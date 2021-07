Kaseya asegura no haber pagado por clave de ransomware

La empresa no informa c贸mo obtuvo la clave, a la vez que exige a sus clientes interesados en obtenerla firmar un acuerdo de confidencialidad.

Kaseya, dijo el lunes 26 que no pag贸 a los atacantes para obtener la herramienta de descifrado que le permiti贸 recuperar sus datos.

La empresa no dio detalles sobre c贸mo obtuvo la clave de descifrado, m谩s all谩 de su declaraci贸n de que un “tercero de confianza” se la hab铆a proporcionado.

“Si bien cada empresa debe tomar su propia decisi贸n sobre el pago del rescate, Kaseya decidi贸, despu茅s de consultar con expertos, no negociar con los criminales que perpetraron este ataque y no nos hemos apartado de ese compromiso. Como tal, estamos confirmando en t茅rminos inequ铆vocos que Kaseya no pag贸 un rescate – ya sea directa o indirectamente a trav茅s de un tercero – para obtener el descifrador”, escribe la empresa en su sitio web.

Kaseya dice estar trabajando en equipo con la firma de seguridad Emsisoft para ayudar a sus clientes afectados a restaurar sus datos encriptados, ofreciendo la herramienta de descifrado a aquellos que lo soliciten.

La violaci贸n del software VSA de Kaseya provoc贸 ataques de ransomware a sus clientes proveedores de servicios gestionados, y luego a los clientes de esas empresas de servicios de TI tambi茅n. Seg煤n estimaciones de la propia Kaseya, habr铆a entre 800 y 1.500 v铆ctimas. REvil, un grupo de ransomware del que se sospecha que tiene su base en Rusia, se atribuy贸 el ataque.

El incidente de Kaseya fue uno de los tres recientes ataques de ransomware, junto con los incidentes en Colonial Pipeline y JBS, que han elevado la atenci贸n de los responsables pol铆ticos sobre la epidemia de la extorsi贸n digital.

Finalmente, Kaseya se ha negado a comentar por qu茅 exigi贸 a los clientes que firmaran acuerdos de no divulgaci贸n a cambio de la clave de descifrado.

A este panorama se suman revelaciones hechas por cinco exempleados de Kaseya, quienes habr铆an advertido en 2017 sobre los fallos cr铆ticos, sin que la gerencia haya tomado medidas.