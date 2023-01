Innovando abiertamente: Los beneficios de una curiosidad contagiosa

En esta serie de blogs, “Innovando abiertamente”, analizo la cultura de innovación de Vertiv a través del lente de cinco comportamientos que contribuyen con la adopción de nuevas y emocionantes ideas, y el fortalecimiento de los músculos de innovación de la compañía. Estos comportamientos se describen en uno de mis libros favoritos sobre el tema de innovación, “Eat, Sleep, Innovate: How to Make Creativity an Everyday Habit Inside Your Organization.” En esta entrada, nos centraremos en cómo despertar la curiosidad y colocar a los empleados, así como a sus departamentos, en entornos que se ajusten a sus intereses, para que puedan sentirse cómodos a la hora de explorar nuevas ideas y establecer una mentalidad innovadora.

Como Director de Innovación, suelo pensar en cómo inspirar y fomentar la curiosidad, y hacerla contagiosa entre los individuos que podrían no ser intrínsicamente curiosos. Con un mundo digital en rápida evolución, encontrar el tiempo para que nuestros ingenieros y desarrolladores sean curiosos no es tarea fácil. Ellos trabajan con diligencia para satisfacer las cambiantes necesidades de nuestros clientes a diario, lo cual puede dejarlos sin tiempo para pensar en términos globales. Con el fin de facilitar mentalidades más innovadoras, gran parte de mi trabajo es supervisar nuestro programa de Exploración Tecnológica, donde se anima a los miembros del equipo de Vertiv a pensar más allá del trabajo frente a ellos y encontrar nuevas ideas y tecnologías que despierten sus intereses y beneficien el futuro de Vertiv. Recientemente, tuve mi propio momento de curiosidad y me gustaría compartirlo con ustedes.

Durante un reciente seguimiento de una exploración tecnológica de Vertiv, noté un prototipo de ventilador inteligente en nuestro laboratorio de trabajos informales. Lo que más me impresionó fue que el prototipo de ventilador tenía conexiones inteligentes y transductores para la vibración. Conversamos sobre el potencial de monitorear la vibración a través de sistemas de Vertiv para una mayor confiabilidad. Esto, junto con un consumo energético inteligente y su seguimiento, facilitaría un sistema algo predictivo que podría comprender si un ventilador tuviese problemas mucho antes de que fallara por completo.

Aunque es posible agregar estos tipos de sensores a posteriori, tenerlos integrados por el fabricante parecía muy innovador. Durante este momento de curiosidad, analizamos ideas potenciales para conectarlas directamente con los futuros controles para unidades de aire acondicionado Liebert® iCOM™. A continuación, encontrará algunas maneras con las que intentamos inspirar este tipo de curiosidad en nuestro equipo a través de nuestro programa de exploración:

Hacer una “sopa de innovación” para una colaboración diversa

El año pasado, Vertiv presentó su programa de Exploración Tecnológica para monitorear los cambios en el panorama tecnológico e identificar las innovaciones importantes que podrían mejorar nuestras ofertas. La base del programa de Exploración Tecnológica fue alejar a los exploradores de sus rutinas diarias para explorar áreas de su interés. Otra manera como intentamos ampliar sus perspectivas es combinar a los exploradores no solo por departamento, sino también por sus distintas experiencias culturales, educativas y profesionales. Mi esperanza es que esto cree lo que llamo una “sopa de innovación” o colaboración diversa, donde estos grupos de exploración estén expuestos a nuevas vías de pensamiento que pueden ayudar a resolver algunos problemas tecnológicos vistos en el campo. Por ejemplo, podríamos combinar a un explorador especializado en potencia crítica con alguien en gerenciamiento térmico para buscar soluciones a las inquietudes de la industria, como la implementación de soluciones de enfriamiento líquido para manejar las crecientes densidades a nivel de racks.

Ofrecer una mejor plataforma para el intercambio de ideas

Con el lanzamiento del programa de Exploración Tecnológica, era importante que nuestra oficina de innovación no sirviera como una caja de sugerencias cerrada a nuevas ideas. Más bien, uno de los incentivos más fuertes para los miembros en el programa es que este ayuda a garantizar que sus ideas serán escuchadas y tomadas en cuenta por los colegas y partes interesadas dentro de la compañía. Además, dado que los exploradores saben que sus contribuciones circularán entre los líderes de la compañía, espero ver ideas bien presentadas y de alta calidad.

Buscar a los generadores de ideas con una mentalidad innovadora

Es importante inspirar la curiosidad en aquellos que no son curiosos por naturaleza, pero no deberíamos perder de vista a los individuos que trabajaron tiempo adicional para explorar su curiosidad intelectual para el mejoramiento de la compañía y de la industria. Lo que hace especial a nuestro programa de exploración es que los empleados de Vertiv dedican tiempo aparte de sus horarios y cargas de trabajo normales; de modo que el grupo está compuesto por personas motivadas no por un salario, sino por la oportunidad de expresar y escuchar nuevas ideas con la esperanza de crear algo grandioso. Queremos contar con exploradores de soluciones que logren cambios reales y, para recompensar estos esfuerzos, tratamos de dar reconocimiento y empoderar a los individuos que contribuyen frecuentemente con nuestras revisiones de exploración y presentaciones de ideas.

En la próxima entrada del blog, hablaré sobre la importancia de enfocarse en el cliente, ya que, si un invento no crea valor para un cliente, no es innovación. Si desea compartir una idea o comentario sobre el tema de la innovación, por favor contácteme. Me encantaría conocer sus ideas.

Por Greg Ratcliff, drirector de innovación en Vertiv