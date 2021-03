“Hackers sofisticados” atacan servidores de SITA

Un sofisticado ciberataque dirigido a un sistema gestor de informaci贸n que maneja datos de 26 aerol铆neas afiliadas a Star Alliance ha puesto en peligro los datos personales de cientos de miles de pasajeros.

Seg煤n las autoridades, el ataque se produjo el 24 de febrero y tuvo como objetivo los servidores de SITA, que hospeda y gestiona la informaci贸n de Star Alliance. Hasta ahora SITA no ha admitido que los hackers hayan extraido informaci贸n.

“Tomamos medidas inmediatas para ponernos en contacto con los clientes de SITA afectados y con todas las organizaciones relacionadas”, escribe SITA, con sede en Estados Unidos, en un comunicado. SITA proporciona servicios de tecnolog铆a de la informaci贸n y telecomunicaciones para el 90% de la industria de la aviaci贸n mundial.

La empresa dijo que el ciberataque era “muy sofisticado” y se帽al贸 que la actividad de hackeo ha aumentado dr谩sticamente desde el inicio de la pandemia COVID-19.

“Actuamos con rapidez y emprendimos medidas de contenci贸n espec铆ficas”, dijo la empresa, a帽adiendo que est谩 recibiendo asistencia de destacados expertos externos en tecnolog铆as de la informaci贸n. SITA dijo que ha informado a sus aerol铆neas miembros sobre la brecha.

A煤n no est谩 claro qu茅 tipo de informaci贸n estuvo expuesta, o pudo ser extra铆da por los ciberdelincuentes. Seg煤n The Guardian, Air New Zealand comunic贸 a los pasajeros en un correo electr贸nico que “no se hab铆an puesto en peligro contrase帽as, informaci贸n de tarjetas de cr茅dito u otros datos personales”.

En su sitio web, Star Alliance dice prestar servicio a m谩s de 700 millones de pasajeros al a帽o.