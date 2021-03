IBM: El avance de la mujer no es una prioridad para el 70% de las organizaciones mundiales

Un nuevo estudio del IBM Institute for Business Value (IBV) revela que, a pesar de la mayor concienciaci贸n que ha impulsado la pandemia sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres en el trabajo, la igualdad de g茅nero todav铆a no est谩 entre las 10 primeras prioridades para el 70% de las empresas a nivel global, seg煤n los profesionales encuestados. El estudio tambi茅n comparte las claves para impulsar un cambio audaz y sostenible en las empresas, basadas en la trayectoria de las compa帽铆as que s铆 consideran la inclusi贸n de g茅nero como una de las principales prioridades empresariales.

La segunda edici贸n del estudio global “Mujer, liderazgo y oportunidades perdidas鈥 (documento PDF de 24 p谩ginas; su descarga no requiere registro), publicado por primera vez en 2019, tambi茅n muestra que la cantera de mujeres l铆deres se est谩 reduciendo. De entre las mujeres encuestadas para el estudio de 2021 hay un n煤mero menor que ocupa puestos de vicepresidenta senior, vicepresidenta, directora y gerente que en 2019.聽

“Los datos muestran que muchas mujeres l铆deres est谩n afrontando desaf铆os extra en este momento. Si estos problemas no se abordan con una mayor profundidad que en a帽os anteriores, se corre el riesgo de que el progreso obtenido retroceda a煤n m谩s”, se帽ala Bridget van Kralingen, vicepresidenta senior de mercados globales de IBM y patrocinadora ejecutiva senior de IBM Women鈥檚 Community. “Ahora es cuando debemos aprovechar las soluciones creativas y doblar nuestros esfuerzos para lograr un cambio significativo y duradero que ayude a todas las mujeres a alcanzar su m谩ximo potencial”.

Adem谩s, el estudio indica que hay un cierto cansancio en los empleados cuyo optimismo disminuye al ver la ineficacia de los programas puestos en marcha para abordar la igualdad de g茅nero. S贸lo el 62% de las mujeres encuestadas (9 puntos porcentuales menos) y el 60% de los hombres encuestados (7 puntos porcentuales menos) espera que su organizaci贸n mejore significativamente la paridad de g茅nero en los pr贸ximos cinco a帽os.

M谩s programas no significa m谩s progreso

En comparaci贸n con el estudio realizado en 2019, en esta nueva edici贸n se constata que un mayor n煤mero de organizaciones ha puesto en marcha m谩s programas para mejorar la igualdad de g茅nero y la inclusi贸n, como puede ser selecci贸n 鈥渃iega鈥 de perfiles. Sin embargo, eso no se ha traducido en mejores resultados, en parte porque las mentalidades y las culturas no han cambiado lo suficiente.

En comparaci贸n con 2019, por ejemplo, hubo menos encuestados que estaban de acuerdo con que los altos ejecutivos desafiaran abiertamente los comportamientos y el lenguaje con sesgos de g茅nero.

La ventaja de “ser el primero en llegar”

El estudio identific贸 un grupo (11%) de encuestados denominados “First Movers” que s铆 consideran el avance de las mujeres como una prioridad empresarial, ven la inclusi贸n de g茅nero como un motor de rendimiento financiero y est谩n muy motivados para llevar a cabo medidas. De hecho, los “First Movers” demostraron tener un mayor rendimiento financiero -un 铆ndice de crecimiento de los ingresos hasta un 61% mayor que el de otras organizaciones de nuestro estudio-, as铆 como una mayor innovaci贸n y una mayor satisfacci贸n de los clientes y los empleados.

Una hoja de ruta para el progreso sostenible

Seg煤n el estudio, hay pasos concretos y audaces que las organizaciones pueden dar, siguiendo el ejemplo de las organizaciones “First Mover”, para acelerar el progreso de la igualdad de g茅nero en los trabajos.

Acompa帽ar un pensamiento atrevido con grandes compromisos : por ejemplo, hacer que la igualdad de g茅nero est茅 entre las cinco primeras prioridades de la empresa y crear v铆as para que las mujeres se reincorporen al trabajo. IBM ofrece una “beca de retorno” de seis meses pagada para t茅cnicas que hayan estado fuera de plantilla durante 12 meses, que incluye formaci贸n, acceso a herramientas y tecnolog铆a, tutor铆a y asignaciones de trabajo en proyectos t茅cnicos que se ajustan a su experiencia.

: por ejemplo, hacer que la igualdad de g茅nero est茅 entre las cinco primeras prioridades de la empresa y crear v铆as para que las mujeres se reincorporen al trabajo. IBM ofrece una “beca de retorno” de seis meses pagada para t茅cnicas que hayan estado fuera de plantilla durante 12 meses, que incluye formaci贸n, acceso a herramientas y tecnolog铆a, tutor铆a y asignaciones de trabajo en proyectos t茅cnicos que se ajustan a su experiencia. Aplicar intervenciones espec铆ficas relacionadas con la crisis : por ejemplo, dar prestaciones adicionales, como apoyo para el cuidado de los ni帽os y acceso a recursos de salud mental, pueden ser fundamentales. Otra investigaci贸n reciente de IBM ha revelado que la direcci贸n general de las compa帽铆as con mejores resultados dice estar comprometida con el apoyo al bienestar de sus empleados, incluso a costa de la rentabilidad o el presupuesto.

: por ejemplo, dar prestaciones adicionales, como apoyo para el cuidado de los ni帽os y acceso a recursos de salud mental, pueden ser fundamentales. Otra investigaci贸n reciente de IBM ha revelado que la direcci贸n general de las compa帽铆as con mejores resultados dice estar comprometida con el apoyo al bienestar de sus empleados, incluso a costa de la rentabilidad o el presupuesto. Crear una cultura de la intenci贸n, e insistir en hacer un hueco : centrarse en un m茅todo de liderazgo emp谩tico y permitir que los mandos intermedios sean defensores de un cambio cultural positivo. Las personas que lideran los equipos deben defender intencionadamente las culturas de equipo inclusivas, con flexibilidad alineada con las necesidades personales y profesionales de los individuos, y establecer la responsabilidad en los objetivos empresariales e individuales para promover la cantera de las futuras l铆deres.

: centrarse en un m茅todo de liderazgo emp谩tico y permitir que los mandos intermedios sean defensores de un cambio cultural positivo. Las personas que lideran los equipos deben defender intencionadamente las culturas de equipo inclusivas, con flexibilidad alineada con las necesidades personales y profesionales de los individuos, y establecer la responsabilidad en los objetivos empresariales e individuales para promover la cantera de las futuras l铆deres. Utilizar la tecnolog铆a para acelerar el rendimiento: las empresas pueden utilizar tecnolog铆as como la IA para incorporar la equidad en el proceso de selecci贸n de candidatos, proporcionar herramientas digitales basadas en la nube para la comunicaci贸n y la retroalimentaci贸n para destacar lo que funciona y lo que no a la hora de apoyar a las mujeres en el trabajo, e invertir en herramientas de colaboraci贸n y pr谩cticas de trabajo en equipo que permitan a las mujeres y a los hombres participar eficazmente en entornos f铆sicos y remotos, incluso despu茅s de que la pandemia disminuya.