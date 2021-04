Evaluar. Crear. Desplegar. Gestionar. Cada CIO es ahora un gestor de la nube

Hace una d茅cada, Marc Andreessen proclam贸 que el software se estaba comiendo el mundo. Esta afirmaci贸n se produjo en un momento en el que las startups de las redes sociales se estaban convirtiendo en gigantes y el cloud computing era todav铆a una tecnolog铆a emergente. La revoluci贸n del software introdujo una oleada de innovaci贸n y planteamientos que han impulsado la transformaci贸n de todos los sectores.

Unos a帽os despu茅s, esta afirmaci贸n cambi贸: el software de c贸digo abierto se estaba comiendo el mundo, y el Deutsche Bank se帽al贸 en 2015 que hab铆a “rivales de c贸digo abierto para casi todos los principales mercados de software de infraestructura y de gesti贸n de datos”. Red Hat siempre ha cre铆do en la innovaci贸n del c贸digo abierto; es lo que nos hace ser Red Hat. Ver c贸mo la industria adopta los modelos de desarrollo de c贸digo abierto ha sido apasionante. Siempre ha sido bueno ver m谩s opciones de c贸digo abierto y m谩s contribuciones a los proyectos de c贸digo abierto, ya que da lugar a m谩s variedad y a una mejor y r谩pida innovaci贸n. A partir de ah铆, como se suele decir, 鈥渢odo sucedi贸 muy r谩pido鈥.

鈥淐ada empresa es una empresa de software鈥

Lo dice todo el mundo en tecnolog铆a desde 2016 a d铆a de hoy

La transformaci贸n digital comenz贸 a afianzarse, las aplicaciones mandaban y todas las empresas se convirtieron en empresas de software. Retailers como Walmart y fabricantes de equipos como John Deere abrieron laboratorios de innovaci贸n que hac铆an hincapi茅 en el desarrollo de las aplicaciones, las mismas que se reproduc铆an frecuentemente sobre el software de c贸digo abierto que luego volv铆a a las comunidades e impulsaban al c贸digo abierto como un activo de la era digital.

Pero ahora, en 2020, la pandemia ha dejado claro que no podemos limitarnos a crear aplicaciones, sino que tambi茅n debemos encargarnos de ejecutarlas. El Covid-19 oblig贸 a las organizaciones a acelerar sus esfuerzos de transformaci贸n digital para impulsar nuevas innovaciones y satisfacer las demandas de los clientes. De hecho, en nuestro informe El estado del open source empresarial de 2021, la transformaci贸n digital se encuentra entre los tres principales usos que se le da al c贸digo abierto empresarial, junto con la modernizaci贸n de TI y el desarrollo de aplicaciones. La relevancia del cloud computing y los servicios always-on significa que las organizaciones empresariales se decantan cada vez m谩s por la nube h铆brida como modelo operativo. La combinaci贸n de servicios de m煤ltiples nubes p煤blicas en la infraestructura del centro de dato y las cargas de trabajo locales (on-premises) que se extienden al mismo tiempo hacia el edge crean la nube h铆brida, y no es una haza帽a peque帽a: para ello hace falta nuevas competencias, nuevas herramientas y nuevas estrategias.

En resumen, no basta con considerar a cada empresa como una empresa de software. Ahora, todo CIO es un gestor de la nube.

驴Estoy diciendo que cada organizaci贸n empresarial es el pr贸ximo hyperscaler? Por supuesto que no. Pero piense en la combinaci贸n de hardware, aplicaciones, entornos virtuales, servicios en la nube existentes e infraestructura asociada que supervisa el CIO medio. Puede que no est茅 al mismo nivel de lo que consideramos “nube”, pero eso no hace que sea menos. Nuestros centros de datos est谩n en camino de estar compuestos por cientos de nubes 煤nicas, y cada organizaci贸n necesitar谩 tener las plataformas, las herramientas, los procesos y las personas para operar eficazmente en estos diversos escenarios.

Todos los CIO y sus respectivas organizaciones deben comprender que controlan su propio destino en la nube. Sabemos c贸mo crear para la nube, pero ahora tenemos que saber c贸mo ejecutar la nube a escala.

Se trata de servicios en la nube Y aplicaciones

Desde que empec茅 a trabajar en TI, la “elecci贸n” ha sido un componente crucial de la toma de decisiones de TI. Un CIO no planifica de la nada ni s贸lo para hoy. La direcci贸n de TI tiene que prever c贸mo una decisi贸n que puede parecer sencilla en este momento puede suponer en el futuro una complejidad tremenda, incapacidad para competir o incumplimiento de la normativa del sector en evoluci贸n. Esto significa que la elecci贸n y la flexibilidad han sido consideraciones clave en a帽os anteriores, pero siguen siendo a煤n m谩s importantes hoy en d铆a, incluso cuando los CIOs adoptan un papel como gestor de la nube.

Apostar por los servicios en la nube puede parecer f谩cil, pero como estrategia global, es una apuesta de futuro que pocos CIOs est谩n haciendo para dotarse de la m谩xima flexibilidad en un mundo que cambia r谩pidamente. Mantener un gran centro de datos que est谩 repartido en varias ubicaciones, y tambi茅n en varias nubes, requiere un personal de TI altamente cualificado y puede suponer un coste considerable. Adoptar un enfoque h铆brido ofrece un equilibrio, tanto tecnol贸gico como econ贸mico, pero sin una base consistente de nube h铆brida, hay enormes dificultades en la combinaci贸n de servicios locales (on-premises) y en la nube, a lo que se suma el riesgo de stacks incompatibles.

