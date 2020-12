Globant anuncia las ganadoras en Europa de los Globant Awards: Women that build

Globant (NYSE: GLOB), compa帽铆a nativa digital que ofrece soluciones de tecnolog铆a innovadoras, anunci贸 ayer las ganadoras de los Globant Awards 2020: Women that Build Edition, premio global que brinda reconocimiento a las mujeres l铆deres en tecnolog铆a. Con m谩s de 12 mil nominadas alrededor de 15 pa铆ses, fueron reconocidas en la edici贸n europea: Rosanna Sibora (Universal Music Entertainment), en la categor铆a de Tech Executive, Patricia Benito (Openbank), en la categor铆a de Game Changer y F谩tima El Baghdadi (Caixabank) como ganadora Rising Star.

鈥淒esde Globant queremos felicitar y agradecer especialmente a estas mujeres por compartir sus historias, que permiten visibilizar su carrera, sus desaf铆os y superaci贸n para que hoy puedan inspirar a m谩s mujeres”, ha expresado Mart铆n Umaran, Chief of Staff and Co-Founder de Globant. 鈥淗istorias como las de ellas son las que est谩n haciendo la diferencia en el sector, gestionando proyectos de innovaci贸n y colaboraci贸n y promoviendo la diversidad e inclusi贸n鈥.

La final global, el 10 de diciembre

Las tres ganadoras fueron seleccionadas por un prestigioso jurado compuesto por Ver贸nica Pascual, CEO de ASTI Technologies Group; Sandra Subel Head of Diversity and Inclusion, de Springer Axel; Malin Andersson, Head of Design en JP Morgan; Gabriela Orille, Global Innovation Officer de AdBank y Co-CEO en MyInvestor; Araceli Garc铆a Cuartango, Computer Science & Business Technology Master Academic Director de IE University; Katryn Parsons, Co-Founder & CEO en Decoded; Esther Paniagua, reconocida y premiada periodista y escritora en 谩rea de Tecnolog铆a y Mart铆n Umaran, Chief of Staff y Co-Founder en Globant. Estas ganadoras europeas pasar谩n a la final global que se celebrar谩 el pr贸ximo 10 de diciembre.

鈥淓n una industria donde el 70% son hombres, desde Globant estamos cada d铆a m谩s comprometidos con trabajar para que m谩s mujeres se acerquen a la tecnolog铆a.鈥, declar贸 Sonia Pacheco, Directora de Comunicaci贸n y Marketing EMEA de Globant. 鈥淓stamos muy emocionados por el apoyo que recibimos por esta iniciativa y la fuerte comunidad de mujeres que se est谩 construyendo.鈥

Nominaciones llegadas de 15 pa铆ses

La iniciativa ha recibido m谩s de 12 mil nominaciones en 15 pa铆ses y ha contado con el apoyo numerosas organizaciones de prestigio tales como The George Washington University (Estados Unidos), General Assembly (Estados Unidos), IAE Business School, IE University (Espa帽a), ITBA (Argentina), la Universidad de los Andes (Colombia), la Universidad Cat贸lica (Uruguay), Universidad Montevideo (Uruguay), IESE Business School (Espa帽a), la Universidad de la Empresa (Uruguay), la Universidad ORT (Uruguay), la Universidad San Ignacio Loyola (Per煤), Competencia Naves del IAE (Argentina), SPDS (Brasil), el Centro de experiencias y servicios de la Universidad Adolfo Ib谩帽ez (Chile) y Ac谩mica. Adem谩s de haber sumado el apoyo de instituciones como ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, MIT, Endeavor, Women Who Code, Girls Who Code, Big Girls Theory, Universidad Aut贸noma de Madrid, U-TAD University, Accelerate HER y Stem Girl Talent, entre otros.

Las ganadoras europeas han sido galardonadas en sus diferentes categor铆as -Game Changer, Tech Executive y Rising Star- con el acceso a diferentes modalidades de programa en IE University, George Business School y General Assembly respectivamente. Adem谩s, todas las ganadoras por pa铆s tendr谩n una beca para participar de forma conjunta del Programa 鈥淲omen That Build: “Developing and Leveraging Your Network鈥 dise帽ado exclusivamente por Globant y IESE Business School.

Durante la pr贸xima Gala Global un jurado de renombre internacional anunciar谩 las ganadoras globales, seleccionadas entre las ganadoras nacionales en cada una de las categor铆as. Este jurado est谩 compuesto por personalidades relevantes como Linda Rottenberg (CEO y Co-fundadora de Endeavor Global), Shari Loessberg (Profesora titular de Innovaci贸n Tecnol贸gica de MIT Sloan School of Management), The Edge (Presidente de Endeavor Irlanda y guitarrista de la banda U2), Anuj Mehrotra (Decano de George Washington School of Business), Sandra Sieber, (Profesora de IESE Business School), Elsa Marie D鈥橲ilva (Fundadora y CEO de Red Dot Foundation), Patricia Pomies (Chief Delivery & People Officer de Globant), Guibert Englebienne (CTO y co-fundador de Globant) y Mart铆n Migoya (CEO y co-fundador de Globant).

La Gala Global se realizar谩 el聽10 de diciembre de 2020. Para conocer m谩s acerca del premio y registrarse al evento, puede visitar聽womenawards.globant.com聽o escribir a聽[email protected].

驴Desea suscribirse a nuestro newsletter? Su e-mail: Deja vac铆o este campo si eres humano:

驴C贸mo prepararse para un futuro que abre tantas posibilidades? Un selecto panel de visionarios del sector explorar谩 el potencial que ofrece 5G.