, socio director de Vector Management Consulting.

Ilustración: Vector ITC Group