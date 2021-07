IBM aplicará IA para la detección y mitigación del sesgo en campañas publicitarias

IBM Watson Advertising (NYSE: IBM) anunci贸 hoy, una iniciativa de investigaci贸n que aplicar谩 la tecnolog铆a de inteligencia artificial de c贸digo abierto de IBM, para comprender mejor la prevalencia del sesgo no deseado en la publicidad, y en simult谩neo, sentar谩 las bases para una posible mitigaci贸n. Este trabajo, se alinea con la misi贸n general de IBM Watson Advertising de hacer de la IA el catalizador, para mejorar las soluciones, los servicios y la confianza en el ecosistema publicitario, y se basa en el liderazgo de IBM en la transformaci贸n de negocios en todas las industrias con IA.

La industria de la publicidad est谩 experimentando una gran transformaci贸n, con cambios en las pol铆ticas de privacidad y una mayor demanda de confianza y transparencia, todo lo cual, impulsa el surgimiento de la IA como la nueva columna vertebral tecnol贸gica del sector. En tanto, las marcas se reconstruyen en medio de esta transformaci贸n, es el momento ideal para abordar el problema persistente del sesgo no deseado en la publicidad, como lo demuestra un estudio realizado por el Instituto Geena Davis sobre G茅nero en los Medios, que revel贸 que en los anuncios los personajes masculinos aparecen un 12% m谩s que las mujeres. Mientras tanto, los videos dirigidos por mujeres y con equilibrio de g茅nero produjeron un 30% m谩s de vistas que otros videos, lo que revela una demanda de contenido m谩s inclusivo.

El sesgo no deseado en la publicidad tiene el potencial de impactar negativamente a los consumidores, donde pueden perder una oportunidad econ贸mica o sentirse en la mira debido a estereotipos, perjudicando a las marcas en un desempe帽o deficiente de sus campa帽as. El objetivo de la investigaci贸n de IBM Watson Advertising, es impulsar una comprensi贸n m谩s profunda de los factores que contribuyen al sesgo en la publicidad y c贸mo la IA puede ayudar, abarcando segmentaci贸n de la audiencia, mensajes creativos, optimizaci贸n del rendimiento e impacto de campa帽as. Equipados con esta informaci贸n, los especialistas en marketing y los proveedores de TI pueden desarrollar una hoja de ruta para el uso responsable de la IA para reducir el sesgo y crear, y ejecutar campa帽as de manera m谩s efectiva.

鈥淣os encontramos en un momento de la historia en el que un discurso sobre las desigualdades socioecon贸micas, que tendr铆a que haberse dado hace mucho tiempo domina la agenda nacional y convoca a la acci贸n鈥, coment贸 Bob Lord, Vicepresidente Senior de Ecosistemas Mundiales y Blockchain de IBM. 鈥淣uestra esperanza es que la inteligencia artificial pueda ser un catalizador para eliminar el sesgo no deseado en la publicidad, al igual que est谩 ayudando a transformar la industria para prosperar en una era sin cookies. A trav茅s de esta investigaci贸n, estamos dando un primer paso importante hacia ese objetivo, aplicando rigor cient铆fico para determinar la dimensi贸n del impacto que puede tener la IA鈥.

IBM Watson Advertising trabajar谩 con investigadores de IBM Research, para llevar a cabo este estudio en asociaci贸n con Ad Council y otros l铆deres del sector y el mundo acad茅mico. Las 谩reas de exploraci贸n incluir谩n:

Incidencia del sesgo en la publicidad: Prevalencia y frecuencia de sesgos en las campa帽as mediante el an谩lisis de datos de desempe帽o. Por ejemplo, utilizando el kit de herramientas AI Fairness 360, un conjunto de herramientas de IA de c贸digo abierto desarrolladas por IBM y donadas a la Fundaci贸n Linux, el estudio analizar谩 c贸mo ciertas audiencias de campa帽as pasadas y activas est谩n siendo dirigidas con contenido creativo para evaluar si el sesgo estaba presente.

El papel de las se帽ales en la determinaci贸n de sesgos: La intensidad con la que las se帽ales, que se refieren al contexto en el que se entrega una publicidad, impactan en el sesgo. Por ejemplo, si se considera que un mensaje creativo es en s铆 imparcial, pero se entrega en una propiedad de medios digitales asociada con un sesgo inherente, el anuncio puede percibirse como sesgado.

Capacidades de la inteligencia artificial para mitigar potencialmente el sesgo: qu茅 tan 煤til puede ser la inteligencia artificial para identificar instancias de sesgo y qu茅 se puede hacer para captar todo el poder de la inteligencia artificial para prevenir potencialmente la ocurrencia de sesgos en publicidades.

Los datos de la campa帽a educativa sobre la vacuna COVID-19 It鈥檚 Up to You (鈥淒epende de ti鈥) de Ad Council se utilizar谩n para esta fase de investigaci贸n inicial. El conjunto de herramientas extensible de c贸digo abierto de IBM, AI Fairness 360, tambi茅n se utilizar谩 para examinar los datos y determinar si hay formas en que la inteligencia artificial puede ser 煤til para ayudar a mitigar la discriminaci贸n y el sesgo.

鈥淓l sesgo colectivo ha sido persistente en nuestro sector durante bastante tiempo, y la necesidad de estudiar sus or铆genes e impacto es fundamental para que podamos trabajar juntos de manera efectiva para crear progreso鈥, se帽al贸 Lisa Sherman, Presidenta y CEO de Ad Council. 鈥淓s por eso por lo que Ad Council se enorgullece de ser el primer socio del sector en trabajar junto con IBM para ayudar a impulsar esta fundamental misi贸n de investigaci贸n鈥.

IBM Watson Advertising planea publicar los resultados iniciales de la investigaci贸n y las actualizaciones cuando est茅n disponibles y a medida que avance la iniciativa.

