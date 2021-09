Juez desestima que la IA pueda ser “inventora”

Imagination Engines, Inc. una incubadora y aceleradora de patentes de IA en St. Charles, Missouri, present贸 en julio de 2019 una solicitud de patente ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, USPTO, que inclu铆a su sistema de IA, DABUS, como inventor de dos conceptos: un dispositivo de “llama neural” que contiene un elemento emisor de luz intermitente, y un recipiente fractal especial para bebidas creado mediante geometr铆a fractal. DABUS son las siglas de “Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience”.

La USPTO revis贸 las solicitudes de patente y respondi贸 a Stephen Thaler, CEO de Imagination Engines “indicar el nombre de una persona como inventor de los productos”, que seg煤n la agencia faltaba y era necesario.

Thaler apel贸 el requerimiento de la agencia, argumentando que su sistema de IA era el inventor titular y se le deb铆a permitir ser nombrado en la solicitud. La USPTO rechaz贸 sus afirmaciones en enero de 2020 y no acept贸 las solicitudes tal y como se hab铆an presentado.

Thaler present贸 entonces una demanda en un tribunal federal contra la agencia, alegando que las normas de la oficina de la USPTO son anticuadas y deben actualizarse para adaptarse a los cambios que est谩n introduciendo las nuevas tecnolog铆as, incluida la IA.

Ryan Abbott, profesor de Derecho de la Universidad de Surrey (Reino Unido), que representa a Thaler en el caso junto con un equipo jur铆dico internacional, dijo a la publicaci贸n EnterpriseAI que el equipo jur铆dico presentar谩 ahora una apelaci贸n ante un tribunal superior de Estados Unidos para oponerse a la reciente decisi贸n de la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Leonie Brinkema en Virginia.

“Este caso fue iniciado por un grupo de abogados activos en la zona que est谩n trabajando en el caso gratuitamente”, escribi贸 Abbott. “Esto se debe a que supone una serie de cuestiones legales importantes y no resueltas”.

El meollo de esta normativa de la USPTO -la afirmaci贸n de que la IA no puede inventar algo- es que la IA “se utiliza cada vez m谩s en I+D de una manera en la que se puede obtener un resultado inventivo de la IA, pero no una persona que tradicionalmente se califique como inventor” seg煤n las normas actuales de la agencia.

“La falta de un inventor humano es el problema en estas solicitudes de patentes”, lo que significa que sin un inventor nominativo, no pueden obtener una patente, continu贸. “La USPTO est谩 adoptando la posici贸n, y lo hizo en la audiencia del tribunal de distrito, de que las invenciones generadas por la IA no son patentables. En 10 o 20 a帽os, las invenciones generadas por la IA pueden llegar a representar una cantidad sustancial de innovaci贸n en general.”

En el dictamen del tribunal se indica que “a trav茅s de la historia de la ley de patentes de Estados Unidos hasta ahora, un solicitante que figura en una solicitud de patente debe ser un ser humano. Como esa es la ley, esa es la base de su decisi贸n, escribi贸. A medida que la tecnolog铆a evoluciona, puede llegar un momento en que la inteligencia artificial alcance un nivel de sofisticaci贸n tal que pueda ajustarse a la acepci贸n de inventor. Sin embargo, ese momento a煤n no ha llegado, y si lo hace, depender谩 del Congreso decidir c贸mo, si es que quiere ampliar el alcance de la ley de patentes”.

Abbott escribi贸 en sus correos electr贸nicos que 茅l y el equipo legal de Thaler “est谩n respetuosamente en desacuerdo con la sentencia y planean apelarla. Creemos que incluir una IA como inventor es coherente tanto con el lenguaje como con el prop贸sito de la Ley de Patentes.”