No hay una 煤nica respuesta correcta para cada CIO como gestor de la nube, al igual que no hab铆a una 煤nica respuesta correcta cuando nuestra 鈥溍簄ica鈥 preocupaci贸n era desarrollar un software. Por ello, la elecci贸n y la flexibilidad deben respaldar cada decisi贸n que tomemos: los CIO deben ser capaces de desarrollar, operar y asegurar cientos, miles o cientos de miles de cargas de trabajo en m煤ltiples entornos, una tarea incre铆blemente compleja que no debe afectar a la producci贸n ni suponer flujos de trabajo aislados.

Esto hace que sea imprescindible que la pr贸xima fase de soluciones de TI fluya sin esfuerzo a trav茅s de la nube h铆brida, desde el servicio en la nube hasta las aplicaciones del centro de datos y viceversa. Tanto si se trata de un servicio gestionado o de un despliegue on-premises, estas cargas de trabajo deben ser precisamente eso, cargas de trabajo, que los CIO, como gestores de la nube, puedan ejecutar donde, cuando y como lo necesiten.

M谩s all谩 del centro de datos鈥 y m谩s all谩 de la nube

Para los CIO que mantienen centros de datos tradicionales (y eso quiere decir casi todos los CIO), la noci贸n de centro de datos tambi茅n se est谩 expandiendo horizontalmente. Aunque ya no es raro escalar las cargas de trabajo y los entornos a la nube p煤blica, las demandas de las aplicaciones modernas y de los usuarios finales no encuentran una respuesta completa en el procesamiento y el an谩lisis centralizados. El auge del edge computing viene de la mano del 5G en las telecomunicaciones, la inteligencia artificial (IA), la realidad aumentada, los veh铆culos como centros de datos, entre otros, llevando los recursos de c贸mputo a los edges m谩s lejanos de las redes empresariales.

Ya he hablado antes de los dos factores clave que veo en el edge computing:

Simplemente no existe sin la nube h铆brida.

La base del edge computing debe ser abierta o fracasar谩.

Los entornos de nube, los centros de datos y los dispositivos edge son entornos extremadamente diferentes, cada uno con necesidades 煤nicas en cuanto a la gesti贸n, la seguridad de la red y mucho m谩s. Los gestores de la nube necesitan una base com煤n que abarque estos diversos entornos, al igual que lo hicieron para conectar diferentes despliegues de la nube, entornos virtualizados y stacks de hardware. Esa base com煤n ha sido, es y siempre ser谩 Linux y los contenedores Linux.

Para los gestores de la nube, Linux proporciona la conexi贸n entre cada entorno de la nube h铆brida abierta, incluido el edge. Poder trasladar las cargas de trabajo del edge al centro de datos y a la nube p煤blica sin tener que cambiar nada de cada aplicaci贸n es vital y s贸lo es posible gracias a los est谩ndares abiertos del kernel de Linux. Linux es la base de la nube h铆brida, y tambi茅n es la base del edge m谩s lejano de la TI empresarial.

La evoluci贸n es algo m谩s que cambiar las herramientas de software

Sin embargo, ser un gestor de la nube es algo m谩s que adoptar e integrar nuevas tecnolog铆as b谩sicas. Se trata de entender lo que se necesita por encima y m谩s all谩 de estas tecnolog铆as para ampliar a煤n m谩s sus operaciones en la nube a escala, as铆 como de adquirir las habilidades internas para construir, gestionar, mantener y asegurar completamente estos entornos ampliados.

Desplegar con 茅xito las plataformas subyacentes para una estrategia de nube h铆brida abierta es una cosa, pero conlleva m谩s retos: seguridad, compliance, redes y gesti贸n. Una nube no es un despliegue est谩tico; cambiar谩 y NECESITA cambiar para adaptarse a las necesidades empresariales din谩micas y a las demandas del mercado. Entender lo que su despliegue espec铆fico requiere ahora (y requerir谩 en el futuro) es la clave del 茅xito para los CIO como gestores de la nube.

Por 煤ltimo, los gestores de la nube necesitan que las competencias est茅n dentro de la organizaci贸n para gestionar realmente sus nubes, sea cual sea la definici贸n del t茅rmino que elijan aplicar. Siempre ser谩n demandadas las habilidades tradicionales de TI, pero es igualmente importante nutrir a los equipos para que aprendan y dominen las nuevas plataformas tecnol贸gicas mientras construyen un cat谩logo interno de herramientas y mejores pr谩cticas que son vitales para el 茅xito futuro. Un gestor de la nube que se esfuerza por lograr un 茅xito sostenible no puede subcontratar todo: hay cosas que debe aprender a hacer por s铆 mismo.

Por eso tambi茅n estoy entusiasmado con la importante ampliaci贸n de la alianza de Red Hat y la Universidad de Boston que hemos anunciado en el Red Hat Summit, centrada en la investigaci贸n y las operaciones de la nube h铆brida abierta a escala y en las inversiones en programas destinados a ayudar a crear talento de 煤ltima generaci贸n capacitado en c贸digo abierto y tecnolog铆as emergentes.

El nuevo centro de datos es la nube h铆brida, compuesta por servidores bare-metal, entornos virtualizados, dispositivos edge y potencialmente cientos (o m谩s) servicios en la nube. Los CIO son los reci茅n acu帽ados gestores de estas complejas y vastos entornos de la nube, y necesitan las plataformas, las herramientas, los procesos y el personal para operar en estas nubes.

Al igual que Red Hat estaba preparada para ayudar a todas las empresas a convertirse en empresas de software, estamos aqu铆 para ayudar a los CIO a adaptarse al nuevo mundo de las operaciones en la nube. El futuro es h铆brido, y nosotros tambi茅n.

Por Paul Cormier, presidente y CEO de Red Hat