Fallo en Android impide llamar a los servicios de emergencia

En un hilo de Reddit, donde se reveló el problema inicialmente, Google dijo que una actualización de la aplicación de Microsoft Teams se implementará “pronto”. También sugirió a los usuarios de Android que ejecuten siempre la última versión del sistema operativo móvil y que estén atentos a la próxima actualización de la plataforma prevista para el 4 de enero de 2022. Google afirmó que junto con Microsoft “están dando gran prioridad al problema”.

Google dijo que el problema fue causado por una “interacción involuntaria entre la aplicación Microsoft Teams y el sistema operativo Android subyacente”, y que sólo se confirmó una incidencia del problema – la del usuario que creó el hilo inicial de Reddit en el subreddit de Google Pixel.

En cuanto a las soluciones temporales, Google ha sugerido a los usuarios que comprueben si están ejecutando Android 10 o superior, que inicien sesión en Teams si aún no lo han hecho y que permanezcan conectados, que vuelvan a instalar Teams y que actualicen la aplicación de Teams tan pronto como la actualización esté disponible.

El usuario que originalmente planteó el problema dijo que estaba tratando de llamar a una ambulancia para su abuela que parecía estar teniendo un derrame cerebral en ese momento, pero no pudo hacerlo y que marcar el 911 simplemente sonó una vez antes de que su teléfono se quedara “atascado”.

“No pude hacer nada más que pulsar a través de aplicaciones con una llamada de emergencia ejecutándose en segundo plano”, dijo el usuario en el relato original. “Todo esto mientras el teléfono me informaba que había enviado mi ubicación a los servicios de emergencia. Lamentablemente no pude decirle a la persona al otro lado en qué apartamento estaba, o cuál era la emergencia real, ya que no pude hablar con un humano.”

El usuario dijo que estaba usando un Google Pixel 3 con Android 11 y en la red de Verizon y ha presentado una queja oficial ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).