Gigantes tecnológicos abogan por conectividad Wi-Fi de 6Ghz

Los pesos pesados de Silicon Valley, incluyendo Apple, Facebook y Google, están uniendo fuerzas mientras presionan por un nuevo ancho de banda Wi-Fi en la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC).

La aprobación de la FCC es crucial para habilitar una conectividad confiable en el espectro de 6GHz, para dispositivos de baja potencia como teléfonos inteligentes, gafas de realidad aumentada o realidad virtual, tabletas, sistemas de entretenimiento en automóviles, etc.



No obstante, no todos están de acuerdo con la idea. Los operadores de telefonía móvil, y también empresas de servicios públicos y fabricantes de electrodomésticos, no se muestran entusiasmados con la iniciativa. Argumentan que, dado que algunos de estos dispositivos todavía utilizan antenas de 6GHz para su backhaul de comunicación, es posible que se produzcan interferencias.



En una carta a la FCC, el grupo de empresas a favor de la tecnología sostiene que “no existe riesgo alguno real de interferencia perjudicial para las operaciones de servicio fijo autorizadas, dado que estos dispositivos de baja potencia transmiten datos por debajo de un determinado umbral de potencia y, por lo tanto, podrían atravesar el espectro de 6 GHz sin posibilidad de generar interferencias”.



Si el citado lobby resulta exitoso, allanaría el camino para productos como las gafas AR, los headsets VR y los sets de entretenimiento en automóviles con una rápida conexión de datos Wi-Fi.



Según los grupos de presión, la tecnología se limitaría a la conectividad en un par de metros, lo que significa que los usuarios ni siquiera podrían compartir datos entre dispositivos en diferentes habitaciones de la misma casa.



Ilustración (c) ZinaidaSopina vía Shutterstock