Google anuncia disponibilidad global de Google Go

Con sus minúsculos 7 MB, Google Go ya no se limita a los mercados emergentes, ya que la aplicación está disponible en la tienda Google Play Store a nivel mundial, quedando al alcance de más teléfonos básicos operados por Android.

En 2017, Google lanzó una versión limitada y ligera de su sistema operativo Android para mercados emergentes como India y Brasil, donde la conectividad no está garantizada. Android Go incluye su propio paquete de aplicaciones, como el navegador Google Go, Gmail Go para correo electrónico y Gallery Go para fotos, que funcionan impecablemente en dispositivos de nivel básico.

Google Go pesa sólo 7 MB y utiliza menos datos y capacidad de procesamiento que la aplicación de búsqueda normal de Google, por lo que es ideal para cualquier usuario que no disponga de mucho espacio de almacenamiento en su dispositivo o que deba ser muy cuidadoso con el ancho de banda que consume.

Desde su lanzamiento en 2017, Google ha añadido funciones a la aplicación Go para hacerla más atractiva para los mercados emergentes y smartphones de gama baja en general. El año pasado, la empresa anunció una función que convierte leer texto en voz.

A principios de este año, el gigante tecnológico también añadió la funcionalidad de Google Lens a la versión simplificada de la aplicación de búsqueda (que es lo que aumentó el tamaño de la aplicación de 5MB a 7MB). Esta función utiliza la cámara del dispositivo para reconocer el texto que se encuentra en cualquier lugar del mundo real, que la aplicación lee en voz alta, una función importante para cualquier persona que tenga dificultades para leer.

La aplicación también soporta búsqueda de voz, GIF e imágenes, y está disponible desde ahora en Play Store para usuarios con Android 5.0 Lollipop o superior.