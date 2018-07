Infinera compra Coriant y reafirma su estrategia de integración vertical

Infinera se prepara para la próxima ola de gasto global en redes - anuncia su intención de adquirir Coriant y preliminarmente reporta fuerte desempeño en el segundo trimestre.

Infinera, proveedor de Redes de Transporte Inteligente, anunció su intención de adquirir Coriant, un proveedor global privado de soluciones de redes. La adquisición amplía significativamente a la compañía en el umbral de la próxima ola de gasto en redes globales, creando uno de los proveedores de equipos de redes ópticas más grandes del mundo. La combinación posiciona a Infinera para capitalizar la próxima ola de gasto global en redes, a medida que los operadores de redes transforman sus redes para la transición de 4G a 5G, de Redes de Transporte Optico (OTN) a paquetes y de arquitecturas de red cerradas a abiertas. El modelo de negocio verticalmente integrado de Infinera brinda la capacidad única de multiplicar el provecho para clientes e inversionistas a medida que las soluciones de red combinadas de la compañía habilitan a los operadores de red más grandes del mundo. Ovum pronostica que el gasto en redes ópticas alcanzará los US$ 17,8 mil millones en 2022.

“Adquirir Coriant es una oportunidad fantástica, que refuerza nuestra capacidad de servir a los operadores de red más grandes del mundo, acelerando nuestra capacidad para aprovechar la integración vertical y reforzar nuestro compromiso con nuestro modelo comercial de largo plazo”, dijo Tom Fallon, CEO de Infinera. “Esta poderosa combinación beneficia de inmediato al conjunto de nuestros clientes al llevarles la tecnología innovadora requerida para la próxima ola de gasto en redes”.

“Unir fuerzas con Infinera acelera nuestra visión de transformar las redes de próxima generación con innovación inmejorable”, dijo Pat DiPietro, CEO y Vicepresidente de Coriant. “La compañía en su conjunto se beneficiará de las importantes inversiones de Coriant en automatización de software y soluciones abiertas y desagregadas, que han obtenido una gran aceptación y una adopción a gran escala por parte de clientes de todo el mundo”.

Fundamento Estratégico y Financiero

Una lógica estratégica convincente: la economía de escala del modelo comercial verticalmente integrado de Infinera ofrece un mayor rendimiento a un menor costo para nuestros clientes, sumado a mayores márgenes de ganancia para nuestros accionistas. La adquisición aproximadamente dobla la facturación de Infinera y expande la base de clientes de la compañía para atender a nueve de los 10 principales operadores de redes globales (cinco nuevos para Infinera) y los seis mayores proveedores mundiales de contenido de Internet (tres nuevos para Infinera).

Financieramente atractivo: se espera que la adquisición sea sustancialmente acumulativa en 2019. Esta acumulación provendrá de US$ 100 millones de ahorros de costos identificados, tanto en cuanto a costos de bienes vendidos como a gastos operativos. Se esperan sinergias de costos totales de US$ 250 millones hasta 2021, con la continuación de las sinergias operativas y la introducción de la integración vertical en la línea de productos Coriant, lo que resultará en un incremento gradual de los márgenes de Coriant. Infinera adquirirá un balance libre de deuda y espera que los flujos de efectivo paguen la contraprestación de las transacciones en un plazo de tres años.

Innovación que beneficiará las redes de los clientes: Coriant invirtió cerca de US$ 1 mil millones en investigación y desarrollo durante los últimos cinco años para avanzar significativamente su cartera y así hacer frente a la creciente demanda de automatización de software y plataformas abiertas y desagregadas. Infinera recientemente actualizó su cartera basada en el innovador Infinite Capacity Engine (ICE4). La combinación de capacidades de ambas compañías crea una nueva y poderosa cartera para respaldar la transición de nuestros clientes de 4G a 5G, de OTN a paquetes y de arquitecturas de redes cerradas a abiertas.

Detalles de la transacción

Bajo los términos del acuerdo de compra definitivo que rige la adquisición, sujeto a los ajustes habituales, Infinera pagará aproximadamente US$ 150 millones en efectivo al cierre, e importes adicionales estimados en US$ 25 millones en los dos trimestres posteriores al cierre y US$ 55 millones durante un número de años. Infinera emitirá aproximadamente 21 millones de acciones, que al ser combinadas con la contraprestación en efectivo, da como resultado una contraprestación total de la transacción de aproximadamente US$ 430 millones. Confiado en las oportunidades que genera la combinación de capacidades de ambas empresas, el propietario mayoritario de Coriant, Oaktree Capital Management (“Oaktree”), expresó su interés en ser compensado por esta transacción principalmente mediante acciones. Después de la transacción, Oaktree poseerá aproximadamente el 12 por ciento de la empresa combinada en una base totalmente diluida. En conformidad con los términos del acuerdo de compra definitiva, Oaktree acordó inmovilizar el 50 por ciento de sus acciones durante los seis meses posteriores al cierre y el 50 por ciento restante de sus acciones durante los 12 meses posteriores al cierre.

Para financiar los requisitos de efectivo de esta transacción y para respaldar los requerimientos futuros de capital de trabajo, Infinera planea buscar financiación de la deuda. Morgan Stanley Senior Funding, Inc. se ha comprometido a proporcionar financiación de la deuda para la transacción, sujeto a las condiciones habituales.

Se espera que la adquisición se cierre en el tercer trimestre de 2018, sujeta a las condiciones de cierre habituales. La junta directiva de Infinera aprobó por unanimidad la transacción.

Morgan Stanley & Co. LLC se desempeñó como asesor financiero y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, PC se desempeñó como asesor jurídico de Infinera en esta transacción. Moelis & Company se desempeñó como asesor financiero y Kirkland & Ellis se desempeñó como asesor jurídico de Coriant.

Resultados preliminares del segundo trimestre de 2018

Infinera presentará su balance correspondiente al segundo trimestre, como asimismo sus comentarios sobre la facturación, el día 7 de agosto de 2018. Preliminarmente:

– Se espera que los ingresos sean ligeramente superiores al punto medio de nuestro rango previsto informado anteriormente.

– Se espera que el margen bruto GAAP y el margen bruto no GAAP se sitúen en el extremo superior de nuestros rangos previstos informados previamente.

– Se espera que los gastos operativos GAAP y los gastos operativos no GAAP estén alineados con el punto medio de los rangos previstos informados anteriormente.

– Se espera que el margen operativo GAAP y el margen operativo no GAAP excedan nuestras estimaciones previstas previamente informadas.