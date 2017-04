Google bloqueará publicidad invasiva en Chrome

Según The Wall Street Journal, Google tiene planes de incorporar en su navegador Chrome una herramienta que bloqueará anuncios. La noticia llama la atención por tratarse de Google, una empresa cuya mayor fuente de ingresos es precisamente la publicidad.

El mayor proveedor mundial de publicidad online planea incorporar bloqueo de Anuncios en su propio navegador, escribe WSJ citando fuentes anónimas cercanas al proyecto.

Según las fuentes, la intención de Google no sería bloquear toda la publicidad, sino sólo filtrar los anuncios que producen una mala experiencia online para el usuario. Para ello, utilizará las definiciones elaboradas por la organización “Coalition for Better Ads”, que en marzo presentó un estándar para “mejores anuncios”. En sus directrices y sugerencias, la entidad agrupa una serie de formatos en una categoría que considera inaceptable para los consumidores. Estos formatos serían aquellos anuncios especialmente invasivos o que impiden al usuario ver el contenido que le interesa.

En su clasificación, la coalición ha elaborado un sistema de puntuación para cada formato; mientras menor la puntuación, menos aceptación tiene la pieza. Las ventanas emergentes, anuncios que automáticamente reproducen vídeo con sonido, o aquellos que ocupan la mayor parte de la pantalla y que sólo es posible cerrar al cabo de algunos segundos, reciben la menor puntuación, convirtiéndose así en candidatos a ser bloqueados.

Según Wall Street Journal, los planes de Google incluyen bloquear toda la publicidad en sitios web caracterizados por la publicidad invasiva. La intención sería persuadir a sus propietarios a que adapten la publicidad, en conformidad con los estándares de la coalición.

La publicación especula que parte de la intención de Google al incorporar este tipo de bloqueo en Chrome sería contener la utilización cada vez más generalizada de herramientas de bloqueo diseñadas por otros proveedores, que bloquean todo tipo de anuncios, y no solamente de los más invasivos. La lógica sería que, al tener la posibilidad de bloquear los peores anuncios, los usuarios no sentirán mayor necesidad de bloquear el resto de la publicidad.

En su sitio web, “Coalition for Better Ads” escribe: “la publicidad contribuye a apoyar valiosos contenidos gratuitos, un periodismo robusto y conexiones sociales a través de Internet. Sin embargo, los consumidores están en grado cada vez mayor frustrados los anuncios que interfieren con su experiencia, interrumpiendo contenidos y ralentizando la navegación”.

Fotografía (c) Steve Cukrov vía Shutterstock