Opinión | Inteligencia Artificial… ¿para qué le sirve a la banca?

Tres grandes beneficios del uso de la Inteligencia Artificial en la Banca: 1. Mejora en la experiencia y el servicio al cliente; 2. Mejora en la Seguridad y 3. Ayuda en la eficiencia de la operación.

La Inteligencia Artificial ya no es cosa de película, es una realidad cercana que además se convierte en una poderosa herramienta para todos los sectores y la banca no es ajena a esto. El uso de herramientas de Inteligencia Artificial permite a la banca conocer a su cliente de una forma más precisa.

Este tipo de tecnología puede ayudar a los bancos y demás instituciones financieras desde mejorar el servicio al cliente hasta reconocer los riesgos que un cliente puede representar o predecir patrones del mercado y recomendar operaciones; todo esto realizado de forma automática para tener respuestas y análisis listos para la toma de decisiones.

Las cifras alrededor de Inteligencia Artificial están creciendo; según un estudio de PwC, el Producto Interno Bruto mundial será un 14% mayor en 2030 como consecuencia de la inteligencia artificial. Por otro lado, de acuerdo con un estudio efectuado por Vanson Bourne a 260 grandes organizaciones con operaciones globales, el 80% de las empresas están invirtiendo en Inteligencia Artificial (IA), según este mismo estudio, el 80% de los encuestados manifiesta que su organización ya puso en producción alguna forma de IA, aunque el 42% afirma que aún hay lugar para nuevas implementaciones en la empresa.

Y es que el uso de la gran cantidad de datos con herramientas de Inteligencia artificial, puede traer beneficios clave que el ejecutivo enlista:

1. Mejora en la experiencia y el servicio al cliente: Una de las grandes ventajas de la Inteligencia Artificial es precisamente su capacidad para anticiparse a las necesidades del usuario, es decir, del posible cliente. Según la Encuesta Anual 2018 de Latinia sobre Transformación Digital en la Banca, la Banca Celular y la Experiencia del Cliente se mantienen como las dos principales áreas estratégicas y de inversión para abordar la Transformación Digital en 2018 en Latinoamérica. Y en este escenario la capacidad de anticiparse y “conocer” al cliente la Inteligencia Artificial cumple un papel clave. Por otro lado, el uso de tecnologías como las chatbots, ayuda a ser muy rápido a la hora de dar respuesta a sus clientes.

2. Mejora en la Seguridad: según un estudio realizado por Easy Solutions, a compañía de la Protección Total Contra el Fraude®, y ahora parte de Cyxtera Technologies, La Inteligencia Artificial utiliza algoritmos inteligentes para identificar patrones nuevos y conocidos, por esto en la actualidad la tasa de detección de las URL de phishing es de hasta un 98.7%. Incluso si los cibercriminales emplean la IA para lanzar ataques más nefastos, estamos preparados con tecnología más fuerte y eficaz. En la batalla de IA contra IA, siempre estaremos un paso adelante.

3. Ayuda en la eficiencia de la operación. Según Gartner, la creación de sistemas inteligentes que aprenden, se adaptan y potencialmente actúan de manera autónoma, en lugar de simplemente ejecutar instrucciones predefinidas, es una de las grandes tendencias que se ven desde el punto de vista tecnológico para los próximos años. Las aplicaciones inteligentes, que incluyen tecnologías como los asistentes personales virtuales, tienen el potencial de transformar, por ejemplo, los sitios de trabajo facilitando las tareas cotidianas (como priorizar correos electrónicos o remitentes más efectivos). Esta tecnología aplicada a múltiples procesos puede favorecer, de gran manera, la eficiencia operativa de las organizaciones.

Inteligencia Artificial, será uno de los temas clave del Congreso y es que “Son muchas las variables que bancos y demás instituciones financieras deben revisar y por ello el Congreso es un espacio muy oportuno para abrir el debate y revisar para dónde debe ir la Banca, no sólo para complacer a su público Millennial, sino para no quedar rezagada en un mundo hiper conectado que no duerme y no da espera.” concluye el ejecutivo. El Segundo Congreso Latinoamericano de Banca Digital, Innovación y Tecnología en Ciudad de Panamá se llevará a cabo los días 12 y 13 de julio de 2018.

Por Juan Carlos Arcila, Presidente del Congreso Latinoamericano de Banca Digital