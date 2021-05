Fibra Óptica y Data Centers: Los pilares del repunte económico en Chile

Almacenamiento amplio, escalable y eficiente es la demanda empresarial para encarar los desafíos que ha impuesto el mundo de los datos digitales. De hecho, en la última década se han construido más de 88.945 m2 en data centers regionales, según la consultora CBRE. Pero, en 2021, las inversiones también estarán orientadas a la Fibra Óptica, porque así lo exige la acelerada Transformación Digital.

El alza en la demanda de procesar datos digitales rápidamente y de forma segura irá de la mano de la necesidad de reactivar, consolidar o reinventar los negocios. En este sentido, la infraestructura de almacenamiento de datos y las arquitecturas escalables serán cruciales.

Afortunadamente, Chile se ha estado preparando para la nueva era, con inversiones como la Fibra Óptica Austral Submarina, que incrementará en ocho veces la conectividad actual del país. Será un gran salto, ya que se podrán interpretar y compartir impresionantes volúmenes de datos.

En este contexto, hace unos días se abrieron las ofertas del proyecto Fibra Óptica Nacional (Macrozona sur), iniciativa anunciada en mayo de 2020 para el despliegue de 10 mil kilómetros de tendido de Fibra Óptica a lo largo del territorio y para la cual el Estado otorgó un subsidio histórico de $86 mil millones.

Gracias al compromiso estatal, fuertemente alineado con las necesidades de Transformación Digital, Chile podría convertirse muy pronto en un verdadero hub tecnológico de la región e imán de nuevas y potentes inversiones. De hecho, los grandes proyectos ya comenzaron. En los últimos 2 años los anuncios de inversión en Data Centers en Chile, por parte de diversas empresas, superan los US$1.000 millones.

Definitivamente, en el país, las condiciones para la reactivación están dadas sobre la amplia gama de soluciones de almacenamiento informático, de redes, base de datos, big data e inteligencia artificial.

Por Denys de Souza Scheiner, Head of Product and Application Engineering for Southern Cone, de Furukawa Electric Latam