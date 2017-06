La conducción autónoma generará una nueva “Economía de Pasajeros” por valor de US$ 7 billones

Acerca de Greg Lindsay

Greg Lindsay es un futurista de la movilidad urbana y coautor de Aerotropolis: The Way We’ll Live Next (Aerotropolis: la forma en la que viviremos próximamente). Es investigador sénior de la New Cities Foundation (Fundación de Nuevas Ciudades), donde lidera la iniciativa de movilidad conectada (Connected Mobility Initiative), así como investigador sénior no residente de la Iniciativa de Visión Estratégica del Consejo Atlántico (Atlantic Council’s Strategic Foresight Initiative). Además, es profesor invitado del Centro Rudin para la Política y Gestión del Transporte de la Universidad de Nueva York (New York University’s Rudin Center for Transportation Policy & Management).